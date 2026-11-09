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תרבות ומורשת

בתפילת חג הסיגד, קרא הכהן הגדול להקמת ממשלת אחדות ולהשבת היימנוט

בהשתתפות קייסים, הנשיא יצחק הרצוג, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, חברי כנסת ועשרות אלפי חוגגים, נשבר צום החג בטיילת ארמון הנציב בירושלים | הנשיא: "היימנוט קסאו טרם הושבה הביתה, והיא הבת של כולנו. חשוב שהממשלה, השב"כ והמשטרה יעשו הכול לאיתורה"

חוגגים את חג הסיגד בירושלים אך לא שוכחים את היימנוט קסאו (צילום: דוד טברסקי)
חוגגים את חג הסיגד בירושלים אך לא שוכחים את היימנוט קסאו (צילום: דוד טברסקי)
יהל פרג'
יהל פרג'
כתב רווחה
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עדכון אחרון: 09.11.2026 | 13:20
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בהשתתפות קייסים, נשיא המדינה יצחק הרצוג, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, חברות וחברי כנסת, משפחתה של הילדה הנעדרת היימנוט קסאו ועשרות אלפים חוגגים, נשבר היום (שני) צום חג הסיגד בטיילת ארמון הנציב בירושלים.

בזמן התפילה של קייס הקייסים (הכהן הגדול) ברקו טגניה, משפחתה של היימנוט מחתה על אוזלת היד של המדינה שעדיין לא מצאה אותה. בדבריו בעברית קרא קייס הקייסים למצוא את היימנוט ולהקים ממשלת אחדות.

הנשיא יצחק הרצוג בחגיגות חג הסיגד בירושלים (צילום: מעיין טואף, לע&quot;מ)
הנשיא יצחק הרצוג בחגיגות חג הסיגד בירושלים (צילום: מעיין טואף, לע"מ)

הנשיא אמר: "היימנוט קסאו טרם הושבה הביתה, והיא הבת של כולנו. היא בליבנו ובמחשבותינו, וחשוב שהממשלה, השב"כ והמשטרה יעשו הכול לאיתורה".

היימנוט  (בת 9 בעת היעלמותה) נעלמה ב-25 בפברואר 2024 ממרכז הקליטה בצפת שבו התגוררה עם משפחתה, לאחר שחילקה עלוני בחירות עם חברותיה.

תגיות:
פעמון

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