ישר ביקשה מהמפלגות החרדיות להצטרף להחלפת יו"ר הכנסת, יהדות התורה סירבה; איזנקוט וליברמן נפגשו

יו"ר סיעת ישר, רועי פולקמן, פנה היום (שני) לראשי סיעות ש"ס ויהדות התורה בכנסת והציע להן להצטרף למהלך להחלפת יו"ר הכנסת במסגרת ישיבת הפתיחה של הכנסת ה-26. בהודעה מטעם הסיעה נמסר כי במכתבים שנשלחו לראשי הסיעות צוין שהליך איסוף החתימות לקראת הגשת הבקשה הרשמית נמצא בעיצומו, וכי שתי הסיעות מוזמנות להצטרף אליו.

יהדות התורה הודיעה כי לא תצטרף לבקשת סיעת ישר להחלפת יו"ר הכנסת בשלב זה. בסיעה הסבירו כי הם תומכים בהחלפת יו"ר הכנסת במועד השבעת הממשלה.

הפנייה נעשתה לקראת כינוס הוועדה המסדרת היום בשעה 16:00. הוועדה צפויה לדון בהקמת ועדות הכנסת ובמינוי חבריהן, ובהן ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים, שנדרשות לפעול כבר בימיה הראשונים של הכנסת החדשה. בהמשך ניתן יהיה להקים ועדות נוספות בהתאם לצורך.

בסיעת ישר מעוניינים להגיע לפתיחת הכנסת ה-26 לאחר שקודמו ההכנות למינוי חברי ועדות החוץ והביטחון והכספים ולבחירת יו"ר הכנסת החדש. במסגרת המגעים בגוש השינוי צפויה לעלות גם שאלת זהותו של המועמד לתפקיד יו"ר הכנסת.

האפשרות למנות את איזנקוט ליו"ר הכנסת והמאמצים לגייס את תמיכת המפלגות החרדיות

אחת האפשרויות הנשקלות היא מינויו של גדי איזנקוט לתפקיד. אפשרות זו נובעת, בין היתר, מהקושי להדיח יו"ר כנסת מכהן, הליך הדורש רוב של 90 חברי כנסת. אם איזנקוט ייבחר ליו"ר הכנסת ובהמשך ירכיב את הממשלה ויתמנה לראש הממשלה, הוא יוכל להתפטר מתפקידו כיו"ר הכנסת ולאפשר בחירה של יו"ר חדש.

לעומת זאת, אם ייבחר לתפקיד חבר כנסת אחר מגוש השינוי, החלפתו בהמשך ללא הסכמתו תדרוש רוב מיוחד. לכן, מינוי אפשרי של איזנקוט עשוי לאפשר לגוש גמישות בבחירת יו"ר הכנסת, מבלי לקבוע כבר בשלב זה מי יכהן בתפקיד לאחר הקמת הממשלה. בשלב זה לא נמסרה הודעה רשמית על זהות המועמד.

לגוש השינוי 67 חברי כנסת, אך נעשים מאמצים לגייס גם את תמיכתן של ש"ס ויהדות התורה, המחזיקות יחד ב-12 מנדטים. זאת, על רקע התנגדותו של יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, להקמת ממשלה שתישען על תמיכת המפלגות הערביות.

איזנקוט וליברמן נפגשו: "ביטחון מלא ביכולת להקים ממשלה יציבה לארבע שנים"

יו"ר ישר, גדי איזנקוט, ויו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, נועדו היום לפגישה. בהודעה מטעמם נמסר כי הפגישה הייתה "עניינית וטובה", וכי השניים "הביעו את ביטחונם המלא ביכולת להקים ממשלה יציבה לארבע שנים".