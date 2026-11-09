"בתי החולים מלאים מחבלים": עימות בין משפחה לרופא ערבי הוביל לגל תגובות שנאה

סרטון שהופץ בימים האחרונים ברשת ובו נראים בני משפחה של מטופלת מתעמתים עם רופא ערבי בבית חולים שמיר (אסף הרופא) הוביל לגל של תגובות נאצה כלפי הרופא.

בסרטון, שצולם על ידי בן משפחה, נראית אישה הולכת אחרי ד"ר סלאח שמתרחק ממנה ועושה דרכו לעמדה. האישה והצלם מנסים לשכנע את הרופא לאשפז מטופלת אך הוא מתעלם מהם. לאחר זמן מה, מגיע מאבטח שמנסה להגן על הרופא ומבקש מהצלם להפסיק לצלם.

בסרטון הקצר לא נאמרות אמירות גזעניות או מעליבות כלפי הרופא. הצלם אף נשמע אומר לרופא כי "אני לא בא חלילה לזלזל, אבל האחריות היא עליך". עם זאת, לאחר העלאת הסרטון מלאה הרשת בתגובות המגנות את הרופא. בפוסט אחד נכתב: "בתי החולים בארץ מלאים במחבלים״, באחר נכתב "שלא ניפול לידיים שלהם", ו"הם מתחילים לחסל אותנו".

"השיח המכפיש כנגד רופאים ערבים לא צמח בוואקום"

בשעה 12:20 תקיים ברחבת המיון של בית החולים מפגן תמיכה ביוזמת ההנהלה. יו"ר ההסתדרות הרפואית, פרופ' ציון חגי, אמר: "מוטלת עלינו חובה מוסרית לגדוע את השיח הזה לא רק כי הוא מכפיש ציבור שלם, אלא כי הוא מכתים את כולנו כחברה חפצת חיים. לדבריו, השיח המכפיש כנגד רופאים ערבים לא צמח בוואקום, אלא כתוצאה ישירה של אמירות פופוליסטיות וחסרות כל בסיס עובדתי מצד נבחרי ציבור שביקשו להפיק הון פוליטי על גבם של רופאים מסורים ומקצועיים שרואים אך ורק את טובת המטופל לנגד עיניהם".

ראשי האיגוד הישראלי לרפואה פנימית פרסמו הודעה משותפת שבה נאמר: "נוכח השיח הקשה והאמירות הפוגעניות שאנו עדים להם בימים האחרונים, חשוב לנו להשמיע קול ברור. אין מקום לגזענות, להכללות או לפגיעה בכבודם של עמיתינו הערבים. דווקא בימים כאלה, חשוב לנו להזכיר שהשותפות בינינו אינה רק ערך, שאנו מאמינים בו, אלא מציאות יומיומית שאנו גאים בה ומחויבים לשמור עליה. נמשיך לעבוד יחד, בכבוד, באחריות ובאנושיות".

מנכ"לית המרכז הרפואי שמיר אסף הרופא, פרופ' אסנת לבציון קורח: "המרכז הרפואי מגנה בתוקף את ההתבטאויות הגזעניות כלפי אנשי הצוות ומעניק להם גיבוי מלא. הוגשה תלונה נגד האדם שצילם את הצוותים ופרסם את הדברים הפוגעניים. אנו נוקטים אפס סובלנות לגזענות, לאיומים ולבריונות. בשמיר, צוותים יהודיים וערביים עובדים שכם אל שכם ומעניקים טיפול מסור ושוויוני לכל אדם. זו המציאות שלנו וזו דרכנו. כמו כן המרכז הרפואי הגיש תלונה על האירוע".