נבחרת הנשים של ישראל בלקרוס זכתה באליפות אירופה לאחר ניצחון על בריטניה בגמר

נבחרת הנשים של ישראל בלקרוס היא אלופת אירופה בלקרוס שישיות (Sixes). הנבחרת ניצחה אתמול (שני) 11:10 את בריטניה בגמר האליפות בסאלו שבספרד, וזכתה במדליית הזהב בתום טורניר מושלם של שבעה ניצחונות בשבעה משחקים.

רחלי לוי-סמית הכריעה את הגמר בדקות הסיום, לאחר שהנבחרות נכנסו לרבע האחרון בשוויון 10:10. במשך כשש דקות לא נכבש שער בשני הצדדים, עד שלוי-סמית מצאה את הרשת והעניקה לישראל את היתרון, שעליו שמרה עד לסיום. עוד קודם לכן כבשה האנה הילקוף בשנייה האחרונה של המחצית הראשונה וקבעה 7:6 לישראל, ואורלי סדרנסקי סיפקה עצירות חשובות בשער במהלך המחצית השנייה.

שבעה ניצחונות בשבעה משחקים והעפלה לאליפות העולם

הדרך לזהב החלה בשלב הבתים, שאותו סיימה ישראל במקום הראשון במאזן מושלם: ניצחונות על פורטוגל (42:3), לטביה (29:3), צרפת (32:6) ופולין (20:5). ברבע הגמר גברה ישראל 22:7 על הולנד והבטיחה את מקומה באליפות העולם בלקרוס שישיות ב-2027 בקולורדו ספרינגס שבארצות הברית.

בחצי הגמר ניצחה ישראל את נבחרת צ'כיה 15:14. אליפות העולם תהיה תחנה מרכזית במאבק על הכרטיס למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028, שבהם ייכלל מקצוע השישיות בתוכנית האולימפית.

קארה מופו, מאמנת נבחרת ישראל לנשים בלקרוס שישיות: "אני בעננים, באמת. אני כל כך גאה בנבחרת הזאת, בחוסן שלה ובאחדות שלה. זו זכות גדולה עבורנו לייצג את כל הנשים והילדות בישראל שמשחקות לקרוס, ולהמשיך במסע שלנו לעבר המשחקים האולימפיים".

רייצ'ל רוזנברג, קפטנית נבחרת ישראל לנשים בלקרוס שישיות: "זה מדהים, כמעט שאין מילים לתאר את מה שאנחנו מרגישות עכשיו. הנבחרת הזאת התאחדה, נלחמנו חזק והאמנו כולנו במטרה המשותפת שלנו. אני כל כך גאה במה שעשינו היום ובמה שהצלחנו להשיג, ומצפה להגיע לקולורדו ולהעפיל למשחקים האולימפיים. זו זכות לשחק בנבחרת הזאת, לשחק למען ישראל ולייצג את המדינה שלנו, וגם את כל הילדים והילדות בישראל שמשחקים לקרוס מדי יום ומעודדים אותנו מרחוק. אנחנו מדינה קטנה, אבל אנחנו מרגישות את כל האהבה והתמיכה בכל מקום, ואני כל כך גאה להיות חלק מהמסע הזה".

נשיא התאחדות אילת: "המטרה הבאה ברורה, להשיג את הכרטיס למשחקים האולימפיים"

אריק קפלן, נשיא ומנכ"ל התאחדות "אילת" לענפי הספורט שאינם אולימפיים: "גאווה גדולה לספורט הישראלי. נבחרת הנשים בלקרוס מסיימת אליפות מושלמת עם מדליית זהב ומוכיחה שוב שהיא שייכת לצמרת. אני מברך את השחקניות, את הצוות המקצועי ואת איגוד הלקרוס על ההישג ועל שנה מדהימה של הצלחות. אנחנו באילת נמשיך ללוות ולתמוך בענף, כשהמטרה הבאה ברורה: להשיג את הכרטיס למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028".