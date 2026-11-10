שלושה עובדים נפצעו בינוני בתאונות עבודה, בתל אביב, חיפה וירוחם

עובד בן 45 נפצע בינוני מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודות שיפוצים בשדרות שאול המלך בתל אביב. לאחר שדיווח התקבל במוקד מד"א בשעה 10:10, העובד קיבל טיפול ראשוני ופונה לבית החולים איכילוב עם חבלות בגפיים.

דקות ספורות לאחר מכן נפצע בינוני עובד בן 56 במהלך עבודתו במפעל ברחוב חלוצי התעשייה בחיפה. הוא פונה לבית החולים רמב"ם עם חבלה רב מערכתית. מצוות איחוד הצלה שהגיע למקום נמסר: "לדברי העובדים הוא נחבל כתוצאה מחפץ כבד שנפל עליו מגובה. לאחר הסיוע הרפואי הראשוני שהענקנו לו בזירה הוא פונה לבית החולים רמב״ם. מצבו בשלב זה מוגדר בינוני".

עובד נוסף, בן 35 נפצע בינוני כשנפל מגובה 3 מטרים לתוך מיכל יציקת בטון, במפעל באזור התעשיה ירוחם. מצוות איחוד הצלה שהגיע למקום נמסר: "נמסר לנו בזירה כי הפועל נפל מגובה 3 מטרים לתוך מיכל יציקת בטון, לאחר פעולות חילוץ הענקנו לו טיפול רפואי והוא פונה לבית חולים כשמצבו מוגדר בינוני".