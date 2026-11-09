הרלב"ד פנתה למשטרה בדרישה לחקור את וולט: "החברה אינה עומדת בדרישות הבטיחות"

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב"ד) מחריפה את המאבק מול חברת וולט, ופנתה למשטרה, למשרד התחבורה ולמרכז השלטון המקומי בדרישה לחקור את פעילות החברה ולהגביר את הפיקוח על תחום השליחויות. בוולט מתחו ביקורת חריפה על הרלב"ד וטענו כי היא פועלת ממניעים של יחסי ציבור. מנגד, בסביבת שרת התחבורה, מירי רגב, הביעו גיבוי לפעילות הרשות בנושא.

ברלב"ד מאשרים כי פנו בשבוע שעבר לגורמים האמורים בתלונות על עבירות לכאורה בתחום הפיקוח על פעילות השליחים של וולט. במקביל, ברשות מספרים כי קיבלו פנייה עצמאית מחברת המשלוחים HAAT, הפועלת בהיקף נרחב בחברה הערבית, בבקשה לשתף פעולה בגיבוש תוכנית בטיחות.

הפניות מגיעות בהמשך לאזהרות שהעבירה הרלב"ד לוולט לפני כשבועיים, ולפיהן אם החברה לא תקדם את העבודה המשותפת עמה, תפעל הרשות באופן תקדימי לקידום אכיפה נגדה. זאת בטענה שוולט אינה עומדת בהוראות תקנות התעבורה, המחייבות מינוי קציני בטיחות בתעבורה בהתאם למספר כלי הרכב המופעלים ולסוגיהם.

לטענת הרלב"ד, היעדר הפיקוח הוא גורם משמעותי בתרבות הנהיגה המסוכנת של חלק מהשליחים, במיוחד בחברת וולט, שהיא השחקנית הגדולה והמשמעותית ביותר בענף. לאחר שלטענת הרשות נקטה וולט באסטרטגיה של "מריחת זמן", ונמנעה מקביעת פגישות עבודה כפי שהתבקשה, פנתה הרלב"ד למשטרה בדרישה לפתוח בחקירה.

ברשות טוענים כי וולט עצמה הודתה במכתביה שהיא מפעילה כ-20 אלף שליחים, שרבים מהם משתמשים ככל הנראה באופנועים וברכב פרטי. לטענת הרלב"ד, סעיף 579 לתקנות התעבורה מחייב מפעל המפעיל כלי רכב למנות קציני בטיחות בהתאם לסוגי כלי הרכב ולהיקף פעילותם. על פי הערכות של גורמים בתחום ששוחחו עם "דבר", וולט עשויה להידרש למינוי עשרות רבות של קציני בטיחות, אם ייקבע שהתקנות חלות על פעילותה באופן שטוענת הרלב"ד.

פנייה למשטרה, למשרד התחבורה ולרשויות המקומיות

בפנייתה למשטרה ביקשה הרלב"ד לפתוח בחקירה באזהרה בנושא. במקביל, פנתה למשרד התחבורה בבקשה לסייע באכיפת התקנות ובהגברת הפיקוח על חברות השליחויות בכלל. במשטרה סירבו לאשר או להכחיש שהתקבלה פנייה או שנפתחה בדיקה בנושא. בסביבת שרת התחבורה אישרו כי הרלב"ד פנתה למשרד והציגה נתונים הנבחנים כעת.

לצד הפניות לגורמי האכיפה, בחרה הרלב"ד לערב גם את מרכז השלטון המקומי. ראשי רשויות, בעיקר בגוש דן, הביעו בכמה דיונים בכנסת תרעומת על נהיגתם של שליחים, שלפי מחקר של הרלב"ד גורמת לאזרחים רבים לחוש סכנה משמעותית בשימוש במדרכות ובכבישים.

עד כה התקשו הרשויות המקומיות להתמודד עם התופעה. עיריית תל אביב השקיעה משאבים רבים בהגברת האכיפה, בעיקר באמצעות מצלמות, אך ברלב"ד מבקשים להעמיד לרשות העיריות כלי נוסף: בחינת האפשרות להגדיר את וולט וחברות משלוחים אחרות כעסקים המחויבים ברישיון עסק בתחומי הרשויות שבהן הן פועלות, כך שניתן יהיה להציב להן גם דרישות פיקוח ובטיחות.

ברלב"ד מקווים כי מהלך כזה יוסיף שכבת פיקוח על עמידתם של השליחים בתקני הבטיחות. עם זאת, יישום ההצעה תלוי בבחינת המסגרת החוקית והסמכויות העומדות לרשות הרשויות המקומיות.

ממרכז השלטון המקומי לא נמסרה תגובה רשמית עד למועד הפרסום, אולם ל"דבר" נודע ממקור נוסף כי אכן התקבלה פנייה מהרלב"ד וכי הסוגיות שהועלו בה נמצאות בבחינה.

וולט: "מסע יחסי ציבור לשיקום תדמיתה של הרלב"ד"

בחברת וולט מגדירים בשבועות האחרונים את צעדי הרלב"ד "מתקפה תקשורתית". בתגובה ל"דבר" נמסר מהחברה: "לצערנו, הרלב"ד הפכה את סוגיית בטיחות השליחים למסע יחסי ציבור לשיקום תדמיתה. וולט משקיעה משאבים רבים ופועלת כל העת לשיפור הבטיחות בדרכים בקרב הציבור והשליחים, כפי שהציגה גם בתוכנית מפורטת לרלב"ד, ואף ביקשה להיפגש עם נציגיה כדי לקדם את הנושא, אך בקשתה לא נענתה. מצופה היה שהרלב"ד תתמקד בקידום פתרונות מקצועיים ומעשיים, ולא בהפניית משאביה נגד מי שפועלים לקידום אותה מטרה".

בסביבת השרה רגב מסרו כי הם מכירים את הנתונים שהציגה הרלב"ד ומגבים את המשך בדיקת הנושא במסגרת סמכויותיה. יו"ר הרלב"ד, מוטי אדרעי, מסר כי ברשות ממשיכים לקוות שוולט תעמוד בדרישות הבטיחות ותשוב לשיחות. עוד בירך על פניית חברת HAAT והזמין חברות משלוחים נוספות לפנות לרשות כדי לקדם תוכניות בטיחות.

"בתאונות הדרכים כולנו מאוחדים, כי בתאונות הדרכים כל אחד יכול להיפגע", אמר אדרעי. "אני שמח מאוד על התפקיד החיובי של התקשורת בנושא, שמתעסקת לאחרונה הרבה בסכנה הזו ומעוררת את הציבור. בנושא הזה כולנו אחים".

מחברת HAAT לא נמסרה תגובה.