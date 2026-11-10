ראשי מפלגות גוש השינוי: מתן כהנא יהיה יו"ר הכנסת

ראשי מפלגות גוש השינוי הודיעו הבוקר (שלישי) על המועמדים לתפקידי המפתח לתקופת הביניים שעד להקמת הממשלה.
הדברים סוכמו בין יו״ר מפלגת ישר גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט ויאיר לפיד, יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, ויו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן.
במסגרת ההסכמות סוכם על המועמדים לתפקידים הבאים:
- יו״ר הכנסת – השר לשעבר וח״כ המיועד מתן כהנא (ישר)
- יו״ר הוועדה המסדרת – ח״כ המיועד רועי פולקמן (ישר)
- יו״ר ועדת החוץ והביטחון – שר הביטחון לשעבר, ח״כ אביגדור ליברמן. (ישראל ביתנו).
- יו״ר ועדת הכספים – ח״כ המיועדת לירן אבישר בן חורין (ביחד).
הרכבי הוועדות יידונו ויגובשו במסגרת דיוני הוועדה המסדרת במהלך השבוע, ויובאו לאישור מליאת הכנסת ביום רביעי הקרוב. בנוסף, הושגו הסכמות באשר להקמת הוועדות המיוחדות, ופרטיהן יפורסמו בנפרד בהמשך.