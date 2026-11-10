מפלגת ישר ביטלה את הפגישה מחר עם נציגי הליכוד על רקע נאום נתניהו

יו"ר ישר גדי איזנקוט הורה הערב (שלישי) לבטל פגישה שתוכננה להיערך מחר עם נציגי הליכוד, על רק הנאום של ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך השבעת הכנסת.

נתניהו נשא את נאומו לאחר ההשבעה של 120 חברי הכנסת החדשים, ובו קרא להקמה של ממשלת אחדות לאומית. מיד לאחר מכן המשיך במתקפה על המפלגות הערביות ועל גוש השינוי שמוכן לשבת עימן.

בהודעת יש"ר נכתב כי ביטול הפגישה היא תגובה לנאום: "על רקע נאום הפילוג של ראש הממשלה היוצא וביזוי טקס השבעת הכנסת ואיתה מה שעוד נותר מהממלכתיות תחת שלטון נתניהו, הנחה כעת יו"ר ישר גדי איזנקוט, לבטל את פגישת המו"מ שתוכננה למחר עם נציגי הליכוד. אחדות היא ערך חשוב לישראל, הסולידריות הישראלית היא רכיב בביטחון הלאומי של ישראל ולטובתם נמשיך לפעול.

"ראש הממשלה היוצא השתלח הערב באזרחי ישראל במה שהפך תזכורת עצובה נוספת, למי שהיה זקוק לעוד הוכחה: נתניהו לא רוצה אחדות. כתמיד, בבחירה בין גודל השעה וחוסנה של החברה הישראלית ובין שרידותו הפוליטית – יבחר תמיד נתניהו בעצמו. בכל מחיר".

"המפלגות הערביות מסכימות: לישראל, כמדינה יהודית, אין זכות קיום!"

בנאומו אמר נתניהו: "עלינו לשים בצד כל שיקול אחר ולהקים ממשלת אחדות לאומית, כי רק ממשלה כזאת תוכל להתמודד עם אתגרים כבירים כאלה, זה בלתי אפשרי להתמודד איתם עם ממשלה צרה. אני אומר את זה כי כאן בכנסת בוחנים הקמת ממשלה עם תומכי טרור, לא ערבים, יש ערבים שמצביעים לליכוד, אלא עם אנשים שאומרים שחמאס בכלל לא ארגון טרור, ארגון צדקה.

"ולאלה שחושבים להקים ממשלה שכוללת בתוכה תומכי טרור שונאי ישראל, או שתהיה תלויה בהם", המשיך נתניהו, "אני שואל אתכם, אתם מוכנים להיות תלויים במי שמטרתם היא החרבת המדינה היהודית? בידיהם אתם מפקידים את גורלה של המדינה שלנו? אותם אתם מעדיפים על פני מפלגות ציוניות שמייצגות ציבור ציוני ענק? ציבור של לוחמים, של גיבורים, של פצועי צה״ל, של משפחות שכולות. יש כאלה בבית הזה שמשום מה חושבים שיש הבדל גדול בין רע"מ ה'מתונה' כביכול למשותפת ה'קיצונית'. ההבדל היחיד הוא שהם חלוקים בשאלה איזו מדינה תקום פה על חורבות המדינה היהודית.

"האם מדינה איסלאמית בנוסח האחים המוסלמים כמו חמאס בעזה או מדינה פלסטינית לאומנית נוסח פת"ח. זה כל ההבדל. אבל בדבר אחד הם מסכימים: לישראל, כמדינה יהודית, אין זכות קיום! אני אומר לאחינו החרדים, גם ממשלה צרה אסור שתקום. כי אני יודע מה מוטל על הכף, לא רק האתגר הביטחוני העצום, גם האתגר הפנימי הגדול של שמירה על הזהות היהודית של מדינת ישראל. אתם מייצגים ציבור גדול שחרד לזהותה היהודית של המדינה, ציבור אוהב ישראל שמתיישב בלב ארץ ישראל. אנחנו, הגוש האמוני, שמרנו ונמשיך לשמור על קודשי ישראל – ואתם יודעים יפה מאוד מי יהיו השותפים שלכם בממשלה צרה ומה יחסם לקודשי ישראל.

"המשימה המשותפת שלנו היא להשלים את הסדרת מעמדם של לומדי התורה, ואת חוק הגיוס בהסכמה רחבה, בשיתוף ההנהגה הרוחנית שלכם. אני לא צריך להגיד לכם אתם יודעים יפה מאוד – יבטיחו לכם הרים וגבעות. אבל דקה אחרי שחלילה תוקם ממשלה בראשות השמאל, כל ההבטחות הללו יתפוגגו".

חבר הכנסת ויו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן יצא מהמליאה בזמן נאום נתניהו. ח"כ גלעד קריב צעק לנתניהו אחרי נאומו: "ממש נאום ממלכתי! כמה הסתה! המסית הראשי! כמה כסף קיבלת מקטאר?! כמה כסף המשפחה שלך קיבלה?!". גולן אמר: "‏נתניהו מתקשה להפנים שהציבור הישראלי פיטר אותו. עכשיו הוא משקר ומסית נגד הציבור הערבי בניסיון להיאחז בשלטון בכוח. בקרוב הוא יחליף את כיסא ראש הממשלה בספסל האופוזיציה. ותקום בישראל ממשלת תיקון והצלה".

איזנקוט אמר: "ישבתי והקשבתי לנאום ההזוי, המפלג, מלא השנאה והמביש של ראש הממשלה היוצא, שניצל לרעה אירוע ממלכתי בהשבעת הכנסת ה-26. השתכנעתי עוד יותר שהוא אינו כשיר להמשיך ולו דקה נוספת בתפקיד".