העימותים בלוד הסתיימו, אבל הפחד של התושבים הערבים נשאר: "הילדים שלי מפחדים ללכת בעיר"

נער יהודי נפצע בראשו ו-11 חשודים נעצרו אמש (ראשון) בעימותים אלימים בלוד, במהלך "מצעד המשילות" שהובילו בעיר פעילי הימין הקיצוני מרדכי דוד וצבי ברנס. המשטרה פיזרה את ההתקהלות, אך מציאות החיים בעיר נותרה בעינה, והכעס והפחד מכרסמים בתקווה לתיקון. ביום שאחרי העימותים, פעילים יהודים וערבים בעיר מתארים חשש מהסלמה נוספת ומותחים ביקורת על התנהלות הרשויות.

עו"ד ח'אלד אזברגה מהוועד העממי בלוד מספר כי האירועים האחרונים לא היו מפתיעים. "כבר שלושה שבועות אנחנו ערים לתופעה מדאיגה בלוד. קבוצה של יהודים מאוד קיצוניים מלהיטה את הרוחות". לדבריו, לפני שלושה שבועות הגיעה קבוצת יהודים לרחבת הכניסה למסגד הגדול בלוד, רקדה וקראה קריאות גזעניות. יום לאחר מכן חזר האירוע על עצמו בשוק העירוני.

"ישבנו עם המשטרה והסברנו להם את הסכנה מאחורי הדברים האלה. בישיבה נכחו נציגי התחנה המקומית והמרחב. הם הבינו את מידת הסכנה".

לדבריו, אתמול בבוקר נודע לו על כוונה לערוך הפגנה דומה בתחנה המרכזית בעיר ב-15 בחודש. "התחלנו לבדוק ולדבר עם העירייה ועם המשטרה. בסופו של דבר, בשעות הערב אמרו לנו שהאירוע הזה לא יתקיים". אלא שבשעות הערב המאוחרות, לדבריו, שמע כי אותה קבוצה הגיעה לשכונות הערביות בעיר והחלה לקרוא קריאות נגד התושבים הערבים.

אזברגה מספר על התנגשויות בין חברי הקבוצה לצעירים ערבים, ומותח ביקורת על התנהלות כוחות הביטחון. "מה שהפתיע אותנו הוא שראינו שהמשטרה ומשמר הגבול הגנו עליהם. אחרי זמן הם התקיפו תושבים ערבים שהיו שם". במהלך העימותים נפצע נער יהודי בראשו. המשטרה הודיעה כי עצרה 11 חשודים, ואזברגה מוסיף כי שבעה מהם ערבים.

"הזהרנו על אירועים מהסוג הזה, ובמקום שרשויות הביטחון יתייחסו ברצינות, הם מזלזלים בנו, מזלזלים בביטחון האישי של התושבים הערבים. היה להם די מידע מודיעיני לפני שהאירוע התרחש, היו יכולים למנוע את האירוע הזה, אבל הם לא עשו שום דבר. כנראה מי שעומד מאחורי האירוע הזה הם גופים פוליטיים, שאין להם בעיה לפוצץ את כל העולם בשביל לממש את החזון הפוליטי שלהם".

ביום שאחרי המהומה, אזברגה מספר על הכעס בקרב התושבים. "יש כעס רב שהמשטרה לא עשתה את המוטל עליה לשמור על הסדר הציבורי בכלל ולהגן על הביטחון האישי של התושבים הערבים". לדבריו, התושבים חוששים מהסלמה נוספת. "התחושה הקשה ביותר היא שהתושבים הערבים לא זוכים להגנה מצד המשטרה".

"זאת לא הפגנה, זאת פרובוקציה"

חוריה אל-סעדי, חברת המשמר המשותף בעיר, לא נכחה באירועים אמש, אך לדבריה צפתה מראש את האפשרות להסלמה. היא מספרת על אירוע דומה שהתרחש ביום הבחירות: "הייתי בפרובוקציה שהייתה ביום הבחירות. הביאו מתנדבים מיהודה ומשומרון, הם לבשו חולצות עם הכתובת 'שתצביעו לחזק את הימין'. בקושי השתלטתי על הבחורים שלנו. אם הערבים לא היו מגיעים לתשעה עשר מנדטים, זה לא היה קורה".

"מה יש לקבוצת הפרחחים האלה להסתובב בשכונות ערביות? זאת לא הפגנה, זאת פרובוקציה", היא אומרת. לדבריה, באירוע הקודם מיהרה להרגיע את הצעירים הערבים, אך הבוקר היא מתארת תחושת פחד בקרב התושבים.

בפגישת הוועד העממי עם פעילים חברתיים הבוקר סוכם לפנות למפקד המשטרה ולראש העיר. אל-סעדי מבקרת את התנהלותו של ראש העיר לוד, יאיר רביבו, במיוחד בהשוואה להתנהגותו של מיכאל וידל, ראש העיר רמלה הסמוכה, באירועי "שומר החומות".

"ראש העיר אומר שאין לו מושג. ברמלה, שבאו אותם פרחחים, ראש העיר לא ישן במיטה שלו, הוא פשוט קם, חסם אותם בגופו ואמר להם, 'אין לכם מה לעשות כאן'. למה ראש העיר בלוד לא עשה את זה?"

אל-סעדי חוששת מהישנות אירוע דומה לזה שבו נהרג מוסא חסונה מירי ב-10 במאי 2021, כשיצא להפגין ברחוב. "אנחנו רוצים לשמור על שכנות טובה עם היהודים. אנחנו מעוניינים לחיות בעיר שלנו בביטחון ובשלווה. והפרחחים האלה שבאו מבחוץ, אין להם מקום כאן. אני מצפה מראש העיר וממפקד המשטרה שייצאו בהצהרה שהאנשים הללו לא רצויים פה".

היא מודה כי כעת קשה לשכנע את הצעירים הערבים להבליג. "אנחנו, כל הפעילים, משתדלים מאוד. מבקשים מכל הנוער לשמור על איפוק".

"הילדים שלי מפחדים ללכת בעיר"

גם יואל פרנקנבורג, חבר הגרעין התורני בלוד, מבקש שלא להתעלם מההקשר הרחב של האירועים. "השבועיים האחרונים בלוד היו מפחידים וקשים. כמעט כל ערב אני שומע מהבית שלי יריות ורימונים. זה מעורר תסכול ועצב. משטרת ישראל לא עושה מה שהיא צריכה לעשות. אין משילות בעיר, גורמים עברייניים לא מטופלים כמו שצריך".

פרנקנבורג סבור כי כדי לתקן את המצב נדרש מצד אחד "לחזק את הגורמים המתונים בעיר", ומצד שני להגביר את האכיפה נגד גורמי הפשיעה. "לא זה נעשה ולא זה נעשה. אני לא בטוח שמשהו הולך להשתנות. התגובה של ראש העיר הייתה אימפולסיבית, ואני חושב שזו לא השפה ולא הדרך. אני קורא לאנשים הללו להתרחק מהעיר".

לצד המתיחות, פרנקנבורג מדגיש כי שגרת החיים המשותפת בעיר עדיין מתקיימת. "אני חושב שביום-יום אנחנו בסך הכול מתנהלים בצורה אנושית. אנו מתנהלים בחיים, עובדים אחד עם השני, חיים אחד לצד השני".

עם זאת, הוא מזהיר מפני בעיית הנשק הבלתי חוקי בעיר. "הסיפור המרכזי פה הוא הגורמים העבריינים שלא מטופלים". לדבריו, גם האלימות כלפי בני נוער יהודים אינה זוכה למענה מספק. "הילדים שלי מפחדים ללכת בעיר בשבועיים האחרונים. ראש העיר צריך לא להתעלם ולטפל בעבריינים, ואנחנו נוכל סוף סוף לישון בשקט".

המשטרה: "נמשיך לפעול בנחישות נגד כל הפרת סדר"

מהמשטרה נמסר: "במהלך הערב התקיימה בעיר התקהלות של עשרות משתתפים, שבמהלכה החלו חלק מהנוכחים להפר את הסדר הציבורי ולא נשמעו להוראות השוטרים. שוטרי תחנת לוד ולוחמי מג"ב שפעלו במקום נאלצו להתערב להשבת הסדר, ובמהלך הפעילות נעצרו 11 חשודים, בהם קטינים ואישה.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד כל הפרת סדר, ללא קשר לזהות המעורבים, תוך אכיפה שוויונית וללא משוא פנים".

מעיריית לוד נמסר כי לא היה בידיה מידע מוקדם על האירועים אמש. עוד נמסר כי ראש העיר, יאיר רביבו, מוביל את המאבק באלימות בחברה הערבית ומתריע זה שנים מפני הפשיעה החמורה, הנשק הבלתי חוקי, סכסוכי החמולות ואירועי הירי והרצח. לדבריה, רביבו אף קרא בעבר להגדיר את ארגוני הפשיעה בחברה הערבית כארגוני טרור ולהכניס את השב"כ למאבק בהם.

"ראש העיר מגנה בכל תוקף כל גילוי של אלימות, ובפרט אלימות על רקע לאומני, תקיפות, איומים ופגיעה בתושבים בשל זהותם היהודית או הערבית. אירועי שומר החומות המחישו את הסכנות שבהסתה, ואין כל מקום להקל ראש בתופעות אלה או לטשטש את חומרתן".

עוד נמסר מהעירייה כי ראש העיר מתייחס בחומרה לדיווחי תושבים יהודים בשכונות המעורבות על אלימות, איומים ופגיעה בילדים ובבני נוער, ודורש מגורמי האכיפה טיפול נחוש בתופעות אלה.

"אף ילד לא צריך לחשוש להסתובב ברחוב בגלל היותו יהודי, ואף משפחה לא צריכה לחשוש לביטחונה בגלל היותה ערבית".

בעירייה הוסיפו כי במהלך האירועים האחרונים פעל רביבו מול בכירי המשטרה, עד לרמת המפכ"ל, ופנה גם לראש השב"כ בדרישה להיערכות מיידית למניעת הסלמה. במקביל, שוחח עם מנהיגי הציבור היהודי והערבי ופעל להרגעת הרוחות.