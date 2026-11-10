מזג האוויר: עלייה קלה בטמפרטורות, שיישארו נמוכות מהרגיל לעונה

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה לרוב בהיר, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה במרבית האזורים. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון, ואחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר יהיה מעונן חלקית, ובמהלך היום ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה במרבית האזורים.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 7–18, תל אביב 11–22, חיפה 12–19, צפת 7–16, קצרין 10–19, טבריה 11–20, נצרת 9–19, עפולה 8–20, בית שאן 10–23, לוד 8–21, אשדוד 10–21, עין גדי 18–23, באר שבע 10–20, מצפה רמון 9–20 ואילת 9–20.