הכנסת ה-26 תושבע היום: חברי הכנסת יצהירו אמונים בישיבת המליאה הראשונה

הכנסת ה-26 תפתח היום (שלישי) את כהונתה בטקס הצהרת האמונים של חברי הכנסת החדשה. על פי לוח הזמנים שפרסמה דוברות הכנסת, האירועים יחלו בשעה 8:00 בבוקר, עם הגעת חברי הכנסת למשכן, צילומים למזכרת וצילום תמונות הפורטרט הרשמיות שלהם.

בשעה 15:00 יחל טקס קבלת הפנים לנשיא המדינה ברחבת הכנסת, שיימשך עד השעה 15:40. לאחר מכן יברך הנשיא את הכנסת החדשה ויחתום ב"ספר הנשיאים" במבואת לשכת יו"ר הכנסת. האירוע יתקיים ללא נוכחות תקשורת, ודוברות הכנסת תפיץ ממנו תמונות וסרטונים.

בשעה 16:00 תיפתח ישיבתה הראשונה של הכנסת ה-26 במליאה, ובמהלכה יצהירו חברי הכנסת אמונים. הישיבה צפויה להסתיים בשעה 17:00.

בשעה 17:15 תתקיים הרמת כוסית חגיגית בטרקלין שאגאל, שבמהלכה יישאו דברים יו"ר הכנסת וראש הממשלה. האירועים יסתיימו בצילום המסורתי של ראשי הרשימות לכנסת, המתוכנן להתקיים עד השעה 18:15.