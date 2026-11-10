רשות החדשנות ושירות התעסוקה ישקיעו 10 מיליון שקל בהכשרת דורשי עבודה לתפקידי AI

רשות החדשנות ושירות התעסוקה ישקיעו 10 מיליון שקלים בהכשרת יותר מאלף עובדים לתפקידים טכנולוגיים מבוססי בינה מלאכותית (AI).
במסגרת פיילוט משותף לשני הגופים נבחרו שבע תוכניות חדשות, שמטרתן להתאים את הכישורים הטכנולוגיים לצורכיה של תעשיית ההייטק המשתנה. התוכניות יתמקדו בהכשרה מעשית של דורשי עבודה בעלי רקע טכנולוגי לתפקידים מתקדמים, בהחזרת בעלי ניסיון טכנולוגי למעגל התעסוקה ובפתיחת הזדמנויות מקצועיות לבוגרי מקצועות טכנולוגיים בתחילת דרכם. זאת, בין היתר, על רקע המגמה של עלייה במספר דורשי העבודה הרשומים בלשכות התעסוקה, המגיעים מרקע של מקצועות טכנולוגיים.
לצד הכשרות לתפקידים מתקדמים, יכלול המהלך גם הכשרה ליזמות ולהקמת חברות הזנק, תוך התמקדות בתחומים מתפתחים, ובהם יישומי בינה מלאכותית בעולם הפיזי (Physical AI).
שבע תוכניות להכשרה, להתנסות מעשית ולהשתלבות בתעשיית ההייטק
התוכניות שנבחרו הן:
- אימפקט מעבדות חדשנות: תוכנית הסבה מקצועית (Reskilling) לדורשי עבודה מענף ההייטק, המשלבת מיון והכשרה רחבי היקף עם התנסות מעשית בטכנולוגיות Physical AI במעבדות IMPACT LABS. המשתתפים יפתחו פתרונות מבוססי AI להפעלת מכונות, חיישנים ורובוטים, במסגרת מסלולי מו"פ או יזמות טכנולוגית.
- אלביישן אדיוקיישן בע"מ: תוכנית לדורשי עבודה מהנגב המזרחי במסלול AI Implementer, המשלבת מיון מקצועי, הכשרה מבוססת פרויקטים, מעורבות מעסיקים, ליווי קריירה וחיבור לתפקידי מו"פ בסביבה עתירת AI.
- איט וורקס מעצימים אנשים: תוכנית הכשרה, התנסות והשמה בשני מסלולים טכנולוגיים: יישום, הטמעה ותשתיות AI בהובלת abra, ופיתוח AI, חומרה ומחשוב מואץ בהובלת SagivTech.
- טק 7: תוכנית להחזרת בעלי הכשרה טכנולוגית שאינם מועסקים לתפקידי מו"פ בתחומי AI ו-DeepTech. התוכנית כוללת הכשרה מעשית בשני מסלולים: השתלבות בתעשייה או הקמת מיזם טכנולוגי חדש.
- מפעלות המרכז הבינתחומי הרצליה: תוכנית של בית הספר להייטק, Google AI ואוניברסיטת רייכמן, בשלושה מסלולי הכשרה: GenAI & LLM, AI Native Developer ו-Product Builder AI.
- תוכנית הכשרה יישומית ליזמות טכנולוגית מבוססת AI באוניברסיטת אריאל בשומרון: מיועדת למועמדים שאינם מועסקים ובעלי רקע טכנולוגי, ובהם עובדים שנפגעו מהשינויים בענף ההייטק וג'וניורים שטרם השתלבו בתעשייה.
- פלייס איי.אל: תוכנית הכשרה שתסייע לשילוב בוגרים טכנולוגיים מהפריפריה הגאוגרפית והדמוגרפית ומאוכלוסיות בתת-ייצוג בתפקידי מו"פ מבוססי AI, בשיתוף חברות הייטק מובילות. התוכנית כוללת קווסטים, פרויקטים מעשיים וליווי עד לשילוב הבוגרים בתפקידי פיתוח, דאטה, אוטומציה והטמעת פתרונות.
עיקר המשתתפים יופנו לתוכניות באמצעות שירות התעסוקה, מקרב דורשי העבודה בעלי רקע טכנולוגי. כל התוכניות ידווחו על התקדמותן לפי מדדים שייקבעו, ואשר יאפשרו לבחון אילו מודלים מובילים להשתלבות בעבודה וליצירת הכנסה.
התוכניות צפויות לצאת לדרך בחודשים הקרובים, ופרטים על ההרשמה יפורסמו באתר שירות התעסוקה סמוך לפתיחת המחזורים.
מנכ"לית שירות התעסוקה: "אסור לנו לאבד את הידע, הניסיון והיכולות שלהם"
מנכ"לית שירות התעסוקה, עו"ד עינבל משש, התייחסה להשפעת הבינה המלאכותית על שוק העבודה ולצורך לסייע לעובדים בעלי רקע טכנולוגי להשתלב מחדש בתעסוקה. "מהפכת הבינה המלאכותית משנה את שוק העבודה, והאתגר שלנו הוא לוודא שהשינוי הזה לא ישאיר עובדים מאחור, אלא יפתח בפניהם הזדמנויות חדשות. מהנדסים, מפתחים ובעלי ניסיון טכנולוגי הם נכס אסטרטגי למשק הישראלי, ואסור לנו לאבד את הידע, הניסיון והיכולות שלהם".
לדבריה, שיתוף הפעולה עם רשות החדשנות נועד לחבר בין כישוריהם של דורשי העבודה לבין צורכי התעשייה. "תפקידנו הוא לפעול באופן יזום כדי לאפשר להם להתחדש, להתמקצע ולהשתלב מחדש בתעסוקה. יחד עם רשות החדשנות, אנחנו הופכים את האתגר להזדמנות באמצעות מסלולים שמחברים בין הניסיון והכישורים של העובדים לבין צורכי התעשייה, עם יעד ברור: השתלבות ממשית בתעסוקה ויצירת הכנסה. זו לא רק השקעה בהכשרות, אלא השקעה באנשים ובחוסן הכלכלי של ישראל".
חנן ברנד, סמנכ"ל הזנק ברשות החדשנות, הדגיש את חשיבות ההסתגלות לשינויים הטכנולוגיים ואת ההזדמנויות שהם יוצרים. "מהפכת הבינה המלאכותית משנה במהירות את שוק העבודה, ואחד היתרונות הגדולים של ישראל הוא היכולת שלנו להסתגל לשינויים טכנולוגיים ולזהות בהם הזדמנויות חדשות. זה מה שתמיד ייחד אותנו".
ברנד הסביר כי שיתוף הפעולה עם שירות התעסוקה נועד לסייע לדורשי עבודה לחזור לתעשיית ההייטק ולהשתלב גם בתחום היזמות. "שיתוף הפעולה שאנו משיקים עם שירות התעסוקה נועד לסייע לדורשי עבודה לנצל את יכולותיהם כדי להשתלב מחדש בהייטק ובתפקידי מחקר ופיתוח, ולפתוח בפניהם צוהר גם לעולם היזמות הטכנולוגית. אחרי האטה בשנים קודמות, אנחנו רואים ברבעונים האחרונים צמיחה מחודשת בדרישת ההייטק לעובדים איכותיים, ומחובתנו להמשיך לספק לחברות בישראל את ההון האנושי הטוב בעולם".