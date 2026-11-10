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עבודה

ההסתדרות הכריזה סכסוך עבודה בחברת האוטובוסים 'דן': "לא ניתן ליצור מעמדות בחברה"

לטענת איגוד עובדי התחבורה הציבורית, ההכרזה מגיעה בעקבות קליטת עובדי קבלן בחוזים נפרדים, נקיטת צעדים משמעתיים לא מידתיים וגרירת רגליים במשא ומתן | מחברת 'דן' טרם נמסרה תגובה

אוטובוס של דן בגוש דן (צילום ארכיון: יוסי זליגר פלאש 90).
אוטובוס של דן בגוש דן (צילום ארכיון: יוסי זליגר פלאש 90).
אמיתי פרץ
אמיתי פרץ
כתב תשתיות וסביבה
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עדכון אחרון: 10.11.2026 | 12:11
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איגוד עובדי התחבורה הציבורית בהסתדרות הכריז היום (שלישי) על סכסוך עבודה בחברת 'דן'. לטענת האיגוד, ההכרזה מגיעה בעקבות מהלכים חד-צדדיים של ההנהלה לקליטת עובדי קבלן בחוזים נפרדים, מהלך שבאיגוד מתנגדים אליו בתוקף. באיגוד גם מאשימים את החברה בגרירת רגליים במשא ומתן בתחום המשמעת בחברה, וכן בנקיטת צעדים לא מידתיים כנגד העובדים – בין היתר מתן קנסות לנהגים ללא בירור משמעתי מסודר. על פי האיגוד, הסכסוך יחול על כל 2,300 עובדי החברה.

"לצערנו הרב אנחנו נדרשים לצעדים חריפים על מנת לעצור את הצעדים החד צדדיים של ההנהלה", אמר אורי מתוקי, מנהל חטיבת התחבורה הציבורית באיגוד עובדי התחבורה. "לא ניתן לפגוע בעובדים וליצור מעמדות שונים בתוך החברה. דבר שכזה אנו לא יכולים לקבל. אנחנו קוראים להנהלת 'דן' להתעשת ולהתנהל בהידברות לפני שנאלץ לפעול בצעדים ארגוניים".

מחברת דן לא נמסרה תגובה בשלב זה, ותגובתה תובא כשתתקבל.

תגיות:
פעמון

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