יו"ר הדמוקרטים לגוש השינוי: "בואו נקים ממשלה מהר, אל תפסלו את המפלגות הערביות"

יו״ר הדמוקרטים יאיר גולן קרא היום (שלישי) למפלגות גוש השינוי: "בואו נקים ממשלה מהר. אל תפסלו את המפלגות הערביות, ואל תפסלו את הציבור הערבי. מי שיכול לטפל בבנינו הפצועים ולהציל את חייהם, זכאי, רשאי ויכול לשבת איתנו בממשלת ישראל ובקואליציית התקומה".

את הדברים אמר בפתח הישיבה של סיעת הדמוקרטים. "יש לנו מדינה להציל", אמר, "וכל יום נוסף בו נתניהו ושותפיו מחליטים החלטות הרסניות על ביטחון ישראל, כלכלת ישראל, תשתיות ישראל, ואזרחי ישראל, כל יום כזה הוא יום של נזק הולך ועולה, המסכן את עצם קיומנו. אנחנו הדמוקרטים מתכוונים לעמוד על חלקנו המכריע והמהותי בתקומת ישראל. נבנה ונבנה, אחר שנים ארוכות של פחד, שנאה, הרס ואלימות – שנות נתניהו האפלות".