טראמפ לאחר פגישה עם ראש ממשלת קטאר: "מבחינה צבאית, המלחמה עם איראן למעשה הסתיימה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אתמול (שני) לכתבים כי הוא סבור שהמלחמה באיראן "למעשה הסתיימה מבחינה צבאית". דבריו מעידים כי לפחות לעת עתה, אין בכוונתו לחדש את ההפצצות שהסבו נזק כבד לרפובליקה האסלאמית וגרמו להשלכות נרחבות על הכלכלה העולמית.

הנשיא הגיע במפתיע לחדר התדרוכים בבית הלבן, לאחר שנפגש מוקדם יותר באותו יום עם ראש ממשלת קטאר, השייח' מוחמד בן עבד א-רחמן בן ג'אסם אאל ת'אני.

"מבחינה צבאית, איראן למעשה גמורה", אמר טראמפ. "אנחנו רק שומרים על המצב הקיים".טראמפ הוסיף כי הנהגתה של איראן "נערפה", אך הדגיש כי הוא עדיין מבקש להגיע לפתרון ארוך טווח שיבטיח שתוכנית הגרעין האיראנית לא תהווה איום.

דבריו היו מההתבטאויות הנחרצות ביותר שלו עד כה בנוגע לאפשרות שיימנע ממימוש איומיו לחדש את התקיפות באיראן לאחר בחירות אמצע הכהונה בארצות הברית.

המפלגה הרפובליקנית של הנשיא איבדה את הרוב בשני בתי הקונגרס לטובת הדמוקרטים בבחירות שנערכו בשבוע שעבר. הבחירות התקיימו על רקע חוסר שביעות רצון בקרב הציבור האמריקאי מהמלחמה, הנמשכת זה שמונה חודשים. המלחמה הובילה לזינוק במחירי הדלק, שהשפיע כמעט על כל ענפי הכלכלה העולמית.

לאורך המלחמה איים טראמפ פעמים רבות כי הוא עומד להורות לכוחות האמריקאיים להסלים את התקיפות אם מנהיגי איראן לא יסכימו במהירות לתנאים שהציבה ארצות הברית לסיום המלחמה, אך בכל פעם נסוג מכוונתו. במקרים קודמים חזר בו ברגע האחרון והודיע כי יעניק לדיפלומטיה זמן נוסף, לעיתים בעקבות בקשות מצד בעלות בריתה של ארצות הברית במפרץ.

טראמפ: "יש סיכוי טוב שהמלחמה תסתיים"

זמן קצר לפני ששוחח עם הכתבים פרסם טראמפ הודעה ברשתות החברתיות, שבה טען שוב כי בעלות בריתה של ארצות הברית במזרח התיכון, בהן קטאר, סעודיה, איחוד האמירויות, בחריין וכווית, "מעדיפות לשמור על המצב הקיים".

דקות לאחר מכן, בשיחה עם הכתבים, ביקש הנשיא להרגיע את הציבור האמריקאי, שהתעייף מהמלחמה. לדבריו, קיימת "התקדמות חיובית" במגעים עם איראן, והוא מעריך כי יש "סיכוי טוב" שהמלחמה תסתיים.

"הם מדברים איתנו, והם מדברים בנימוס רב. נראה מה יקרה", אמר טראמפ. הוא הוסיף: "הפעולה הצבאית לא נראית הכרחית במיוחד, אבל אנחנו ערוכים ומוכנים לפעול אם תהיה סיבה כלשהי לשינוי המצב".

עם זאת, טראמפ לא הצביע על כוונה לצמצם את נוכחותם של אלפי החיילים האמריקאים שהועברו לאזור הימי הסמוך לאיראן. הכוחות ממשיכים להטיל מצור ימי במטרה למנוע יצוא נפט איראני לשוק העולמי.

"אנחנו ממשיכים. יש לנו את המצור הצבאי הגדול ביותר אי פעם", אמר טראמפ.

בשבוע שעבר הציגו גורמים קטאריים הצעות בנוגע לתוכנית הגרעין של איראן, כך מסרו שני גורמי ממשל במזרח התיכון המעורים בפרטים, שדיברו בעילום שם.

הבית הלבן סירב להגיב על הדברים, אף שטראמפ התייחס בשבוע שעבר לקיומם של מגעים עקיפים עם טהרן.

במקביל, איראן ממשיכה להתעקש על שורת תנאים שארצות הברית תידרש למלא, ואשר טראמפ דחה בעבר. בין הדרישות המרכזיות שטהרן מציבה כתנאי לפתיחת שיחות על תוכנית הגרעין: הסרת המצור האמריקאי על נמלי איראן, ביטול הסנקציות, שחרור נכסיה המוקפאים, מתן פיצויים על נזקי המלחמה והפסקת פעולות האיבה ברחבי האזור, לרבות הפעילות הצבאית של ישראל בלבנון.

שר ההגנה: ההחלטה על המשך המלחמה נתונה בידי טראמפ

מוקדם יותר אתמול אמר שר ההגנה האמריקאי, פיט הגסת', שספג ביקורת על ניהול המלחמה, כי ההחלטות על המשך המערכה נתונות בידי טראמפ. לדבריו, אחת האפשרויות העומדות בפני הנשיא היא להודיע לאיראן: "היי, סיימנו, ואנחנו נפקח על החומר הגרעיני שלכם. כדאי לכם לא להזיז אותו".

הגסת' היה אחד התומכים הבולטים במלחמה בממשל האמריקאי. מבקרי הממשל טוענים כי המלחמה נפתחה ללא אישור מתאים, תוך הפרת חוק סמכויות המלחמה ופגיעה בסמכותו של הקונגרס להכריז מלחמה.

חבר בית הנבחרים הרפובליקני תומאס מאסי, המייצג את מדינת קנטקי, פעל אתמול לקידום הצבעה על הדחתו של הגסת', בעיקר בשל אופן ניהול המלחמה.

בריאיון טלפוני לרשת CNN ביום ראשון אמר טראמפ כי כל עוד ארצות הברית מזהה התקדמות במשא ומתן עם האיראנים, והם יחתמו על "הסכם חזק", "סביר מאוד שלא יהיה צורך" לחדש את התקיפות.

עם זאת, טראמפ ציין כי ארצות הברית כבר זיהתה מטרות תשתית באיראן, בהן 38 גשרים, שיותקפו אם הפעולה הצבאית תחודש.

למרות ההתבטאויות על אפשרות לסיום המלחמה, צבא ארצות הברית המשיך לבצע תקיפות מוגבלות באיראן. במהלך השבוע האחרון ביצעו הכוחות האמריקאיים לפחות שתי תקיפות, בין היתר נגד מערכות ההגנה האווירית של איראן.

בנוסף, בשבת ירו כוחות אמריקאיים לעבר ספינה מסחרית והשביתו אותה, לאחר שלטענת ארצות הברית ניסתה להפר את המצור הימי שהוטל על נמלי איראן.