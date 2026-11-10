רשות החדשנות ושירות התעסוקה ישקיעו 10 מיליון שקל בהכשרת דורשי עבודה לתפקידי AI

לדבריה, שיתוף הפעולה עם רשות החדשנות נועד לחבר בין כישוריהם של דורשי העבודה לבין צורכי התעשייה. "תפקידנו הוא לפעול באופן יזום כדי לאפשר להם להתחדש, להתמקצע ולהשתלב מחדש בתעסוקה. יחד עם רשות החדשנות, אנחנו הופכים את האתגר להזדמנות באמצעות מסלולים שמחברים בין הניסיון והכישורים של העובדים לבין צורכי התעשייה, עם יעד ברור: השתלבות ממשית בתעסוקה ויצירת הכנסה. זו לא רק השקעה בהכשרות, אלא השקעה באנשים ובחוסן הכלכלי של ישראל".

חנן ברנד, סמנכ"ל הזנק ברשות החדשנות, הדגיש את חשיבות ההסתגלות לשינויים הטכנולוגיים ואת ההזדמנויות שהם יוצרים. "מהפכת הבינה המלאכותית משנה במהירות את שוק העבודה, ואחד היתרונות הגדולים של ישראל הוא היכולת שלנו להסתגל לשינויים טכנולוגיים ולזהות בהם הזדמנויות חדשות. זה מה שתמיד ייחד אותנו".

ברנד הסביר כי שיתוף הפעולה עם שירות התעסוקה נועד לסייע לדורשי עבודה לחזור לתעשיית ההייטק ולהשתלב גם בתחום היזמות. "שיתוף הפעולה שאנו משיקים עם שירות התעסוקה נועד לסייע לדורשי עבודה לנצל את יכולותיהם כדי להשתלב מחדש בהייטק ובתפקידי מחקר ופיתוח, ולפתוח בפניהם צוהר גם לעולם היזמות הטכנולוגית. אחרי האטה בשנים קודמות, אנחנו רואים ברבעונים האחרונים צמיחה מחודשת בדרישת ההייטק לעובדים איכותיים, ומחובתנו להמשיך לספק לחברות בישראל את ההון האנושי הטוב בעולם".