תרופות ההרזיה הפופולריות עלולות לפגוע בראייה: האזהרה החדשה של ה-FDA

מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) הודיע אתמול (שני) כי נמצא סיכון מוגבר אפשרי לפגיעה נדירה אך חמורה בעצב הראייה בעקבות שימוש בתרופות ממשפחת GLP-1, ובהן אוזמפיק, וויגובי, מונג'רו וזפבאונד, המשמשות לטיפול בסוכרת ובהשמנת יתר. הפגיעה, המכונה NAION, עלולה לגרום לירידה פתאומית ונטולת כאב בראייה בעין אחת, ולעיתים אף לאובדן ראייה קבוע. בעקבות הממצאים דורש הארגון להוסיף אזהרה לעלוני התרופות ומבקש מאנשי המקצוע ומהמטופלים להביא את הסיכון בחשבון.

לפי ניתוח שערך ה-FDA, שיעור המקרים של הפגיעה בעצב הראייה בקרב משתמשי התרופות עמד על 6.4 מקרים לכל 100 אלף נפשות, לעומת 3.8 מקרים בקרב מטופלים שקיבלו פלצבו או תרופות אחרות לסוכרת. מדובר בעלייה יחסית של כ-68% בשכיחות התופעה, אך הסיכון המוחלט נותר נמוך.

על פי אתר המרכז הרפואי שיבא, אירוע איסכמי של עצב הראייה (NAION) נגרם מהפרעה בזרימת הדם בכלי הדם הקטנים המזינים את ראש עצב הראייה. ההפרעה עלולה להוביל לנפיחות, לבצקת ולעיתים לדימום בראש עצב הראייה, ולגרום לאובדן ראייה פתאומי. ה-FDA מציין כי הפגיעה מתרחשת ללא כאב, וממליץ למטופלים החווים ירידה פתאומית בראייה לפנות מיד לגורם רפואי.

לפי אתר מכבי שירותי בריאות, התרופות ממשפחת GLP-1 מפחיתות את תחושת הרעב באמצעות חיקוי פעילותם של הורמונים טבעיים בגוף. טיפול תרופתי בהשמנת יתר מתאים בדרך כלל לאנשים עם מדד מסת גוף (BMI) של 30 ומעלה, או של 27 ומעלה כאשר קיימת מחלה הקשורה לעודף משקל, כמו סוכרת מסוג 2, יתר לחץ דם, רמות שומנים גבוהות בדם, דום נשימה בשינה או מחלות לב וכלי דם.

עמותת אמל"י – אחיות מומחיות לסוכרת בישראל – מסרה בתגובה להודעת ה-FDA כי נוצרו קושי ובלבול בקרב מטופלים רבים בישראל, וביקשה להבהיר כי מדובר בתופעה נדירה ביותר.

מנכ"לית העמותה, סימה ארבלי, ציינה כי בשלב זה טרם הוכח קשר סיבתי מובהק בין נטילת התרופות לבין התפתחות הפגיעה בעצב הראייה, וכי הנושא נמצא בבדיקה ובמעקב.

"אנו קוראים למטופלים שלא להפסיק את הטיפול התרופתי על דעת עצמם. תרופות אלו הוכחו כמצילות חיים, המונעות מחלות לב, שבץ מוחי וסיבוכי סוכרת קשים, והפסקת הטיפול ללא השגחה מהווה סיכון בריאותי מיידי וגבוה בהרבה מהסיכון המדובר".

הודעת מינהל המזון והתרופות האמריקני