יו"ר הכנסת אמיר אוחנה: ההצבעה על בחירת יו"ר הכנסת ה-26 תתקיים ביום שלישי, 17.11, ב-16:00

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הודיע הערב כי בעקבות בקשת 67 ח"כים, ההצבעה על בחירת יו"ר הכנסת ה-26 תתקיים ביום שלישי, 17.11, ב-16:00. לדבריו, המהלך נועד לקדם חקיקה שתעניק כוח עצום ליועמ"שית, אך למרות התנגדותו הוא יכבד את רצון הרוב.

אוחנה: "קיבלתי הערב בקשה חריגה של 67 חברי כנסת להעמיד על סדר היום הצבעה לבחירת יושב-ראש לכנסת ה-26. על כן, קבעתי כי ביום שלישי הקרוב 17.11 בשעה 16:00 עם פתיחת מליאת הכנסת יתקיים דיון ולאחריו הצבעה.

"לצערי, על פי הפרסומים בתקשורת, הבקשה החריגה לבחירת יושב-ראש הכנסת שלא במועד השבעת הממשלה, נועדה לקדם חקיקה שתעניק כח עצום ליועצת המשפטית לממשלה ותעמיק יותר את חוסר האיזון בין הדרג הנבחר לבין הדרג הפקידותי.

"למרות התנגדותי העזה לכוונתה של הקואליציה המתגבשת, אפעל כפי שהבטחתי לכבד את רצון רוב חברי הכנסת והמליאה כאמור תכונס בעוד שבוע".