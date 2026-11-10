סעודיה יירטה טילים וכטב"ם ששיגרו החות'ים; החות'ים: 44 נהרגו בתקיפות סעודיות בתימן

סעודיה הודיעה הבוקר (שלישי) כי יירטה במהלך הלילה שלושה טילים בליסטיים וכטב"ם ששיגרו החות'ים לעבר הממלכה. שניים מהטילים שוגרו לעבר הבירה ריאד, טיל נוסף יורט בדרום המדינה, והכטב"ם יורט באזור עשיר בנפט במזרח סעודיה. המתקפה התרחשה על רקע הסלמה בעימות בין סעודיה לחות'ים, הנתמכים על ידי איראן, לאחר שהפסקת האש בין הצדדים קרסה בקיץ האחרון.

המתקפה החות'ית התרחשה לאחר שגורמי בריאות מטעם החות'ים מסרו לרויטרס כי מניין ההרוגים בתקיפות אוויריות באזור צנעא, בירת תימן, עלה ל-44. לטענתם, רוב ההרוגים היו נשים וילדים. הבוקר דיווחו כלי תקשורת המזוהים עם החות'ים על תקיפות נוספות של חיל האוויר הסעודי נגד יעדי אנרגיה באזור צנעא. לפי הדיווחים, בין היעדים שהותקפו היו תחנת גז בצפון הבירה ומבנה של חברת הנפט של החות'ים.



44 הרוגים בתקיפות באזור צנעא, בהם 21 ילדים

אניס אל-אסבאחי, דובר משרד הבריאות של החות'ים, אמר אמש כי בתקיפות בכפר א-שריה, ממזרח לצנעא, נהרגו 44 בני אדם ונפצעו 40 נוספים, בהם שמונה ילדים ותשע נשים. לדבריו, בין ההרוגים נמנים 21 ילדים ו-10 נשים. בסוכנות הידיעות האמריקאית אי.פי דווח כי המתקפה הייתה "מהקטלניות ביותר בסבב האלימות הנוכחי, הנמשך כבר שנה".

אל-אסבאחי ציין כי צוותי חילוץ עדיין סורקים את האזור בחיפוש אחר נעדרים, דבר המעורר חשש כי מניין ההרוגים עלול לעלות. הוא הטיל את האחריות לתקיפות על ערב הסעודית.

ביום שני הודיעו גורמים רשמיים בסעודיה כי השמידו שלושה מתקנים השייכים לחות'ים: מפעל להרכבת רכיבים של טילים בליסטיים, מפעל כימי לייצור דלק מוצק לטילים וסדנת אלקטרוניקה להרכבת מערכות טילים. סעודיה לא ציינה את מיקומי המתקנים ולא סיפקה פרטים נוספים.

סוריה נערכת לשלוח כ-600 לוחמים להגנה על גבול סעודיה

סוריה נערכת לשלוח לוחמים לערב הסעודית כדי שיוצבו לאורך גבולה, וייתכן שאף יסייעו לה במאבק נגד החות'ים, כך מסרו שלשום לאי.פי שלושה גורמים המעורים בתוכניות. בשבוע שעבר הכחישו בסוריה דיווחים דומים, אולם גורמים רשמיים ששוחחו עם אי.פי לאחר ההכחשות הפריכו את ההכחשה.

לדברי הבכירים הסורים, יועצים צבאיים סורים כבר הגיעו לערב הסעודית, אך טרם נשלחו לוחמים, שאמורים להיות מוצבים על הגבול בין סעודיה לתימן. לפי הדיווח, כוח ראשוני, המונה כ-600 לוחמים מכוחות מיוחדים סוריים, צפוי להישלח לערב הסעודית במהלך השבוע הקרוב.

לדברי הגורם, ערב הסעודית התעקשה שהלוחמים יהיו אזרחים סורים, ולא זרים שנהרו לסוריה במהלך מלחמת האזרחים כדי להצטרף לפלגי מורדים שונים. עוד ציין הגורם כי משלחת סורית, בראשות ח'אלד ח'טאב, מפקד הדיוויזיה ה-82, ערכה לאחרונה ביקור בן שבועיים בערב הסעודית.