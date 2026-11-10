חובש במוקד מד"א הציל את חייו של גבר שנראה מפרכס בלייב בטיקטוק

דיווח במוקד החירום 101 של מד"א התקבל בצהריים (שלישי) מאנשים שניהלו שיחת לייב באפליקציית טיקטוק, ולפתע אחד המשתתפים פרכס ונזקק לעזרה רפואית.

יאיר וינמן, חובש במוקד שקיבל את הקריאה, הצטרף לשיחת הווידיאו, הצליח לאתר את היישוב שבו המטופל מתגורר והזניק למקום אמבולנס מד"א שהעניק למטופל סיוע רפואי.

וינמן סיפר: "במהלך משמרת הבוקר קיבלתי קריאה בקו החירום 101 של מד"א מאדם שסיפר לי שהוא נמצא בשיחת וידיאו ורואה מישהו מפרכס ומבקש שנסייע. בתחילת השיחה הוא לא ידע להגיד לי איפה המטופל מתגורר. זו הייתה שיחה פתוחה שכל אחד יכול לצפות בה, האזרח שחייג אלינו נתן לי את הפרטים של השיחה והצטרפתי אליה מהמכשיר הסלולרי שלי.

"תוך כדי התשאול הרפואי שביצעתי בטלפון שמעתי שאומרים בשיחה את הישוב שהמטופל ככל הנראה מתגורר בו. במקביל להזנקת האמבולנס ליישוב, דיווחתי למוקד הארצי של מד"א, ובאמצעות שימוש במערכות הטכנולוגיות המיוחדות שפועלות אצלנו הצלחנו להצליב מידע שנתן לי אינדיקציה לאן לשלוח את האמבולנס בתוך הישוב. הצוותים שלנו סרקו בישוב ותוך רגעים ספורים ראיתי בשיחת הווידיאו שהם נכנסים אליו הביתה ומעניקים לו טיפול רפואי".