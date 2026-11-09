מנכ"ל אנבידיה הודה שניהל קשר רומנטי עם מרגלת סינית; החברה פתחה בחקירה

חברת אנבידיה הודיעה אמש (ראשון) כי היא פותחת בחקירה בעניינו של המנכ"ל המייסד ג'נסן הואנג, לאחר שהודה בפני דירקטוריון החברה כי קיים קשר אינטימי עם אשת עסקים שאותה הגדיר המודיעין האמריקאי מרגלת סינית.

הואנג, אחד האנשים העשירים בעולם שהונו מוערך במאות מיליארדי דולרים, נחשב לפנים שמאחורי אנבידיה (החברה הגדולה והעשירה ביותר בהיסטוריה), ולאחד ממובילי מהפכת הבינה המלאכותית. הוא מקורב לנשיא דונלד טראמפ ומחזיק בסודות רבים על הצלחתה המטאורית של אינבידיה שצמחה במהירות בשנים האחרונות על רקע הצלחתה של הבינה המלאכותית.

הקשר של הואנג עם אשת העסקים הסינית, המכונה אליס הואנג, עורר דאגה בממשל האמריקאי לאחר שפעולות מעקב שערכו חשפו, על פי 'ניו יורק טיימס', כי העבירה מידע ישירות לבייג'ינג. בהודעה שמסר הואנג נכתב: "בגדתי באשתי. מעשיי פגעו בה ובילדינו. אין שום תירוץ למה שעשיתי. אני מצטער מעומק ליבי".

דירקטוריון אנבידיה מסר ל'ניו יורק טיימס' כי "אין סיבה להניח שנגרם נזק לביטחון הלאומי או שנחשפו סודות של אנבידיה. בדיקת הדירקטוריון תבחן את כל המידע הזמין". עוד נמסר כי מר הואנג "תומך באופן מלא בבדיקה והתחייב לשתף עמה פעולה".

חברי הדירקטוריון הבלתי תלויים יבחרו גורם משפטי חיצוני לצורך ביצוע החקירה. ג'ון ריזו, דובר החברה, ציין כי הואנג לא ייקח חלק בתהליך הבחירה. הדירקטוריון הודיע גם כי הואנג בן ה-63 ימשיך לעמוד בראש החברה במהלך החקירה. כמייסד-שותף, יצר הואנג באנבידיה מבנה ייחודי שבו הוא מכתיב את כל היבטי הפעילות העסקית, תוך פיקוח על כשישים עובדים הכפופים לו ישירות.

"החדשות של היום לא יאטו את אנבידיה", אמר ריזו. "ג'נסן מחויב להמשיך ולהוביל את אנבידיה כמנכ"ל, ללא כל הפרעה".

בתגובה לשאלות כתבים אמש, יצא הנשיא טראמפ להגנתו של מר הואנג. "לא שמעתי שהוא עשה משהו פסול", אמר טראמפ. "הוא היה בקשר עם מישהי, אבל אתם יודעים – כולם עושים את זה". טראמפ אמר כי לא שוחח עם מר הואנג על המצב: "אני רק יודע שהוא אדם טוב, אבל אי-אפשר לדעת מה קורה שם". הוא הוסיף כי אינו מצטער על כך שלא נקט בשום פעולה כשנאמר לו לפני כשנה שקהיליית המודיעין האמריקאית מבצעת מעקב אלקטרוני אחר האישה החשודה.