בתפילת חג הסיגד, קרא הכהן הגדול להקמת ממשלת אחדות ולהשבת היימנוט

בהשתתפות קייסים, נשיא המדינה יצחק הרצוג, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, חברות וחברי כנסת, משפחתה של הילדה הנעדרת היימנוט קסאו ועשרות אלפים חוגגים, נשבר היום (שני) צום חג הסיגד בטיילת ארמון הנציב בירושלים.

בזמן התפילה של קייס הקייסים (הכהן הגדול) ברקו טגניה, משפחתה של היימנוט מחתה על אוזלת היד של המדינה שעדיין לא מצאה אותה. בדבריו בעברית קרא קייס הקייסים למצוא את היימנוט ולהקים ממשלת אחדות.

הנשיא אמר: "היימנוט קסאו טרם הושבה הביתה, והיא הבת של כולנו. היא בליבנו ובמחשבותינו, וחשוב שהממשלה, השב"כ והמשטרה יעשו הכול לאיתורה".

היימנוט (בת 9 בעת היעלמותה) נעלמה ב-25 בפברואר 2024 ממרכז הקליטה בצפת שבו התגוררה עם משפחתה, לאחר שחילקה עלוני בחירות עם חברותיה.