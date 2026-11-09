בזן: אחד ממתקני החברה בתהליך סגירה, צפויה עלייה בערכי ניטור האוויר

בזן דיווחה היום (שני) לאיגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה כי אחד ממתקני החברה נכנס לתהליך סגירה, שבמהלכו צפויה עלייה בערכי הניטור הרציף בארובת המתקן ופעילות מוגברת בלפידים.

בשלב זה לא ברור אם מדובר בתקלה או בחלק מהליך תחזוקה מתוכנן שאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה. זאת, לאחר שבזן סירבה להעביר לאיגוד את פרטי תוכנית התחזוקה, הנדרשים לבירור נסיבות האירוע.

על פי דיווח החברה, נסיבות האירוע נבדקות ונעשים מאמצים להשבת הפעילות לשגרה. דיווח מפורט יועבר בהתאם לדרישות היתר הפליטה.

סגן ומ"מ ראש העיר חיפה ויו"ר איגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה, אביהו האן: "בז"ן זה המפעל המזהם ביותר באזור מפרץ חיפה. אנחנו דורשים גם את המעורבות של המשרד להגנת הסביבה כדי להפעיל על המפעל הזה את הבקרות הנדרשות ואת ההליכים הנדרשים כדי שהוא יצמצם בצורה משמעותית את הזיהום, ובכלל אנחנו חושבים שמה שקורה בחודשים האחרונים במפעל הזה זה פשוט מאוד שערורייה, תוך סיכון של בריאות הציבור! הגיע הזמן שהרגולטורים יסיימו את הסאגה הזאת ויקדמו את התהליכים הנדרשים לסגירת בז"ן".

מנכ"לית איגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה, ד"ר ליהי שחר ברמן: "העלייה הצפויה בערכי הניטור והפעילות המוגברת בלפידים מחייבות בחינה מקצועית של נתוני הפליטה. ללא קבלת תוכנית התחזוקה, לא ניתן לקבוע אם מדובר בתקלה או בפעילות מתוכננת. האיגוד ימשיך לעקוב אחר הנתונים ולבחון את השפעת האירוע על איכות האוויר".