אם ל-13 ילדים מבני ברק עברה ניתוח קיסרי בפעם ה-12: בבית החולים טוענים לשיא גינס

אם ל-13 ילדים מבני ברק עברה בהצלחה את הניתוח הקיסרי ה-12 בחייה בבית החולים מעייני הישועה. בבית החולים מגדירים את ההליך, שנחשב למורכב במיוחד, כאירוע רפואי יוצא דופן בקנה מידה בינלאומי וכמקרה נדיר בספרות המיילדות. לטענת בית החולים, מדובר בשיא גינס עולמי חדש, העולה על השיא הקודם של כריסטינה האוס מארצות הברית, שעברה בשנת 1979 את הניתוח הקיסרי ה-11 שלה והחזיקה בשיא עד השבוע.

על פי לאומית שירותי בריאות, שלושה מהרופאים שהשתתפו בניתוח עובדים גם במרפאת לאומית בבני ברק. ביום חמישי הקרוב צפויה המשפחה לחגוג את חתונתו של אחד הבנים, וכך יציינו בני המשפחה שתי שמחות באותו שבוע.

המרכז הרפואי מעייני הישועה מסר כי האם והתינוקת מתאוששות במחלקת היולדות. היולדת סיפרה: "כל הניתוחים הקיסריים שלי לאורך השנים התבצעו ב'מעייני הישועה', מתוך אמון עמוק במקצועיות של המקום. בניתוח הנוכחי הרגשתי מאוד רגועה. הרופאים השרו עליי שלווה וביטחון, ולתת ליולדת הרגשה טובה זה החלק החשוב ביותר. אני מודה לבורא עולם ולצוות המופלא, ומברכת את כלל הנשים, שבעזרת השם יזכו כולן ללידות קלות ובידיים מלאות, ומי שהמסלול שלה עובר דרך ניתוח, תתברך בילדים בריאים לצד בריאות איתנה לאם".

פרופ' אריאל מני, מנהל אגף נשים ויולדות, סיפר: "ניתוח קיסרי בפעם ה-12 הוא אירוע יוצא דופן בכל קנה מידה רפואי. המקרה דרש היערכות קפדנית ודיוק כירורגי מרבי. הניסיון המצטבר של צוותי האגף, לצד התשתיות המתקדמות בחדרי הניתוח שלנו, אפשרו להשלים את ההליך בצורה מבוקרת, מקצועית ובטוחה. אנו שמחים ונרגשים לראות את האם והתינוק בריאים ומתאוששים".

מחקרים מצאו כי הסיכון לסיבוכים עולה ככל שמספר הניתוחים הקיסריים גדל

במאמר משנת 2011, שתורגם על ידי איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל ופורסם באתר Doctors Only, נמצא כי הסיכון לכריתת רחם בעקבות סיבוכי היריון ולידה עולה ככל שמספר הניתוחים הקיסריים שעברה האישה גדול יותר. מגמה זו נמצאה בכל 21 המחקרים שנבחנו.

על פי המאמר, "בהשוואה להיעדר ניתוחים קיסריים, לאחר ניתוח אחד נמצא סיכון יחסי שנע בין 0.7 ל-2.14, לאחר שני ניתוחים קודמים ומעלה נמצא סיכון יחסי של 3.8 עד 18.6, ולאחר חמישה ניתוחים קודמים ומעלה נמצא סיכון יחסי של 15.2".

שיעור הפריון בישראל גבוה משמעותית בהשוואה לשאר מדינות ה-OECD. נתון זה, לצד הנגישות לרפואה מערבית, עשוי להסביר כיצד נוצרו התנאים למקרה רפואי חריג מסוג זה.