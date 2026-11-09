הסכם קיבוצי חדש לעובדי הבינוי במשטרה: יקבלו תשלומים רטרואקטיביים של עשרות אלפי שקלים

לאחר משא ומתן ממושך בין ההסתדרות, אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר והמשרד לביטחון לאומי, נחתם הסכם קיבוצי מיוחד לעובדי הבינוי במשטרת ישראל, המסדיר תשלומים רטרואקטיביים משמעותיים לעובדים.

בעוד שצו ההרחבה לעובדי ענף הבניין, שנחתם בשנת 2025, כבר חל על עובדי אגף הבינוי במשטרה, ההסכם החדש קובע רטרואקטיבית כי תנאי ההסכם הקיבוצי הענפי יחולו על עובדי הבינוי במשטרה כבר מיום חתימתו בשנת 2022. בהתאם לכך, יקבלו העובדים תשלומים רטרואקטיביים בגין השנים 2022–2025, שיכולים להגיע לעשרות אלפי שקלים.

הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות והסדרי קידום לעובדים

בהתאם להסכמה על התשלום, נקבע כי בגין תשלומי השכר יבוצעו הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות, צעד שיחזק באופן משמעותי את ביטחונם הכלכלי ואת זכויותיהם הסוציאליות של העובדים. עוד כולל ההסכם הסדרים הנוגעים לדרגות שכר, קידום עובדים וקידום מנהלי עבודה.

יו"ר איגוד עובדי הבניין והתעשיות הנלוות, מזל גולן: "מאחורי כל הסכם עומדים עובדים ומשפחות, ומבחינתנו ההצלחה נמדדת בשינוי שאנחנו מביאים לחייהם. עובדי הבינוי במשטרת ישראל ראויים להכרה במקצועיותם ובעבודתם המסורה. ההסכם מעגן עבורם עדכוני שכר, תשלום הפרשים רטרואקטיביים ואופק קידום ברור. זהו הישג נוסף בעשייה שלנו למען העובדים, ואני מודה לכל השותפים למו"מ על העבודה שהובילה לחתימה. נמשיך לפעול בנחישות לשיפור השכר, לחיזוק זכויות העובדים ולקידום מעמדם".

"בשורה אדירה לעובדים שקיבלו את המגיע להם"

מנהל חטיבה ארצי באיגוד, עו"ד ואאיל עבאדי: "מדובר בבשורה אדירה לעובדים שקיבלו את המגיע להם. יש בהסכם חישוב דרגות שכר, קידומים ועוד. תודה לכל מי שעמל ושקד על הצלחת ההסכם".

מטעם ההסתדרות הובילו את המשא ומתן גם שונטל קולט מאגף הכלכלה, עו"ד אורן שרם מהלשכה המשפטית לאג"מ וכן יו"ר הוועד יואל יעקב.