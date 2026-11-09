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בעולם

שש מדינות במפרץ הערבי חתמו על הסכם להקמת מנגנון שיפקח על הקמת רשת רכבות משותפת

מועצת שיתוף הפעולה של המפרץ שכוללת את סעודיה, איחוד האמירויות הערביות, כווית, קטר, בחריין ועומאן, הסכימה ב-2009 על הקמת רשת רכבות שאמורה להתפרש על כ-2,117 קילומטרים לאורך חופו המערבי של המפרץ ולחבר אותן באמצעות רכבות מתקדמות

מפה של המפרץ הפרסי (ויקיפדיה/Uwe Dedering)
מפה של המפרץ הפרסי (ויקיפדיה/Uwe Dedering)
אמיתי פרץ
אמיתי פרץ
כתב תשתיות וסביבה
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עדכון אחרון: 09.11.2026 | 10:22
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הסכם רשמי לגבי הסדרתה של רשת רכבות משותפת למדינות שחברות במועצת שיתוף הפעולה של המפרץ (GCC) נחתם בין שש המדינות החברות, כך דיווח אתמול (ראשון) אתר 'טיימס כווית'.

על פי הודעה של המועצה, שכוללת את סעודיה, איחוד האמירויות הערביות, כווית, קטר, בחריין ועומאן, המנגנון יסדיר את פעילותה של רשת רכבות ארוכה שנועדה לחבר את שש המדינות. ההסכם, שנחתם בידי שרי התחבורה של המדינות החברות, נחשב צעד משמעותי בדרך להקמתה של רשת המסילות, שעל פי המדינות, אמורה להתחיל לפעול ב-2030. על פי ההסכם יוקם ארגון מרכזי שיפקח על הפעלת הפרויקט שנדחה כבר כמה פעמים.

מפה של הרשת המתוכננת (researchgate.net)
מפה של הרשת המתוכננת (researchgate.net)

מדינות המפרץ הערביות הסכימו על הקמת הרשת ב-2009. רשת הרכבות, שאמורה להתפרש על כ-2,117 קילומטרים לאורך חופו המערבי של המפרץ ולחבר את המדינות באמצעות רכבות מתקדמות. המדינות החברות מקוות לחזק באופן כזה את השותפות ביניהן, להמריץ את הכלכלות ולספק ביטחון אסטרטגי. על פי המתווה שהוסכם, כל אחת מהמדינות תקים את המסילות שבתחומה, והעלות תחולק בין המדינות על פי מפתח של אורך המסילה.

הקמת הרשת החלה בפועל רק ב-2015 בשל אי הסכמות בין המדינות, לצד חוסר ניסיון של חלק מהמדינות בתחום הרכבות. גם המשבר החמור ביחסים בין קטאר ליתר מדינות המפרץ בין 2017 ל-2021, שכלל בין היתר חרם יבשתי על קטאר, פגע בהתקדמות רשת הרכבות.

על פי אתר 'עראב ניוז' הסעודי, עד כה הושלמו כ-59% מהמסילות. נראה שהמשבר במצר הורמוז גרם לשינוי בתפישה ולהבנה מתחזקת במדינות השונות בצורך הלוגיסטי בקידום נתיבי הובלה חלופיים למפרץ. הפרויקט השאפתני יאפשר את הגיוון הנדרש בנתיבי הסחורות באמצעות עקיפה של המצר והגעה לנמלי ים שמחוץ לו, למשל נמל פוג'יירה באיחוד האמירויות. אפשרות נוספת היא להתחבר לרשת המסילות הסעודית ולהגיע לים האדום.

תגיות:
פעמון

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