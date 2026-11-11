מלצרית, סוכן נסיעות, מנופאי ולוחמת שב"כ: במה עבדו חברי הכנסת ה-26 לפני שנבחרו

רבים מחברי הכנסת ה-26 שהושבעו אתמול (שלישי) עבדו לפני בחירתם בכנסת כעורכי דין, מנהלים, חוקרים, מורים ובכירים בצה"ל. אך נבחרי הציבור עבדו גם בעבודות פחות מוכרות: כמו מתדלק (ארז תדמור מהליכוד), שמרטפית (יפה טבג'ה מ'ישר'), מחלק עיתונים (ד"ר פאתן גטאס מהרשימה המשותפת), סוכן נסיעות (דוד פטר מהליכוד), מנופאי (משה פייגלין מזהות), לוחמת בשב"כ (דבורה שריפיאן בכר מ'ישר'), שליח בירקן השכונתי (יואב קיש מהליכוד).

בין הח"כים יש גם מאבטח (אביגדור ליברמן מישראל ביתנו), שחקני כדורגל מקצועי (שרון שרעבי מ'ישר' ועבד אל-כרים מסרי מרע"ם) ומלצריות (שירה שפירא ויפה טבג'ה מ'ישר', אפרת רייטן מהדמוקרטים, ולימור סון הר מלך מעוצמה יהודית). עכשיו נותר לקוות שגם בשבתם בכנסת, המחוקקים יזכרו את העובד הפשוט.

הליכוד

בנימין נתניהו שירת בסיירת מטכ"ל, עבד בחברה לייעוץ עסקי "בוסטון קונסלטינג גרופ" ("BCG") ובתחילת שנות ה-80 כמנהל שיווק של מוצרי ריהוט. לאחר מכן עבד בתפקידים שונים בשירות החוץ הישראלי.

אלי כהן שירת בקבע בחיל האוויר, וכשהשתחרר היה מנכ"ל הכשרת היישוב.

אמיר אוחנה עבד כנער בחקלאות ולימד נגינה בגיטרה. בחופשות עבד בקריה למחקר גרעיני בדימונה בעבודות חשמל עם דודו סמי, ובבגרותו שירת בשב"כ, התמחה בעריכת דין בפרקליטות, ועבד כעורך דין במשרד פרטי.

יריב לוין עבד כעורך דין בתחום המסחרי-אזרחי.

מירי רגב שירתה תקופה ארוכה בצה"ל והיתה הצנזורית צבאית הראשית ודוברת צה"ל.

ישראל כ"ץ היה עוזרו של שר התעשייה והמסחר אריאל שרון בשנות ה-80.

גדעון סער היה נציב קבילות הסטודנטים של אגודת הסטודנטים באוניברסיטה. עיתונאי בעל טור פוליטי בשבועון "העולם הזה", כתב לענייני מפלגות בעיתון "חדשות", וכתב לענייני משפט בצוות ההקמה של חברת החדשות של ערוץ 2. התמחה במשפטים בפרקילטות מחוז ת"א והיה העוזר ליועץ המשפטי לממשלה מיכאל בן יאיר ולפרקליטת המדינה עדנה ארבל. עו"ד בפרקליטות ובמשרד עצמאי ומזכיר הממשלה.

אופיר כץ עבד בעבודה מועדפת בפס ייצור לחמאה ב'תנובה', עבד בלשכתו של בנימין נתניהו כשהיה יו"ר האופוזיציה, יועץ לשרת התרבות והספורט לימור לבנת וכראש המטה של השר גלעד ארדן במשרד הפנים ובמשרד לבטחון פנים.

טליק גואילי עבדה כעורכת דין.

יואב קיש (הליכוד) התחיל את דרכו בעולם העבודה כשוטף כלים במסעדה ובשליחויות עבור הירקן השכונתי.

יעקב ברדוגו היה פרשן בערוץ 14 ובגלי ישראל, מנכ"ל מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי.

מיקי זוהר עסק כעצמאי בנדל"ן וסיים התמחות במשפטים, כיהן כסגן ראש עיריית קריית גת ויו"ר החברה העירונית.

אלמוג כהן שירת במשטרה ביס"מ, ימ"ס, וכשוטר סמוי, ולאחר שירותו ניהל את בית הפנקייק המקורי באר שבע.

עמיחי שיקלי הקים וניהל את המכינה הקדם צבאית תבור.

אלישע מדן עבד בהייטק בתחום החקלאות.

דוד פטר עבד כסוכן נסיעות בחברת תיירות, כעורך דין פרטי ומסחרי וכחוקר בפורום קהלת, וכן כפרשן משפטי בערוץ 14.

משה סעדה הוא עורך דין שעבד כסגן מנהל המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה.

חיים כץ ניהל מחלקה בתעשייה האווירית ולאחר מכן התמנה למזכיר הארגון הארצי של עובדי התעשייה האווירית.

דוד אמסלם היה כלכלן ברשות המיסים ובמוסד לביטוח לאומי. לאחר מכן עבד כמנהל אגף שיפור פני העיר בעיריית ירושלים.

אתי חוה עטיה הייתה ראש מטה שר הרווחה וראשת הלשכה של מזכיר ארגון עובדי התעשייה האווירית.

בועז ביסמוט היה כתב ספורט במעריב, שליח ידיעות אחרונות בצרפת, שגריר ישראל במאוריטניה, עורך חדשות החוץ בישראל היום ובהמשך עורך העיתון. הגיש את מה בוער בגלי צה"ל לצידו של רזי ברקאי וחבר פאנל של אולפן שישי. כסטודנט עבד כזבן בחנויות ללא מכס בשדה התעופה בן גוריון, ובסוכנות נסיעות.

דוד ביטן היה עורך דין וניהל את קבוצת הכדורגל הפועל ראשון לציון.

ד"ר שלמה קרעי היה מרצה בכיר להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בר אילן.

ניר ברקת כיהן כראש עיריית ירושלים היה ממקימי קבוצת ההיי-טק BRM.

גילה גמליאל היתה יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית, ובעברה עבדה גם כנהגת מונית.

אלי גולדשמידט מילא תפקידים בתנועה הקיבוצית, ולאחר כהונה בכנסת בשנות התשעים הגיש תוכניות בערוץ 2 ובערוץ 33, ועבד כסמנכ"ל התקשורת והרגולציה של החברה לישראל שבשליטת עידן עופר.

ארז תדמור עבד כמתדלק בתחנת הדלק בצומת הגוש כשהשתחרר מהצבא, עם אסמאעיל, שעדיין עובד שם. "בכל פעם שאני מתדלק שם אני רואה אותו שואל שלום ומה נשמע", הוא מספר ל'דבר'. בהמשך עבד ככתב ב'ידיעות ירושלים', מקור ראשון ובאתר nrg, הקים והוביל את תנועת 'אם תרצו', ובהמשך כתב באתר 'מידה' והגיש תוכנית ברדיו גלי ישראל. בנוסף חיבר ספר.

ישר

גדי איזנקוט שירת בצה"ל עד שמונה לרמטכ"ל. לאחר שחרורו שימש כדירקטור בחברות מסחריות.

יורם כהן שירת בשב"כ עד לתפקיד ראש השירות, ולאחר מכן עבד כיועץ בנושא ביטחון פנים וכדירקטור בחברה בתחום.

אורית פרקש הכהן עבדה כעורכת דין במגזר הפרטי וברשות להגבלים עסקיים, והיתה גם יו"ר רשות החשמל.

עדי אלטשולר היא יזמית חינוכית-חברתית. מייסדת כנפיים של קרמבו, זיכרון בסלון ורשת אינקלו לחינוך משלב.

מתן כהנא שירת כמפקד טייסת בחיל האוויר, ובהמשך עבד כמנהל מיזם התפוצות במט"ח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית).

חילי טרופר, עבד כמדריך נוער בסיכון, מדריך בעמותת 'אחריי' וסמנכ"ל העמותה, עבד בחטיבת הקהילה של עיריית בת ים וניהל את תיכון ברנקו וייס.

שאול מרידור עבד ככלכלן באגף התקציבים באוצר, ניהל חברות בשוק הפרטי, היה מנכ"ל משרד האנרגיה ולאחר מכן הממונה על התקציבים באוצר. לאחר פרישתו עבד כסמנכ"ל הכספים של חברת לייטריקס.

תאיר איפרגן ניהלה פרויקטים במטה לפיתוח הנגב והגליל, היתה ממלאת מקום סמנכ"ל למנהל ומשאבי אנוש במשרד הכלכלה, ומנכ"לית זרוע העבודה ומשרד העבודה.

אושרת גני גונן עבדה כרכזת נוער וקהילה במועצה האזורית דרום השרון ובמחלקת הנוער של עיריית כפר סבא, ניהלה את אגף משאבי אנוש בעיריית כפר סבא, והיתה ראשת המועצה האזורית דרום השרון.

שירה שפירא עבדה בצעירותה כמלצרית במסעדה בירושלים: "שם שירתתי את הציבור, ואני מקווה שגם פה אני אצליח לשרת את הציבור", היא אומרת ל'דבר'. אחרי שלמדה אדריכלות עבדה במוזיאון ישראל ובמנהל התכנון, עבדה כסגנית מנהל אגף תשתיות מורשת במשרד ירושלים ומורשת ובהמשך סמנכ"לית המשרד.

ענבר הרוש גיטי עבדה כרכזת קומונה בעמותת אחריי, הייתה סמנכ"לית הכספים שלה ולימים מנכ"לית העמותה, ניהלה את תנועת פנימה ותנועת תיקון, ובהמשך ייסדה את חברת פ.ר.ג לייעוץ אסטרטגי.

אלעזר שטרן שירת כקצין קרבי, עבד כמורה בבית ספר תיכון בנצרת, וחזר לשרת בצה"ל עד לדרגת אלוף.

כמיל אבו רוקון שירת בצה"ל עד לדרגת אלוף והיה מתאם פעולות הממשלה בשטחים. הוא הפסיק את שירותו מספר פעמים לצורך תפקידים אזרחיים, בהם סגן מנהל 'מנהלת השלום' במשרד החוץ, וראש רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון.

דבורה שריפיאן בכר היתה לוחמת בשב"כ ומנתחת נתונים במוסד.

אלקס ריף עבדה כיועצת בכירה לממונה על התעסוקה בנושא אוכלוסיות מיוחדות, פרסמה ספרי שירה וספר עיון, וייסדה את לובי המיליון לקידום זכויות ישראלים דוברי רוסית והבריגדה התרבותית.

ענבר יחזקאלי בליליוס עבדה כתחקירנית בערוץ הראשון בטלוויזיה: "עבדתי עם מנשה רז ואצל מני פאר, הייתי מכינה את התחקירים הפוליטיים, זו הייתה העבודה הראשונה שלי אחרי הצבא. חלק מהפוליטיקאים שעשינו עליהם תחקירים איתנו עד היום, אבל באנו לחדש". בהמשך עבדה ככתבת תרבות ברשת ב', עבדה כעורכת דין בארגון 'בזכות' ובאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית וניהלה את מרכז הסיוע בירושלים. היתה יועצת לשרי הרווחה והאוצר.

רועי פולקמן היה מנהל מחלקה בחברה להגנת הטבע, יועץ לראש עיריית ירושלים וראש האגף למדיניות ותכנון אסטרטגי בעירייה, חבר כנסת ויועץ אסטרטגי.

ישראל זרי היה מרכז שבט בצופים, יועץ אישי לשר ישראל כ"ץ, דובר האגודה למען הלהט"ב, תנועת הצופים ועיריית רעננה, והיה סגן ראש עיריית רמת גן.

טל אוחנה עבדה כרכזת בקרן רש"י, עמדה בראש מועצת ירוחם, ניהלה את קרן אוצרות הגליל, ליוותה רשויות בצפון מטעם מכון ברנקו וייס והיתה פרויקטורית השיקום של המועצה האזורית מעלה יוסף.

אליסף פרץ הקים וניהל מכינה קדם צבאית, ייסד את עמותת 'האחים שלנו' וניהל את אגף חברה ונוער בירושלים.

יפה טבג׳ה עבדה כרכזת מועדונים קהילתיים באשקלון מטעם משרד הרווחה, הקימה וניהלה את מרכז החדשנות MTech בעיר. ניהלה את תוכנית יואל במרכז 'חיבורים' לחיזוק והעצמת יוצאי אתיופיה. היא מספרת ל'דבר' שהחלה לעבוד כבר בגיל 15, בעבודות מזדמנות כדי לפרנס את עצמה כנערה ולא לקחת כסף מהוריה. בין היתר עבדה במלצרות, כבייביסיטר, בניקיון בתים "ובכל עבודה שיכולתי למצוא".

ביחד

נפתלי בנט הקים חברות סטארט אפ בתחום המחשבים. לפני כן עבד בעבודה זמנית בגננות.

יאיר לפיד היה עיתונאי, עורך ובעל טור בעיתונים שונים, מגיש תכניות טלוויזיה ושחקן בסרטי קולנוע, ומגיש אולפן שישי של חדשות ערוץ 2.

קרן טרנר עבדה באגף התקציבים, ולאחר מכן כסמנכ"לית ומנכ"לית משרד התחבורה ומנכ״לית משרד האוצר. לאחר פרישתה היתה דירקטורית בחברות ושותפה בקרן הון סיכון.

מירב בן ארי הקימה וניהלה מרכזי ספורט אתגרי לנוער בסיכון, מרצה במרכז הבינתחומי ובמכללה האקדמית ת"א-יפו, ויועצת לקשרי ממשל ואסטרטגיה בחברת הלובי 'הקבינט'.

לירן אבישר בן חורין עבדה כעוזרת משפטית בלשכת היועץ המשפטי לממשלה, שליחת עלייה בארה"ב של התנועה הרפורמית ושל הסוכנות היהודית, יועצת למנכ"ל משרד ראש הממשלה וראש מטה המנכ"ל. לאחר מכן עבדה כמנכ"לית ארגון מסע, מנכ"לית מרכז התקשורת ולאחר מכן עבדה בקרן קיסטון.

נעם תיבון, שירת בצה"ל עד לדרגת אלוף אלוף במילואים, ועבד כמנכ"ל חברת טרייסנס מערכות וכן כדירקטור בחברת נדל"ן.

מיכל הירש נגרי עבדה כמורה, מנהלת בית ספר, ראשת מינהל החינוך בעיריית רעננה ומנכ"לית העיריה. הקימה חברה לייעוץ וניהול בנושא חינוך, חברה וקהילה ועובדת כמנהלת מקצועית בתוכנית להכשרת מנכ"לי רשויות מקומיות במשרד הפנים.

איתן גינזבורג היה יועץ לסגן שר הביטחון, ומילא תפקידים שונים בעיריית רעננה עד שנבחר לראשות העיר.

מירב כהן היתה הדוברת הכלכלית-חברתית של משרד ראש הממשלה בתקופת אריאל שרון, ומנכ"לית ארגון 'אמון הציבור'.

יונתן שלו שירת בקבע כלוחם במגלן ולאחר מכן במילואים.

ברוריה נעים ארמן, עבדה כמרצה במרכז הבינתחומי הרצליה, כעוזרת פרלמנטרית וכראשת מטה סגן שר הביטחון ושר התחבורה. ניהלה את אגף התקשורת וקשרי הקהילה בחברת נת"ע והקימה חברה לקשרי קהילה. עבדה גם כמנכ"לית מפלגת ביחד.

רם בן ברק שירת שנים ארוכות במוסד עד לתפקיד המשנה לראש המוסד, ולאחר מכן היה נשיא של חברות עסקיות.

הרשימה המשותפת

פרופ' יוסף ג'בארין, היה מרצה למשפטים וייסד את מרכז 'דראסאת' למשפט ולמדיניות.

אחמד טיבי עבד כרופא מתמחה בגינקולוגיה בבי"ח הדסה הר הצופים, וכן כיועצו לענייני ישראל של יו"ר הרשות הפלסטינית יאסר ערפאת.

ד"ר פאתן גטאס חילק בנערותו את עיתון המפלגה הקומוניסטית אלאיתיחאד, הדריך קורסי הכנה לבחינה הפסיכומטרית ברשת קידום, ובהמשך עסק בשיווק ולבסוף ניהל את המחלקה הערבית ברשת. ניהל את מחלקת המנויים בעיתון אל-איתיחאד, ועבד כמנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית.

בכר עואודה ניהל את אגודת הגליל ואת המרכז למאבק בגזענות.

ד"ר עופר כסיף עבד כמרצה וחוקר מדעי המדינה וממשל באוניברסיטה העברית. היה יועצו הפרלמנטרי של ח"כ מאיר וילנר מהמפלגה הקומוניסטית, כסטודנט עבד כברמן. וכן בעבודות חקלאיות שונות בקיבוצים נירים ושומריה, במיוחד ברפת.

יוסף עטאונה עבד כמורה, מנהל מדור נוער במועצה האזורית שוקת, ומנהל אגף החינוך במועצה המקומית ח'ורה.

ד"ר מהא כרכבי סבאח עבדה כחוקרת ומרצה באוניברסיטת בן־גוריון, ובעבר הרצתה וניהלה מחקרים במגוון מוסדות אקדמיים בישראל.

אחמד דראושה עבד כמנכ"ל המועצה המקומית ריינה וכיועץ פרלמנטרי לח"כ אחמד טיבי .

מרצה ומדריכה פדגוגית

ד״ר נהאיה ושאחי עבדה כמדריכת נוער בסיכון, כמדריכה פדגוגית במחלקה לחינוך במכללת אלקאסמי ומרצה לחינוך במכללת אורנים.

חסן נסאסרה עבד כמורה וכמנהל בית ספר ברהט.

היית'ם זחאלקה הוא עורך דין ואיש עסקים, המשנה לראש עיריית כפר קרע.

הדמוקרטים

יאיר גולן שירת בצה"ל עד לתפקיד סגן הרמטכ"ל.

נעמה לזימי עבדה כיועצת פרלמנטרית של חברת הכנסת שלי יחימוביץ', הקימה מרכז להכשרה מדינית בארגון שלום עכשיו, עבדה כיועצת לענייני הצפון בקרן הקיימת לישראל.

גלעד קריב עבד כעורך דין במרכז הרפורמי לדת ומדינה, ובהמשך כמנכ"ל התנועה הרפורמית בישראל.

אפרת רייטן מרום עבדה כנערה במלצרות בקייטרינג, ובבגרותה היתה מלצרית, מנחה ושחקנית בטלוויזיה, ועורכת דין מתמחה בדיני חוזים, תאגידים ולשון הרע.

יאיר (יאיא) פינק מנהל ארגונים ויזם חברתי. ממייסדי לובי 99 ודמוקרטTV ומייסד עלון השבת 'דרכי נעם'. בצעירותו עבד כבריסטה בבית קפה בירושלים, עבודה שלדבריו החזיקה שבועות בודדים.

גבריאלה (גבי) לסקי עבדה כעורכת דין.

עמרי רונן עבד בצעירותו כברמן בבית התאילנדי, והקים עמותה לחינוך לציונות.

מיכל רוזין עבדה כעוזרת פרלמנטרית ויועצת בכירה לשר התעשייה והמסחר, לוביסטית בארגון החברתי שתי"ל, יועצת פוליטית להתאחדות עולי אתיופיה, ניהלה את המחלקה הפוליטית בעמותת פנים וניהלה את איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית.

ישראל ביתנו

אביגדור ליברמן עבד כמאבטח, דירקטור בחברות, סבל בנמל התעופה בן גוריון ומזכיר סניף ירושלים של ההסתדרות הלאומית. בהמשך מונה למנכ"ל הליכוד ומנכ"ל משרד ראש הממשלה.

רפאל (רפי) בן שטרית ניהל את הפנימיה בכפר הנוער נווה עמיאל, עבד כרכז מחוז צפון בתנועת בני עקיבא, וכיהן כראש עיריית בית שאן.

טליה לנקרי אל"ם במילואים וראשת חטיבת העורף במל"ל לשעבר. יועצת לביטחון ולניהול חירום.

עודד פורר היה יועץ פוליטי, מזכיר המועצה הישראלית לתרבות ואמנות, ובהמשך הקים חברת ייעוץ אסטרטגי ועבד כמנכ"ל משרד הקליטה.

יוליה מלינובסקי היתה קצינת כוח אדם במשטרת אוקראינה, ולאחר עלייתה לארץ כגזברית באיגוד ערים לכבאות חולון-בת ים-אזור.

שרון שרעבי היה ראש תחום רכש טכנולוגיות בבנק הפועלים, שם היה גם זמר במקהלת בנק הפועלים, ומאז שעזב את הבנק שר בעיקר כחזן בבתי כנסת. היה שחקן כדורגל מקצועי בשמשון תל אביב, ומאז שפרש גם שיחק גם בנבחרת הבנק בליגות למקומות עבודה.

חמד עמאר היה עוזר לשר התחבורה ושר התשתיות הלאומיות, ובהמשך עבד ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

יהדות התורה

יעקב אשר היה ראש עיריית בני ברק, ממלא מקום ראש העיר ומנהל אגף חינוך, ולפני כן ממלא מקום ראש העיר באלעד.

יצחק גולדקנופף היה מנכ"ל רשת גני ילדים ומעונות יום של בית יעקב ובית פתחיה – רשת מוסדות לחינוך מיוחד ושיקום ילדים עם מוגבלויות שכליות, ורשת מרפאות להתפתחות הילד ולאבחונו. בנוסף עוסק בנדל"ן.

יצחק פינדרוס היה סגן ראש עיריית בית"ר עילית וראש העירייה, ומנכ"ל המכון החרדי למחקרי מדיניות.

מאיר פרוש היה מנהל משרדי אגודת ישראל בירושלים.

משה רוזנטל ניהל מוסדות חינוך חרדיים מגילאי גן ועד לכוללים, ישיבות גדולות וסמינרים, והיה ראש מנהל החינוך בעיריית בני ברק.

אליקים שטארק היה פעיל במוסדות חסידות בעלז.

יהודה לייב וייספיש הקים ועמד בראש איחוד בני הישיבות, המפעיל מסגרות ופעילויות לבחורי ישיבות, והקים את ארגון הנוער 'איחוד הנוער' לבני ישיבות חרדים.

עוצמה יהודית

איתמר בן גביר היה עורך דין, יועץ תקשורת ועוזר פרלמנטרי.

טלי גוטליב עבדה כעורכת דין בתחום הפלילים. השתתפה בפאנל התוכנית "שישי עם אילה חסון" של רשת 13.

יצחק וסרלאוף היה מנהל קריית החינוך שבמעלות ובהמשך ראש הישיבה התיכונית אהבת חיים שביישוב כוכב השחר.

עמיחי אליהו היה מחנך בישיבה התיכונית חיספין ויו"ר איגוד רבני קהילות.

לימור סון הר מלך עסקה בטיפול רגשי לנשים לפי דרך החסידות והבעל שם טוב ובהנחיית הורים, בהוראת ספרות ומתמטיקה וייעוץ חינוכי. מרצה ומנחה לבריאות גוף ונפש. בתיכון עבדה במלצרות באולמות במאה שערים.

יצחק קרויזר עסק בחקלאות וניהל מיזמי בנייה ברמת הגולן.

חנמאל דורפמן עבד לראשונה בגיל 17 כשליח דואר במשרדו של עורך הדין איתמר בן גביר בגיל 17, ומשם המשיך בעצמו ללימודי משפטים, עבד כעורך דין והיה מנהל מטה המשרד לביטחון לאומי תחת השר איתמר בן גביר.

רע"ם

ד"ר מנסור עבאס עבד כרופא שיניים.

יואב סגלוביץ שירת במשטרה, הקים את יחידה 433 והיה ראש אגף חקירות ומודיעין.

וליד טאהא היה מורה ומנהל בבית ספר ברמלה, ובהמשך מנהל אגף החינוך בעיריית כפר קאסם.

וליד אל-הואשלה עבד כיועץ פרלמנטרי של ח"כ סעיד אל-ח'רומי, וכמנהל סיעת רע"מ בכנסת.

אימאן חטיב יאסין, עובדת סוציאלית בהכשרתה, הקימה וניהלה במשך 14 שנים את מתנ"ס יפיע, וניהלה את מתנ"ס זימר.

ד"ר יאסר חוג'איראת כיהן כראש מועצת ביר אל-מכסור, עבד כרופא וד"ר לגנטיקה, וכמנהל מעבדת הקורונה של חברת MyHeritag.

איברהים אלטורי הוא רוקח במקצועו.

עבד (אל כרים) מסרי היה שחקן כדורגל ומאמן הפועל כפר קרע בכדורגל, ואימאם במסגד.

ש"ס

ינון אזולאי היה חובש וראש סניף איחוד והצלה לכיש, ולאחר מכן יועץ לשר אריה דרעי.

מיכאל מלכיאלי כיהן בר"מ בישיבת תפארת צבי.

יואב בן צור ניהל את פנימיית "אור חדש" ברכסים והיה יו"ר רשת מעיין החינוך התורני.

חיים ביטון היה מנכ"ל מוסדות מגדל אור ומנכ"ל רשת מעיין החינוך התורני בני יוסף.

יונתן מישרקי היה מנהל סיעת ש"ס בעיריית ירושלים, יועץ בכיר וראש לשכה של כמה מסגני ראש העיר ועוזר אישי שר שר הפנים אריה דרעי.

יוסי טייב היה אחראי על פרויקטים חינוכיים לעולים מצרפת, ושליח הסוכנות היהודית לטולוז שבצרפת, שם לימד תורה בבית ספר אוצר התורה

הציונות הדתית וזהות

בצלאל סמוטריץ' היה מנהל הפעילות של עמותת 'רגבים' העוסקת בהתיישבות. בילדותו, הוא עבד בחופשים בבנייה.

משה פייגלין הקים חברת סנפלינג שעסקה בתחזוקה חיצונית של בניינים גבוהים, וכן עבד כמפעיל מנוף.

אורית סטרוק עמדה בראש המחלקה המשפטית-מדינית של היישוב היהודי בחברון.

שמחה רוטמן עבד כעורך דין, מאבטח בקניון, דוור, טכנאי מחשבים ורשתות ומוכר מחשבים, וכמזכיר כתב עת אקדמי.

ד"ר צביקה מור הוא איש חינוך ומאמן להפרעות קשב, דוקטור לפסיכולוגיה.

איתמר איתם עסק בחינוך, ובעבר פיקח על התחום החברתי-קהילתי במשרד החינוך. בצעירותו עסק בטילוף פרות במושב נוב שבו גדל, וקיבל בעיטה מפר. על כך הוא אומר ל'דבר' כי "מקווה שבכנסת יהיו לי אתגרים פיזיים פחות קשים".