דו"ח פורום מיכל סלה: 241 ילדים התייתמו בעקבות רצח אמם במשפחה מאז 2020

דו"ח חדש של פורום מיכל סלה חושף נתונים מדאיגים על מספר הילדים שהתייתמו בעקבות רצח במשפחה. לפי הדו"ח, בין השנים 2020 ל-2026 התייתמו 241 ילדים וילדות בעקבות רצח של 88 אימהות במשפחה. מתחילת שנת 2026 התייתמו 33 ילדים נוספים, וחמישה ילדים נרצחו או שרדו ניסיונות רצח במשפחה. בחמשת השבועות האחרונים בלבד היו ארבעה ילדים עדים לרצח אמם בדקירות סכין בידי אביהם: תינוק בן חודשיים, ילד בן 5, ילד בן 6 וילדה בת 12.

לצד העלייה במספר היתומות והיתומים, הדו"ח חושף גם הסלמה מדאיגה ברצח של ילדות וילדים במשפחה. בשנים 2020–2026 נרצחו במשפחה 12 ילדות וילדים, והתפרסמו עוד שני ניסיונות רצח של ילדות וילדים במשפחה. כולם קטינות וקטינים, מלבד ליאנה סבנוק ז"ל, שנרצחה בגיל 21 בידי אביה ונכללה בדו"ח. שנת 2026 עוד לא הסתיימה, וכבר שלושה ילדים וילדה אחת נרצחו בביתם בידי אביהם. בנה בן ה-8 של מירב אדרי ז"ל שרד ניסיון רצח לאחר שנדקר כשניסה להגן על אמו, שנרצחה מול עיניו בידי בן זוגה.

התפלגות המקרים מראה כי מתוך 88 האימהות שנרצחו במשפחה בשנים אלה, מרבית האימהות שנרצחו (46) השתייכו לחברה היהודית, והן מהוות 52.3% מכלל האימהות שנרצחו. 39.8% השתייכו לחברה הערבית, שיעור גבוה במידה ניכרת מחלקן היחסי באוכלוסייה. ב-4.5% מהמקרים היו האימהות בעלות אזרחות זרה, וב-3.4% מהמקרים מוצאן לא פורסם.

"עד מתי הילדות והילדים החיים בצל רצח במשפחה ימשיכו להיות שקופים?"

לילי בן עמי, מייסדת פורום מיכל סלה ואחותה של מיכל סלה ז"ל, מתחה ביקורת על היעדר פרסום שוטף של נתונים על ילדים שהתייתמו בעקבות רצח במשפחה. "ילדות וילדים שנמצאים בסיטואציה זוועתית של רצח במשפחה, זה סרט בלהות שלא נגמר ברצח עצמו. במציאות מתוקנת מדינת ישראל הייתה מפרסמת את הנתונים הללו לציבור ובאופן שוטף, ולא עמותה הממומנת מתרומות ומלקטת בדלי מידע מהתקשורת. עד מתי הילדות והילדים החיים בצל רצח במשפחה ימשיכו להיות שקופים?"

בן עמי התייחסה גם לפרסום שמו של תינוק שהתייתם מאמו, שנרצחה בידי אביו, וטענה כי מדובר בעבירה על החוק. "רק אתמול פרסם 'הצל' שם של תינוק יתום שאמו נרצחה בידי אביו, דבר שהוא עבירה על החוק כי אסור לפרסם שמות קטינים. פניתי בנושא לרשויות האכיפה ונכון לזמן פרסום הדו"ח, זה טרם נאכף".

לדבריה, הטיפול בילדים לאחר רצח במשפחה מוטל בכל פעם על הרשות המקומית, ולעיתים מתקבלות החלטות בעלות השלכות קשות. "חמור מכך, המציאות היום היא שבכל פעם מחדש הרשות המקומית היא שנותנת מענה חירומי, ובהחלט נעשות טעויות גורליות, לרבות מקרים שבהם קטינים, שראו את אבא רוצח את אמא לנגד עיניהם, ורגע אחרי זה הם הופרדו ממשפחתם שנותרה". בן עמי ציינה כי היא מלווה בעצמה שלושה מקרים שבהם, לדבריה, התרחשו הפרדות מסוג זה, לאחר רציחתן של ינינה רוסינובה ז"ל, אנאניה קלב ז"ל ויאנה זיקובה ז"ל.

בן עמי קראה לממשלה להקים מערך מקצועי שילווה את הילדים ואת בני המשפחה המטפלים בהם מרגע הרצח. "בדו"ח הזה פורום מיכל סלה משמיע קול גדול של זעקה שהושתקה יותר מדי זמן. אני שוב קוראת לממשלה להקים מערך מקצועי ומנוסה שילווה את הילדות והילדים מרגע האירוע ויעטוף גם את המשפחות שמגדלות אותם, וידאג שהם יהיו צמודים יחד באופן מיידי ולא דקה אחר כך. החל מרגע הרצח וגם בשבעה. בביורוקרטיות הקרות והקפקאיות אפשר לטפל במקביל".

במסגרת דרישתה לשינוי אופן הטיפול במשפחות, הציעה בן עמי ליצור תפקיד ממשלתי חדש של קצין נפגעי עבירה, בדומה לקצין הנפגעים בצה"ל. לדבריה, בעל התפקיד ישמש כתובת אחת למשפחות ויתאם בין כלל הגורמים המעורבים בטיפול בהן. "יש למנות מיידית תפקיד ממשלתי חדש, קצין נפגעי עבירה, בדומה לקצין נפגעים של צה"ל, כדי שתהיה למשפחה כתובת אחת מתכללת ותשמיע את קולה מול הרשויות. כתובת אחת שמחברת בין הרווחה, מערכת החינוך, הגורמים המשפטיים, צוות חקירת הרצח במשטרה, כלי התקשורת, גורמי הטיפול וכיוצא בזה".

בן עמי הדגישה כי נדרש גורם מקצועי שילווה את המשפחות לא רק בשעת החירום, אלא גם בהמשך. "גורם אחד מתכלל של כל החזיתות בתוך סרט הבלהות הזה, קייס מנג'ר, שידאג למענה מיידי ויישאר שם לאורך זמן. הגיע הזמן שיהיה גורם בכיר ומנוסה שישקף נתונים מהימנים לציבור וגם ייתן לקטינים מענה חירומי מקצועי והוליסטי, המבטיח את שלומם במקום עליון ובאופן מיידי".