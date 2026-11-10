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בעולם

11 הרוגים ו-50 פצועים בתאונת שרשרת שבה היו מעורבים עשרות כלי רכב בבולגריה

התאונה אירעה בכביש המהיר המחבר בין סופיה לבורגס, ועל פי הרשויות, נגרמה ככל הנראה בשל ערפל כבד | מכוניות ומשאיות נמחצו, התהפכו ונערמו על פני שישה נתיבים | כוחות החילוץ פועלים לחלץ לכודים מכלי הרכב | נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין הודיעה כי תקצר את ביקורה במדינה

תאונת דרכים בכביש מהיר ליד ימבול, בולגריה, 10 בנובמבר 2026 (צילום: Nova TV/Handout דרך REUTERS)
תאונת דרכים בכביש מהיר ליד ימבול, בולגריה, 10 בנובמבר 2026 (צילום: Nova TV/Handout דרך REUTERS)
סוכנות הידיעות רויטרס
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עדכון אחרון: 10.11.2026 | 13:49
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11 בני אדם נהרגו בתאונת דרכים שבה היו מעורבים עשרות כלי רכב בשני צידיו של קטע כביש מהיר אפוף ערפל במזרח בולגריה. כך הודיע היום (שלישי) ראש ממשלת בולגריה, רומן ראדב.

שוטרים, כבאים וצוותי אמבולנסים הוזעקו לזירת התאונה בכביש המהיר A1, המחבר בין הבירה סופיה לעיר בורגס שבמזרח המדינה. בתמונות שפורסמו בכלי תקשורת מקומיים נראו מכוניות ומשאיות שנערמו זו על גבי זו לאורך שישה נתיבים בכביש המהיר. רבים מכלי הרכב נמחצו, התהפכו או סטו לשולי הכביש.

לפי משרד הפנים הבולגרי, 50 פצועים פונו לבתי החולים.

ראדב תיאר את התאונה כ"טרגדיה" בהצהרה שמסר במהלך ביקורה של נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, בבולגריה. הוא אמר כי הורה להפעיל כלי טיס לפינוי הפצועים וכי בכוונתו לבקר בזירת התאונה.

פון דר ליין הודיעה כי תקצר את ביקורה בבולגריה בעקבות התאונה. "אני מבקשת להביע את תנחומיי העמוקים ביותר ולהוקיר את פועלם של צוותי החילוץ", אמרה.

ערפל כבד בכביש המהיר: התאונה החלה בהתנגשות בין אוטובוס למשאית

מזכ"ל משרד הפנים הבולגרי, ליובומיר ניקולוב, תדרך עיתונאים בזירת התאונה ואמר כי הערפל הוא ככל הנראה הגורם לתאונה. לדבריו, התאונה החלה בהתנגשות בין אוטובוס למשאית בצד הכביש המהיר המוביל לכיוון בורגס.

המפקח הראשי טודור מישינב, מהמנהלת האזורית של משרד הפנים במחוז ימבול, אמר לערוץ הטלוויזיה Nova TV כי חלק מהאנשים עדיין לכודים בכלי הרכב שלהם. "כרגע, העדיפות היא לפעולות החילוץ. לאחר שיושלמו, יבוצעו הפעולות הנדרשות במסגרת ההליכים והחקירה", אמר.

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