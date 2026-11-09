נתניהו שוב קורא לממשלת אחדות בהובלת הליכוד, ללא התייחסות לרוטציה

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (שני) סרטון נוסף שבו קרא להקמת ממשלת אחדות רחבה בהובלת הליכוד ובראשותו, שתכלול את מפלגות המחנה הלאומי, המפלגות החרדיות ומפלגות ציוניות נוספות. נתניהו הביע נכונות לפתוח בשיחות עם מפלגות שאינן נמנות עם גוש הימין, אך הבהיר כי הליכוד צריך להוביל את הממשלה. בדבריו לא התייחס לאפשרות של רוטציה בתפקיד ראש הממשלה.

הסרטון פורסם יום לאחר שנשיא המדינה יצחק הרצוג הטיל על יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, את מלאכת הרכבת הממשלה, וברקע המגעים בין איזנקוט ליו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן בניסיון להגיע להסכמות על הקמת קואליציה.

"לפני יומיים קראתי להקמת ממשלת אחדות, וזהו צורך השעה", אמר נתניהו בפתח הסרטון. הוא קשר את הצורך בממשלה רחבה למצב הביטחוני ולהתנגדותו להקמת ממשלה שתישען על תמיכת המפלגות הערביות. "אי אפשר להקים ממשלה עם תומכי חמאס, עם ממשלה שתלויה בתומכי חמאס".

נתניהו הציג את ממשלת האחדות כפתרון לאתגרים הביטחוניים העומדים בפני ישראל, וחזר על התנגדותו להקמת ממשלה שתישען על תמיכת המפלגות הערביות. הוא טען כי ממשלה שתהיה תלויה במפלגות שלדבריו תומכות בחמאס לא תוכל להתמודד עם האיום מצד איראן ושלוחותיה.

בהתייחסו להרכב הממשלה המוצעת, הדגיש נתניהו כי היא צריכה לכלול את כל מפלגות המחנה הלאומי, ובהן גם המפלגות החרדיות. הוא קרא לצרף אליה גם מפלגות ציוניות נוספות ואמר: "אני לא פוסל אף אחד ואף אחד לא צריך לפסול. די לחרמות".

כשנשאל מי צריך לעמוד בראש ממשלת האחדות, השיב נתניהו כי ההובלה צריכה להינתן למפלגה הגדולה ביותר, הליכוד. לדבריו, מפלגתו קיבלה בבחירות כרבע מיליון קולות יותר מהמפלגה הבאה אחריה. עם זאת, נתניהו לא פירט כיצד ניתן יהיה להגיע להסכמות בין המפלגות, ולא הציג מתווה לחלוקת ראשות הממשלה.

נתניהו הוסיף כי הוא מוכן לפתוח בשיחות עם כל מפלגה המעוניינת לדון בהקמת ממשלת אחדות. זוהי קריאתו החוזרת להקמת ממשלה רחבה בימים האחרונים, לאחר שבמוצאי שבת פרסם סרטון שבו תקף בחריפות את האפשרות להקמת ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות.

בסבב ההתייעצויות שקיים הנשיא הרצוג לאחר הבחירות המליצו סיעות המונות 67 חברי כנסת להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על איזנקוט, לעומת 46 שהמליצו על נתניהו. שבעה חברי כנסת לא המליצו על אף מועמד. לרשות איזנקוט עומדים 28 ימים להקמת ממשלה, עם אפשרות להארכה של עד 14 ימים נוספים.

אחת המחלוקות המרכזיות בגוש שמוביל איזנקוט נוגעת לאפשרות להקים ממשלת מיעוט בהסתמך על תמיכת המפלגות הערביות. ליברמן מתנגד לאפשרות זו, ומקדם חלופה שתכלול שיתוף פעולה עם המפלגות החרדיות, בכפוף להסכמות בסוגיית הגיוס. עמדתו מציבה קושי בפני ניסיונותיו של איזנקוט לגבש רוב להקמת ממשלה.

בינתיים, נתניהו מבקש לשמר את שותפיו בגוש הימין ולצרף אליהם מפלגות נוספות. הצעתו לאחדות מותירה פתוחה את שאלת חלוקת התפקידים וההסכמות שיידרשו בין המפלגות, ובראשן השאלה מי יכהן כראש הממשלה.