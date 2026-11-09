נציגי איגודים מקצועיים מאמריקה הלטינית הגיעו לסמינר בישראל

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד אירח בלשכתו 16 נציגי ונציגות איגודים מאמריקה הלטינית שהגיעו לישראל במסגרת סמינר בינלאומי לאנשי איגוד מקצועי. "למרות המרחק הגיאוגרפי בינינו, כולנו שותפים לאותה משימה", אמר בר-דוד, "להבטיח שעולם העבודה יהיה הוגן יותר, להגן על זכויות עובדים, לחזק את הדמוקרטיה ולבנות עתיד טוב יותר".

במפגש בחדר ההנהגה של ההסתדרות נכחו נציגי ונציגות איגודים מקצועיים ממקסיקו, פרו, הרפובליקה הדומיניקנית, קולומביה וקוסטה ריקה. הוא נערך במסגרת הסמינר הבינלאומי הראשון שמקיימת ההסתדרות מזה תקופה ארוכה עבור מנהיגי איגודים מקצועיים מחו"ל. הסמינר נערך במכון הבינלאומי למנהיגות של ההסתדרות בבית ברל. מטרתו לחשוף את דור העתיד של הנהגת האיגודים המקצועיים באמריקה הלטינית לחברה הישראלית, לעולם העבודה בישראל, למודל יחסי העבודה הישראלי ולפעילותה והשפעתה של ההסתדרות, וכן לחדש ולהעמיק את קשרי הסולידריות ושיתוף הפעולה בין ארגוני עובדים.

במסגרת הסמינר מתוכננים מפגשים עם גורמים שונים בעולם העבודה והחברה בישראל; דיונים על התארגנות עובדים, צעירים ועולם העבודה המשתנה, כלכלה דיגיטלית ובינה מלאכותית; ועיסוק בסוגיות של גיוון חברתי וחברה משותפת. המשתתפים צפויים גם לסייר באזור עוטף עזה ובאתרים שנפגעו במתקפת 7 באוקטובר, ולהשתתף בסדנאות מנהיגות ועבודה משותפת, שנועדה להניח תשתית לרשת קשרים ושיתופי פעולה ארוכי טווח בין ההסתדרות לבין מנהיגי העובדים באמריקה הלטינית.

"אני גאה לומר שההסתדרות היא בשורה הראשונה של מקבלי ההחלטות בישראל", אמר בר-דוד, "ההסתדרות נמצאת בכל המפלגות בכנסת, ויש בתוכה קואליציה מקיר לקיר סביב ההגנה על עובדים. לכן גם כשמתחלפת פה ממשלה, כוחנו נשמר, וזה דבר חשוב מאוד. סביב השולחן הזה יושבים דתיים, חילוניים, ערבים, עולים חדשים וכולם שותפים במאבק על זכויות העובדים בישראל. אנחנו מתקרבים למיליון חברים, ויש תנועה של עובדים צעירים שמתאגדים ומצטרפים להסתדרות, בניגוד למה שקורה באיגודים מקצועיים אחרים בעולם, בעיקר באירופה".

בר-דוד הדגיש את הישגי ההסתדרות בהם שמירה על שכר המינימום, הפרשה פנסיונית לפנסיה, קיצור שבוע העבודה והרחבת הביטחון התעסוקתי של העובדים. זאת לצד הרחבת השירותים לחברי ההסתדרות, בהם מועדוני הצרכנות והסופר החברתי למאבק ביוקר המחייה, הפעילות התרבותית ומועדון Friends, לימודים מסובסדים ועוד.

יו"ר ההסתדרות התייחס גם לאתגרים מולם ניצבים איגודים מקצועיים ברחבי העולם בימים אלה, ועימם מתמודדת גם ההסתדרות – עם ההתפתחויות הטכנולוגיות, בדגש על הבינה המלאכותית והכלכלה הדיגיטלית. "עובדים צעירים מחפשים דרכים חדשות להשפיע ולהיות מעורבים. האתגר הגדול של דורנו אינו לעצור את השינוי, אלא לעצב אותו. אנחנו מאמינים שהטכנולוגיה צריכה לשרת בני אדם, ולא בני אדם את הטכנולוגיה. אנחנו מאמינים שהחדשנות חשובה – אבל היא חייבת להיות מלווה באחריות חברתית. האיגודים המקצועיים חייבים לעסוק בהכשרה ובהשכלה של עובדים בתקופה הזו כדי שעובדים יוכלו להתקדם במקומות העבודה ולעמוד בקצב השינויים".

"אני מקווה שבמהלך הימים הקרובים תיווצרנה חברויות חדשות, שותפויות חדשות ושיח מקצועי שיימשך גם בעתיד", אמר בר-דוד. "אני מקווה שתצאו מכאן עם היכרות עמוקה יותר עם ישראל, עם החברה הישראלית ועם ההסתדרות. ואני מקווה שגם אנחנו נצא מכאן עם הבנה עמוקה יותר של המציאות, הניסיון והחזון שאתם מביאים איתכם. המפגש שלנו כאן היום הוא תזכורת לכך שגם בעולם מורכב ומקוטב, לעובדים עדיין יש שפה משותפת. זוהי שפת הסולידריות, האחריות ההדדית והכבוד לעבודה. כל אחת מהמדינות שלכם מתמודדת עם אתגרים ייחודיים, וכך גם אנחנו – אבל יש גם אתגרים משותפים לעובדים מסביב לעולם. אם נדע ללמוד זה מזה, לעבוד יחד ולחזק זה את זה מעבר לגבולות, נהיה חזקים יותר כולנו".

יו"ר האגף הבינלאומי בהסתדרות גרשון גלמן הציג לאורחים תמונה מהוועידה הראשונה של ההסתדרות, התלויה על קיר חדר הנהגת ההסתדרות. "בחודש הבא תחגוג ההסתדרות 106 שנים להקמתה. במשך השנים זכינו לארח רבים ממנהיגי העבודה המאורגנת והאיגודים המקצועיים ממדינות אמריקה הלטינית, שהגיעו לכאן לסמינרים בהסתדרות". גלמן הדגיש את הקשרים ארוכי השנים בין ישראל למדינות אמריקה הלטינית, שבאו לידי ביטוי גם במשלחות סיוע גדולות בעת אסונות טבע בוונצואלה וקולומביה.

מנכ"ל האגף הבינלאומי בהסתדרות פיטר לרנר בירך את משתתפי הסמינר: "מבחינתנו הסמינר הזה הוא להחזיר עטרה ליושנה. להסתדרות מורשת ארוכת שנים בקיום סמינרים בינלאומיים של איגוד מקצועי. חידשנו לאחרונה בהנחייתו של יו"ר ההסתדרות את המורשת הזו מתוך תפיסה שיש לנו מה ללמוד ויש לנו מה ללמד מהנעשה בעולם. בנינו לכם תוכנית שכוללת קצת מהכול על ישראל, על ההסתדרות ועל העבודה המאורגנת בישראל".

את הסמינר מובילים עדי מרכוס מהאגף לקשרים בינלאומיים בהסתדרות וסרחיו גרין מהמכון הבינלאומי. היוזמה לסמינר נולדה בעקבות המפגש בין אנשי ההסתדרות והאיגודים המקצועיים מאמריקה הלטינית בכנס ארגון העבודה העולמי, ששותף אף הוא ליוזמה.