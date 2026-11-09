מועצת השלום: מודאגים מהשיטפונות בעזה, ישראל לא עושה מספיק

מועצת השלום פרסמה היום (שני) בהצהרה כי היא "מודאגת מהשיטפונות העונתיים שהכו ברצועת עזה ביומיים האחרונים". לפי ההצהרה, "השיטפונות מציפים עשרות אלפי אוהלים ומחסות ארעיים, פוגעים ברכוש נחוץ, ומשאירים משפחות עקורות, שחיות גם כך בתנאים מעורערים, חשופות לקור ולחוסר ביטחון".

המועצה, שאותה הקים נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כחלק מתוכנית השלום שלו לעזה, אמרה כי היא מתריעה כבר חודשים מפני מצב כזה, ומסרה כי קראה לממשלת ישראל "להתיר את כניסת החומרים הנחוצים למקלט זמני, מים ותשתיות תברואה, ניהול פסולת, ניקוז וטיהור שפכים, ולעמוד במחויבותה לפרוטוקול ההומניטרי של שארם א-שייח". בכך כיוונה המועצה ככל הנראה לנספח ההומניטרי בהסכם שעליו חתמו ישראל, חמאס והמתווכות ב-9 באוקטובר 2025. המועצה אמרה גם שלחצה שוב ושוב על חמאס להתפרק מנשקו ולעמוד בהתחייבויותיו במסגרת התוכנית.

משרד החוץ הישראלי כתב היום ברשת X כי "סרטונים של חמאס עצמו מראים כיצד הוא עוקר צינורות מים והופך אותם לרקטות לצורך תקיפת ישראל. תשתיות שנועדו לשרת את תושבי עזה מוקרבות כדי להזין את המלחמה של חמאס. כאשר יורדים גשמים ומי שופכין מציפים את רחובות עזה, הזעם צריך להיות מופנה כלפי חמאס".

במתפ"ש, יחידה במשרד הביטחון שאחראית לנושא ההומניטרי ברצועת עזה, פרסמו אתמול כי "בעקבות גשמי סוף השבוע ברצועת עזה, אנחנו ממשיכים לעקוב אחר המצב ההומניטרי בשטח ולבצע הערכות מצב בשיתוף האו"ם וארגונים בינלאומיים".

לפי המתפ"ש, "מאז תחילת תוכנית החורף הובאו יותר מ-91,000 אוהלים ויותר מ-8,200 משאיות המכילות ברזנט, שמיכות, ביגוד חורף וציוד נוסף. מבחינת תברואה ובריאות, הובאו 12 משאיות לפינוי פסולת, כמו גם אלפי חיסונים", וכן דלק ושמן מנוע עבור מתקנים נחוצים מבחינה הומניטרית. עם זאת, במתפ"ש אמרו כי "שיקום עזה יכול להתחיל רק לאחר שחמאס יתפרק לחלוטין מנשקו", וכי "ישראל לא תתיר כניסה של ציוד שיכול לשמש לפיתוח יכולות טרור".

במועצת השלום הצהירו כי "אנחנו מכירים בצעדים שנשקלים כעת בממשלת ישראל, כולל במתפ"ש, אך התגובה נותרה לא מספקת". במועצה דורשים מ"הנהגת הממשלה הנוכחית בישראל" להורות ולאפשר "כניסה של כל אמצעי ההכנה לחורף ההכרחיים והאספקה ההומניטרית", וטוענים כי עיכובים בהעברת הסיוע דחו באופן משמעותי את פירוק חמאס מנשק והעברת השלטון למועצת הטכנוקרטים.

ברשות הפלסטינית האשימו את ישראל בהחמרת המצב ההומניטרי בעזה. בהצהרה מטעם הנשיאות הפלסטינית שפורסמה ביום שבת נכתב כי נדרשת "פעולה בינלאומית דחופה ויעילה כדי לסיים את הסבל". בנשיאות מתחו ביקורת על מועצת השלום ושליחה ניקולאי מלדנוב בכך ש"נכשלה לנקוט צעדים לעצירת ההפרות הישראליות", וקראו למועצת הביטחון של האו"ם "לחייב את ממשלת ישראל לכבד את התחייבויותיה ולפתוח את כל מעברי הגבול לכניסה בלתי מוגבלת של סיוע הומניטרי ורפואי".