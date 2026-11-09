פרופ' יצחק קרייס ימונה לממלא מקום מנכ"ל משרד הבריאות במקביל לניהול שיבא

פרופ' יצחק קרייס, מנהל המרכז הרפואי שיבא, ימונה לממלא מקום מנכ"ל משרד הבריאות לבקשת שר הבריאות חיים כץ. קרייס ייכנס לתפקיד בסוף החודש, עם סיום כהונתו של המנכ"ל הנוכחי, משה בר סימן טוב, שעל עזיבתו פורסם בשבוע שעבר.

קרייס, תא"ל (מיל'), שכיהן בעבר כקצין רפואה ראשי בצה"ל ומנהל את שיבא בעשור האחרון, ימלא את התפקיד באופן זמני, במקביל להמשך כהונתו כמנהל בית החולים.

"מערכת הבריאות זקוקה לעוגן של יציבות, מקצועיות וביטחון"

מלשכת שר הבריאות חיים כץ נמסר: "בימים מורכבים אלו, שבהם מדינת ישראל מתמודדת עם אתגרים רבים בכל החזיתות, מערכת הבריאות זקוקה לעוגן של יציבות, מקצועיות וביטחון עבור אזרחי ישראל. לאור זאת, ישנה חשיבות מיוחדת להבטחת הרציפות התפקודית והיציבות הניהולית במשרד הבריאות, אחד המשרדים המרכזיים והחיוניים ביותר לאזרחי המדינה.

"מתוך תחושת אחריות ושליחות לאומית, נענה פרופ' קרייס לבקשת שר הבריאות חיים כץ. הוא ייכנס לתפקידו באופן זמני, עם סיום כהונתו של המנכ"ל הנוכחי בסוף החודש, וימלא אותו במקביל להמשך כהונתו כמנהל המרכז הרפואי שיבא".

יו"ר ארגון רופאי המדינה, ד"ר זאב פלדמן, הגיב למינוי בהודעה מטעמו: "למערכת הבריאות דרושה יציבות ורצף תפקודי. פרופ' קרייס הוא האיש הנכון לשמור ולקדם את המערכת, גם ובעיקר בתקופת חוסר הוודאות שבה אנו נמצאים. בשם ארגון רופאי המדינה אני מבקש לאחל לו הצלחה בתפקיד".