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מזג האוויר

מזג האוויר: עלייה קלה בטמפרטורות, שיישארו נמוכות מהרגיל לעונה

מזג האוויר היום יהיה לרוב בהיר, עם עלייה קלה בטמפרטורות, שיישארו מעט נמוכות מהרגיל לעונה | בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון, ואחר הצהריים רוחות צפוניות ערות לאורך החוף | מחר ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף

אישה מטיילת עם עגלת תינוק וכלב בפארק המסילה בתל אביב (צילום: מרים אלסטר / פלאש 90)
אישה מטיילת עם עגלת תינוק וכלב בפארק המסילה בתל אביב (צילום: מרים אלסטר / פלאש 90)
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עדכון אחרון: 10.11.2026 | 6:36
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    מזג האוויר היום (שלישי) יהיה לרוב בהיר, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה במרבית האזורים. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון, ואחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

    הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר יהיה מעונן חלקית, ובמהלך היום ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה במרבית האזורים.

    הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 7–18, תל אביב 11–22, חיפה 12–19, צפת 7–16, קצרין 10–19, טבריה 11–20, נצרת 9–19, עפולה 8–20, בית שאן 10–23, לוד 8–21, אשדוד 10–21, עין גדי 18–23, באר שבע 10–20, מצפה רמון 9–20 ואילת 9–20.

    תגיות:
    פעמון

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