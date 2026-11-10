דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שלישי ל' בחשון תשפ"ז 10.11.26
הרשמה ל"דבר היום"
14.5°תל אביב
  • 12.1°ירושלים
  • 14.5°תל אביב
  • 14.6°חיפה
  • 13.8°אשדוד
  • 13.5°באר שבע
  • 18.6°אילת
  • 13.1°טבריה
  • 10.5°צפת
  • 13.7°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
פוליטי מדיני

הכנסת ה-26 תושבע היום: חברי הכנסת יצהירו אמונים בישיבת המליאה הראשונה

אירועי פתיחת הכנסת החדשה יחלו בשעות הבוקר בצילומים רשמיים של חברי הכנסת | בשעה 15:00 יתקיים טקס קבלת הפנים לנשיא המדינה, ובשעה 16:00 תיפתח ישיבת המליאה הראשונה | היום יסתיים בהרמת כוסית ובצילום המסורתי של ראשי הרשימות

ההיערכות לישיבת הפתיחה של הכנסת ה-26 (צילום: אור גואטה)
ההיערכות לישיבת הפתיחה של הכנסת ה-26 (צילום: אור גואטה)
דבר
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 10.11.2026 | 8:02
נושאים קשורים:

    הכנסת ה-26 תפתח היום (שלישי) את כהונתה בטקס הצהרת האמונים של חברי הכנסת החדשה. על פי לוח הזמנים שפרסמה דוברות הכנסת, האירועים יחלו בשעה 8:00 בבוקר, עם הגעת חברי הכנסת למשכן, צילומים למזכרת וצילום תמונות הפורטרט הרשמיות שלהם.

    בשעה 15:00 יחל טקס קבלת הפנים לנשיא המדינה ברחבת הכנסת, שיימשך עד השעה 15:40. לאחר מכן יברך הנשיא את הכנסת החדשה ויחתום ב"ספר הנשיאים" במבואת לשכת יו"ר הכנסת. האירוע יתקיים ללא נוכחות תקשורת, ודוברות הכנסת תפיץ ממנו תמונות וסרטונים.

    בשעה 16:00 תיפתח ישיבתה הראשונה של הכנסת ה-26 במליאה, ובמהלכה יצהירו חברי הכנסת אמונים. הישיבה צפויה להסתיים בשעה 17:00.

    בשעה 17:15 תתקיים הרמת כוסית חגיגית בטרקלין שאגאל, שבמהלכה יישאו דברים יו"ר הכנסת וראש הממשלה. האירועים יסתיימו בצילום המסורתי של ראשי הרשימות לכנסת, המתוכנן להתקיים עד השעה 18:15.

    תגיות:
    פעמון

    כל העדכונים בזמן אמת

    הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

    נרשמת!