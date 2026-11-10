סבב שיחות נוסף בין רוסיה, אוקראינה וארצות הברית, החל באיחוד האמירויות

סבב שיחות נוסף בין רוסיה, אוקראינה וארצות הברית, החל הבוקר (שלישי) באיחוד האמירויות, במסגרת מאמץ נוסף של וושינגטון להביא לסיום המלחמה בת חמש השנים.

השיחות באבו דאבי, שיימשכו יומיים, הם הראשונות מסוגן מאז פברואר. הבית הלבן מסר כי המפגש יתמקד בגיבוש ערבויות ביטחוניות עתידיות עבור המדינות הלוחמות. רוסיה רואה בנאט"ו איום, ואילו אוקראינה מבקשת למנוע פלישות רוסיות עתידיות.

???? JUST IN: The first peace talks between Russia and Ukraine in nine (!) months have concluded in Abu Dhabi The US-mediated talks lasted almost five hours. A second round is scheduled for tomorrow. Before the main meeting, the Ukrainian delegation held separate talks with… pic.twitter.com/C98hdGxQld — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026

ג'ארד קושנר, נציגו של הנשיא דונלד טראמפ, אמר כי לדעתו יש "רעיונות טובים לגבי האופן שבו ניתן לגשר" על הפערים בין הצדדים. הוא הוסיף כי המטרה היא "ליצור מסגרת חדשה והבנה חדשה, המבוססת על ההבנות השונות מן העבר": :אנו בוחנים מה עבד, מנסים לזהות מה נכשל ומדוע הגענו למצב הנוכחי, ומקווים ליצור מסגרת חדשה שתוביל אותנו לעשורים – ואולי אף למאות שנים – של שלום".

עם זאת, התקוות קלושות להשגת התקדמות בדרך לסיום הסכסוך המשמעותי ביותר באירופה מאז מלחמת העולם השנייה. זאת לאור הכישלון להשיג פריצות דרך משמעותיות בשלושת סבבי השיחות הקודמים שנערכו מוקדם יותר השנה. על פי אנליסטים וארגונים הומניטריים, המלחמה גבתה כבר את חייהם של מאות אלפי חיילים ומספר גבוה עוד יותר של אזרחים.

"אין לי ציפיות גבוהות במיוחד" מהשיחות, אמר אמש קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, בראיון לרשת הטלוויזיה ZDF. באירופה דורשים להיות גם הם צד בשיחות, דבר שבינתיים רוסיה מתנגדת לו.

העורף סופג אש; בחזית קיפאון

השיחות מתקיימות על רקע תקיפות הדדיות על העורף הרוסי והאוקראיני בחזית הלחימה, שני הצבאות מצויים במצב של קיפאון.

חיל האוויר האוקראיני דיווח הבוקר כי במהלך הלילה שיגרה רוסיה לעבר אוקראינה 162 כטב"מים מסוגים שונים וטיל בליסטי אחד. במקביל, משרד ההגנה הרוסי הודיע כי כוחותיו יירטו במהלך הלילה 155 כטב"מים אוקראיניים מעל שמונה מחוזות ברוסיה, וכן מעל חצי האי קרים – שטח שרוסיה סיפחה מידי אוקראינה בשנת 2014.

רוסטם אומרוב, ראש שירות הביון החיצוני של אוקראינה שעומד בראש המשלחת של קייב, הודה לארה"ב על מאמציה להביא לסיום הפלישה הרוסית: "העם שלנו ממתין לסיום המלחמה הזו. אנו מקווים שנצליח להשיג שלום בר-קיימא עבור אוקראינה". לדבריו, היום החל בפגישה בין הצוות האוקראיני, השליחים האמריקאים ונציגים מבריטניה, צרפת, גרמניה, איטליה, נאט"ו והנציבות האירופית – אך נציגי רוסיה נעדרו.

ראש המשלחת הרוסית, ולדימיר מדינסקי, אמר בפתח השיחות כי המשלחת הרוסית "גדלה והפכה למקצועית יותר". הוא הביע תקווה כי המפגש "יאפשר לנו להתקדם בנתיב אל השלום, למען טובתם של עמי רוסיה ואוקראינה".

הגנרל האמריקאי ומפקד בנאט"ו אלכסוס גרינקביץ', שהשתתף גם הוא בפגישה, אמר כי "בעבר הושגה התקדמות משמעותית במסגרת דיאלוג צבאי-צבאי במתכונת משולשת". הוא הוסיף כי המשלחת האמריקאית מצפה "לעבוד עם שני הצדדים, במטרה לקדם את ההישגים שהושגו בעבר ולהמשיך במאמצים להניח את היסודות לשלום בר קיימא".

המחלוקות על השולחן

המחלוקות בין רוסיה לאוקראינה משמעותיות מאוד, ומאז שפרצה ביניהן המלחמה לא דווח על כל התקדמות בסוגיות המרכזיות.

רוסיה דורשת שאוקראינה תסיג את כוחותיה ממחוזות במזרח המדינה שאותם סיפחה בספטמבר 2022, אך לא השתלטה עליהם. כמו כן, היא דורשת שאוקראינה תוותר על שאיפתה להצטרף לנאט"ו, תסכים למגבלות על גודל הצבא שלה, ותבטל את ההגבלות המוטלות על השפה הרוסית ועל הכנסייה האורתודוקסית.

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אמר כמה פעמים כי הוא מעוניין בהסכם שלום כולל המבוסס על תנאים אלה, ואינו מוכן להסכים להפסקת הלחימה בלעדיהם, משום שלטענתו היא תאפשר לכוחות האוקראיניים לנוח ולחדש את מלאי הנשק שלהם.

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי דחה את דרישותיו של פוטין לוותר מרצון על שטחים. כמו כן, זלנסקי מתנגד להטלת מגבלות על הצבא האוקראיני ולוויתור על הסדרים שיש לאוקראינה עם שותפותיה המערביות – הסדרים שקייב רואה בהם ערובות ביטחוניות חיוניות למניעת פלישה רוסית נוספת.

קייב טוענת כי הפסקת אש מיידית היא הצעד הראשון ההכרחי בדרך למשא ומתן על הסדר רחב יותר וכי פגישה בין הנשיאים פוטין לזלנסקי היא הדרך היחידה ליישב סוגיות טריטוריאליות. פוטין דחה את ההצעות האלו.

המשלחות הרוסית והאוקראינית כוללות בכירים שכבר השתתפו בסבבי שיחות קודמים. משלחת המשא ומתן מטעם רוסיה מובלת על ידי מדינסקי, עוזרו של פוטין, שעומד בראש הצוות הרוסי מאז סבב שיחות השלום הישירות הראשון עם אוקראינה שנערך באיסטנבול במרץ 2022. במשלחת הרוסית חברים גם סגני שר החוץ סרגיי ריאבקוב ומיכאיל גלוזין, ראש המודיעין הצבאי איגור קוסטיוקוב, וסגן ראש המחלקה המבצעית במטה הכללי, יורי ז'יגרלובסקי.

המשלחת האוקראינית כוללת, על פי הדיווחים, את אומרוב, את ראש הסגל של זלנסקי, קירילו בודאנוב, את סגנו סרגיי קיסליציה, ואת דויד ארחמיה – יו"ר הסיעה הפרלמנטרית של מפלגת "משרת העם" (מפלגתו של זלנסקי).

President Trump is determined to bring an end to this horrible war, which has caused enormous loss of life, destruction, and suffering. We are working hard to find a negotiated solution that can deliver lasting peace and create the conditions for a sovereign, secure, and… — Jared Kushner (@jaredkushner) November 9, 2026

בשבוע שעבר הצהיר טראמפ כי מתגבש הסכם רחב היקף בנוגע לביטחון באירופה, ותיאר אותו כ"הסכם גדול שיעסוק ביותר מאשר רק באוקראינה". קושנר כתב אתמול ברשת החברתית X כי, "הסדר כולל ובר קיימא ידרוש גם הידברות ישירה בין רוסיה לבין שותפותינו האירופיות, בנוגע להסדרי ביטחון רחבים יותר הנוגעים להן". מוסקבה הביעה שביעות רצון מגישה זו, אך לעת עתה היא נמנעת מפגישה עם האירופים במסגרת השיחות.

Statement on Meeting Between the United States, Ukraine, and European Partners: Ahead of the upcoming trilateral discussions with Russia, representatives of the United States, Ukraine, and European partners met to continue their close coordination on efforts to end the war in… — Jared Kushner (@jaredkushner) November 10, 2026

שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב אמר: "אנו יכולים רק לברך על כך שהמשא ומתן האמריקאי – לבקשתו של הנשיא דונלד טראמפ – מציע להציב את סוגיית הביטחון הקולקטיבי בראש סדר היום של השיחות להשגת הסדר באוקראינה".

באירופה יש הרואים בהצעותיה של וושינגטון גילוי סובלנות רב מדי כלפי מוסקבה, ודורשים קשיחות רבה יותר במשא ומתן איתה. שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלאס התייחסה אתמול לשיחות ואמרה כי "היינו רוצים לראות מצד רוסיה גם רצון טוב – למשל, הפסקת הרג אזרחים מדי יום ביומו, והימנעות מתקיפת תשתיות אזרחיות. עד כה, הם לא עשו זאת."

היא הוסיפה כי רוסיה "הפרה לפחות 30 הסכמים בינלאומיים שבהם התחייבה לכבד את הריבונות ואת השלמות הטריטוריאלית", מה שמקשה על האירופים לתת בה אמון.

לברוב אמר היום במסיבת עיתונאים במוסקבה כי האיחוד האירופי נואש להפסקת אש: "הם זקוקים נואשות לזמן עבור בני חסותם בקייב, כדי לפצות על האבדות שספג אותו משטר. אנו לא נסכים לכך. הדבר נאמר שוב ושוב".