בית ספר תיכון בהרצליה הושבת לשעתיים עקב מקרה אלימות

יום הלימודים התחיל ב-10:00 היום (שלישי), לאחר השבתה של שעתיים, בתיכון חדש על שם חנה סנש בהרצליה, בעקבות מקרה אלימות של תלמיד כלפי הצוות החינוכי. כך הודיע אתמול (שני) ארגון המורים. בשעה הראשונה תתקיים אספת הסברה עם נציג של הארגון. האירוע נמצא בחקירה של המשטרה, לאחר שהצוות החינוכי הגיש תלונה.

זוהי השביתה הראשונה שמקיים ארגון המורים בעקבות אירוע אלימות בשנת הלימודים הנוכחית, אך הסתדרות המורים, המייצגת את הגננות והצוותים בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים, השביתה בתי ספר שלוש פעמים בחודש וחצי האחרונים בעקבות מקרי אלימות כלפי הצוותים החינוכיים.