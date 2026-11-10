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ראשי מפלגות גוש השינוי: מתן כהנא יהיה יו"ר הכנסת

עוד הוחלט על מועמדים לוועדת הזמניות: ליברמן לחוץ וביטחון, לירן אבישר בן חורין לכספים ורועי פולקמן לוועדה המסדרת | הושגו הסכמות על הקמת ועדות מיוחדות שיפורסמו בהמשך | המינויים יובאו לאישור הכנסת בשבוע הבא

סגן השר לשירותי דת מתן כהנא (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)
סגן השר לשירותי דת מתן כהנא (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)
אור גואטה
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
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עדכון אחרון: 10.11.2026 | 10:10

ראשי מפלגות גוש השינוי הודיעו הבוקר (שלישי) על המועמדים לתפקידי המפתח לתקופת הביניים שעד להקמת הממשלה.

הדברים סוכמו בין יו״ר מפלגת ישר גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט ויאיר לפיד, יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, ויו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן.

במסגרת ההסכמות סוכם על המועמדים לתפקידים הבאים:

  •  יו״ר הכנסת – השר לשעבר וח״כ המיועד מתן כהנא (ישר)
  •  יו״ר הוועדה המסדרת – ח״כ המיועד רועי פולקמן (ישר)
  •  יו״ר ועדת החוץ והביטחון – שר הביטחון לשעבר, ח״כ אביגדור ליברמן. (ישראל ביתנו).
  • יו״ר ועדת הכספים – ח״כ המיועדת לירן אבישר בן חורין (ביחד).

הרכבי הוועדות יידונו ויגובשו במסגרת דיוני הוועדה המסדרת במהלך השבוע, ויובאו לאישור מליאת הכנסת ביום רביעי הקרוב. בנוסף, הושגו הסכמות באשר להקמת הוועדות המיוחדות, ופרטיהן יפורסמו בנפרד בהמשך.

פעמון

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