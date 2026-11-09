יום השנה ה-88 לליל הבדולח: דגל פלסטין בפרלמנט הגרמני; הפגנות נגד עסקים יהודיים בפילדלפיה

יותר מאלף בתי כנסת ומוסדות יהודיים ברחבי העולם יותירו הערב (שני) את אורותיהם דולקים לציון 88 שנים לליל הבדולח.

היוזמה היא חלק מהקמפיין השנתי "הפיצו את האור", שמטרתו להנציח את הפוגרום שהתחולל ב9-10 בנובמבר 1938. הקמפיין הושק ב-2008, ביום השנה ה-70 לליל הבדולח על ידי הרב יחיאל וסרמן, ראש המרכז לענייני דת בתפוצות בארגון הציוני העולמי.

באותו לילה בגרמניה ובאוסטריה נהרסו ונבזזו עסקים בבעלות יהודית ושכונות שבהן גרו יהודים. 91 יהודים נרצחו באותו לילה, על פי 'יד ושם', אך ההערכות הרשמיות והכוללות יותר הן על בין 400 ל-600 נרצחים לפחות בימים הסמוכים לפוגרום. כ-30 אלף יהודים נשלחו למחנות ריכוז באותו לילה.

הפגנות נגד יהודים בערב ליל הבדולח

אתמול, ערב יום השנה לליל הבדולח, נערכו הפגנות נגד עסקים בבעלות יהודית בפילדלפיה שארגנו עשרות רוכבי אופניים רעולי פנים. עם זאת הם נתקלו בהפגנות נגד של קהל גדול שהגיע להביע את תמיכתו בעסקים, כך על פי דיווח ב'ניו יורק פוסט'.

Eine palästinensische Flagge vor dem Deutschen Bundestag? Was heute in Berlin passiert ist, ist keine Kleinigkeit. Kein mutiger Protest. Sondern die Verachtung der demokratischen Symbole unseres Landes. Und die Aktion steht für die Radikalisierung mancher aktivistischer Kreise pic.twitter.com/6RBIPfBbeW — Constantin Schreiber (@ConstSchreiber) November 8, 2026

בברלין פעילים פרו-פלסטינים את דגל גרמניה שמוצב בחזית בניין הרייכסטאג, מקום מושבו של הפרלמנט הגרמני, והחליפו אותו בדגל פלסטין גדול. המשטרה הגרמנית עצרה שלושה חשודים במעשה שטענו כי פעלו מתוך "סולידריות עם פלסטין".

Three people were arrested during a pro-Palestinian bicycle protest in Philadelphia on Sunday. The boycott was organized by Philly Bike On Your Left, and it targeted several Jewish and Israeli-owned businesses around Center City, according to a flyer on social media. The… pic.twitter.com/Znp417zVfy — CBS News (@CBSNews) November 9, 2026

ואילו מארגני החרם בפילדלפיה, שמטרתו הייתה מסעדות בניהול יהודים אמריקאים בשכונת ריטנהאוס סקוור בעיר, נאלצו להתעמת עם מחאת נגד גדולה שהתקיימה כדי לתמוך בבעלים. תורים ארוכים השתרכו מחוץ למסעדות לאחר שפוסטים ברשתות החברתיות דרשו את עזיבת העסקים: "תראו לבעלי העסקים הציוניים האלה שאנחנו מזהים אותם בתור בני האדם המגעילים שהם", נכתב בפוסט אחד.

בעלת עסק סיפרה ל'ניו יורק פוסט' כי לחנות המקרוני וגבינה שלה אין שום קשר לישראל, אך היא הפכה למטרה בגלל שהיא עונדת מגן דוד.

במהלך ההפגנה תומכי העסקים צעקו על המחרימים, רבים מהם רעולי פנים, שרכבו על אופניים סביב השכונה, "זאת אמריקה, לא גרמניה הנאצית, פחדנים". אחרים צעקו, "לכו לגור בעזה" ו"בושה". מחוץ למסעדה שנקראת 'דיזנגוף', עמדו התומכים כשהם מנופפים בדגלי ישראל.

אחד מתומכי החרם נגד העסקים היהודיים צעק, "הם תומכים בכך ש-22 אלף ילדים אינם בחיים", "הם שדים!". המשטרה עצרה לפחות שלושה מפגינים רעולי פנים.

???? Philadelphia, Pennsylvania ⭕️ UPDATE: Massive Pro-Israel Crowds Overwhelm Anti-Israel Boycott of Jewish-Owned Restaurants in Philadelphia A planned boycott of six Jewish-owned businesses in Philadelphia’s Rittenhouse Square backfired Sunday as hundreds of supporters flooded… pic.twitter.com/y8TrkZsOVv — DEFENDERS OF ISRAEL (@Israeli_Sniper) November 8, 2026

משרד התובע הכללי של פנסילבניה וראשת עיריית פילדלפיה, שרל פארקר, גינו את החרם ואמרו שהוא אנטישמי וכי אין לו מקום בעיר.

I was trying to warn about the insane Communist "anti zionist" bike protestors in Philly a while ago. These people are deranged and their beliefs are quite mainstream on the left in Philly sadly. pic.twitter.com/Qc7hYZdUL4 — Lee Kuan Yimby (@LeeKuanYimby) November 8, 2026

הליגה נגד השמצה קראה מבעוד מועד להגיע להפגנה כדי להביע תמיכה: "ההפגנה הזאת היא ניסיון להפחיד את הקהילה היהודית שמתמודדת עם דורות של אלימות, הדרה ואנטישמיות", נמסר בהצהרה של הארגון. "זה רק המקרה האחרון בשורת מקרים שרואים בעסקים של יהודים כאחראים על האירועים במזרח התיכון. זאת אנטישמיות אך אנחנו מסרבים לתת לה לנצח".