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בעולם

יום השנה ה-88 לליל הבדולח: דגל פלסטין בפרלמנט הגרמני; הפגנות נגד עסקים יהודיים בפילדלפיה

דגל גרמניה שמתנופף בבונדסטאג הוחלף בדגל פלסטין | בפילדלפיה אורגנה מחאה נגד עסקים בבעלות יהודים | יותר מאלף בתי כנסת ומוסדות יהודיים ברחבי העולם יותירו הערב את אורותיהם דולקים לציון הפוגרום

בית כנסת עולה בלהבות במהלך ליל הבדולח (צילום: ויקימדיה)
בית כנסת עולה בלהבות במהלך ליל הבדולח (צילום: ויקימדיה)
טלי גולדשטין
טלי גולדשטין
עורכת
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עדכון אחרון: 09.11.2026 | 8:32
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יותר מאלף בתי כנסת ומוסדות יהודיים ברחבי העולם יותירו הערב (שני) את אורותיהם דולקים לציון 88 שנים לליל הבדולח.

היוזמה היא חלק מהקמפיין השנתי "הפיצו את האור", שמטרתו להנציח את הפוגרום שהתחולל ב9-10 בנובמבר 1938. הקמפיין הושק ב-2008, ביום השנה ה-70 לליל הבדולח על ידי הרב יחיאל וסרמן, ראש המרכז לענייני דת בתפוצות בארגון הציוני העולמי.

באותו לילה בגרמניה ובאוסטריה נהרסו ונבזזו עסקים בבעלות יהודית ושכונות שבהן גרו יהודים. 91 יהודים נרצחו באותו לילה, על פי 'יד ושם', אך ההערכות הרשמיות והכוללות יותר הן על בין 400 ל-600 נרצחים לפחות בימים הסמוכים לפוגרום. כ-30 אלף יהודים נשלחו למחנות ריכוז באותו לילה.

הפגנות נגד יהודים בערב ליל הבדולח

אתמול, ערב יום השנה לליל הבדולח, נערכו הפגנות נגד עסקים בבעלות יהודית בפילדלפיה שארגנו עשרות רוכבי אופניים רעולי פנים. עם זאת הם נתקלו בהפגנות נגד של קהל גדול שהגיע להביע את תמיכתו בעסקים, כך על פי דיווח ב'ניו יורק פוסט'.

בברלין פעילים פרו-פלסטינים את דגל גרמניה שמוצב בחזית בניין הרייכסטאג, מקום מושבו של הפרלמנט הגרמני, והחליפו אותו בדגל פלסטין גדול. המשטרה הגרמנית עצרה שלושה חשודים במעשה שטענו כי פעלו מתוך "סולידריות עם פלסטין".

 

ואילו מארגני החרם בפילדלפיה, שמטרתו הייתה מסעדות בניהול יהודים אמריקאים בשכונת ריטנהאוס סקוור בעיר, נאלצו להתעמת עם מחאת נגד גדולה שהתקיימה כדי לתמוך בבעלים. תורים ארוכים השתרכו מחוץ למסעדות לאחר שפוסטים ברשתות החברתיות דרשו את עזיבת העסקים: "תראו לבעלי העסקים הציוניים האלה שאנחנו מזהים אותם בתור בני האדם המגעילים שהם", נכתב בפוסט אחד.

 

בעלת עסק סיפרה ל'ניו יורק פוסט' כי לחנות המקרוני וגבינה שלה אין שום קשר לישראל, אך היא הפכה למטרה בגלל שהיא עונדת מגן דוד.

במהלך ההפגנה תומכי העסקים צעקו על המחרימים, רבים מהם רעולי פנים, שרכבו על אופניים סביב השכונה, "זאת אמריקה, לא גרמניה הנאצית, פחדנים". אחרים צעקו, "לכו לגור בעזה" ו"בושה". מחוץ למסעדה שנקראת 'דיזנגוף', עמדו התומכים כשהם מנופפים בדגלי ישראל.

אחד מתומכי החרם נגד העסקים היהודיים צעק, "הם תומכים בכך ש-22 אלף ילדים אינם בחיים", "הם שדים!". המשטרה עצרה לפחות שלושה מפגינים רעולי פנים.

 

משרד התובע הכללי של פנסילבניה וראשת עיריית פילדלפיה, שרל פארקר, גינו את החרם ואמרו שהוא אנטישמי וכי אין לו מקום בעיר.

 

הליגה נגד השמצה קראה מבעוד מועד להגיע להפגנה כדי להביע תמיכה: "ההפגנה הזאת היא ניסיון להפחיד את הקהילה היהודית שמתמודדת עם דורות של אלימות, הדרה ואנטישמיות", נמסר בהצהרה של הארגון. "זה רק המקרה האחרון בשורת מקרים שרואים בעסקים של יהודים כאחראים על האירועים במזרח התיכון. זאת אנטישמיות אך אנחנו מסרבים לתת לה לנצח".

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