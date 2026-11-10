הרמטכ"ל בכנס עובדי צה"ל: "יש אחדות פעולה בין החיילים לעובדים"; יו"ר ההסתדרות: "בלעדיכם הצבא לא יכול לפעול"

ההסתדרות קיימה הערב (שלישי) אירוע הצדעה לאלפי עובדי ועובדות צה"ל בהיכל מנורה בהשתתפות יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר ויו"ר ארגון עובדי צה"ל מאיר בן הרוש. בנוסף הופיעו באירוע להקות צבאיות והוקרן סרטון סקירה היסטורית של פעילות עובדי צה"ל.

"נהדר לראות את כולכם פה היום, את העוצמה האדירה של עובדי צה"ל", אמר יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד בפתח נאומו. "באתי לכאן היום להצדיע לכם פעם נוספת, ולהגיד לכם כמה ההסתדרות גאה בכם, בארגון שלכם וביו"ר שלכם מאיר בן הרוש, שנחשב לאחד מראשי הוועדים הטובים בהסתדרות. אתם מונים כעשרת אלפים חברים, אנשים מסורים ומקצועיים שתורמים יומם ולילה לביטחון המדינה. אלפי אנשים שהעשייה שלכם לא תמיד בכותרות או בחזית, אך בלעדיכם לא היה הצבא יכול לפעול. אתם בכל המערכות שדורשות ידע, מקצועיות ומחוייבות וצה"ל עומד במשימה בזכותכם".

עוד אמר בר-דוד כי "מדינת ישראל מתמודדת בשנים האחרונות עם מציאות חסרת תקדים, ואתם מוכיחים שוב ושוב שאתם חלק מהמערכת. ראיתי אתכם בבסיסים, במספנות ובשטח עם הברק בעיניים. הערכה לעובדים לא נמדדת רק בהוקרה אלא בתנאי עבודה ובמערכת שרואה אותם. כך אנחנו רואים את המערכת של הארגון, של המרחבים וההסתדרות כולה, יחד עם מ"מ יו"ר ההסתדרות רועי יעקב ומנכ"ל ההסתדרות דודו בצלאל שנמצאים פה איתי, אני גאה בכולכם על העשייה, המקצועיות, החברות והאחריות". לאחר מכן פנה בר-דוד לרמטכ"ל ואמר "כולנו גאים בך על כך שאתה עושה עבודתך במקצועיות ובשיקול הדעת שלך".

"אנחנו בתקופה של כוננות ודריכות אבל היה לי חשוב להיות כאן יחד עם מפקדי צה"ל הבכירים כדי להגיד כמה אנחנו מעריכים אתכם העובדים", אמר הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר "יש צמידות בין עובדי צה"ל לבין חיילי צה"ל שהיא מעבר לשותפות, היא כבר אחדות פעולה. יו"ר הארגון ידידי מאיר בן הרוש רחלי חן סמנכ"לית משרד הביטחון, ארנון בר-דוד יו"ר ההסתדרות, מכובדי. אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות אומר השיר. מלאכת הבנייה לא הסתיימה, אלא נמשכת גם בימינו ותימשך בדורות הבאים. זה הביטוי למעשה הציוני, שנשען על אלו שבחרו לקשור את עתידם בארץ. תחושת השליחות הזו מניעה אתכם. אנו מצדיעים לכם על הניסיון המצטבר שלכם".

"כמי שנלחם ופועל לצידכם הפכתם לחלק מאיתנו ויחד איתנו אנו אחראים על הגנת המדינה. בשלוש השנים האחרונות אנו אחראים על מערכה מורכבת רב זירתית. הבאנו להישגים ובזכות הניסיון והידע שלכם הענקתם לנו יכולת להתמודד עם אתגרי המלחמה ועל כך אני מצדיע לכם", הוסיף זמיר וציין את המחיר הכבד של עובדי צה"ל, "לצד ההישגים אנו נושאים את מחירה הכבד של המלחמה. אנו מלווים את המשפחות השכולות והפצועים בגוף ובנפש. אני מכיר את המחויבות של הארגון לפצועים ומעריך את העשייה שלכם. נמשיך לפעול יחד בעתיד. הבנה זו עומדת גם בלב התוכנית הרב שנתית של הצבא 'תר"ש חושן' – לצד פיתוח יכולות אנו משקיעים באנשים שהם משאב ללא תחליף. השקעה זו בכם היא הבסיס ליכולת לעמוד באתגרי העתיד. זו הזדמנות גם להודות למשפחות שלכם על הדרך המשותפת. תודה על השותפות ואחדות הפעולה. יחד נוביל לביטחון".

"אפתח במשפט הרגיל שלי 'מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל'", אמר יו"ר ארגון עובדי צה"ל מאיר בן הרוש, "מכובדי יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר, מ"מ יו"ר ההסתדרות רועי יעקב, מנכ"ל ההסתדרות דודו בצלאל, ראש אכ"א דדו בן כליפא, חברי המטכ"ל, עובדי משרד הביטחון, נציגי הארגון, וכמובן אתם העובדים. התאחדנו הערב לאירוע הוקרה מרגש עבורכם. אתם פועלים סביב השעון בתמיכה במערך הלוחם. אין פעילות צבאית בארץ ומחוצה לה שאתם לא חלק ממנה. בזכותכם כל מערכות המחשוב, עמדות התצפית, הספינות, הלוגיסטיקה, הטנקים, הכוח הדואג לחייל הלוחם – זה הכל אתם. מוכיחים בכל פעם שאין לכם תחליף".

עוד הוסיף בן הרוש כי "המציאות בשנים האחרונות דרשה מכולנו לתת מעצמנו, ואתם הובלתם ועבדתם בכל הגזרות. אתם לא רק עובדי צה"ל אתם הלב הפועם של צה"ל. אין ארגון בישראל שמשוותה לנו. תודה על כל תרומתכם ועל העשייה. הוקרה אמיתית נמדדת ביחס לעובדים וזה תפקיד הארגון והמחויבות שלנו. אני רוצה להודות אישית לרמטכ"ל אייל זמיר על זה שאתה נשאר איתנו להקשיב ולסייע לא רק הערב אלא תמיד. אתה הרמטכ"ל של כולנו. תודה לפורום המפקדים על היחס החם והשותפות, תודה לשותפים בצה"ל, במשרד הבטחון ובאוצר על הסיוע והתמיכה. מכאן נישא יחד תפילה להחלמת הפצועים, לשובם של כל הלוחמים לבתיהם בשלום".

נשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג שלח נאום מוקלט לבאי האירוע בו אמר "מאד רציתי להשתתף, אך לצערי לא הצלחתי. אתם גוף חשוב מאד, עובדות ועובדי צה"ל ממלאים תפקיד חשוב והוכחתם זאת בשלוש השנים האחרונות בכל התחומים – רפואה, תחבורה, סיוע טכני, תחזוקה. אתם חיילים ללא מדים, תמיד מגויסים תמיד נוכחים. העצרת השנתית שלכם היא ההזדמנות להודות לכם בשם כלל אזרחי המדינה. הארגון הוא בית לעובדים ולגמלאים, וברכתי המיוחדת שלוחה ליו"ר הארגון מאיר בן הרוש. תודה לכולכם.

גם שר הביטחון ישראל כץ שלח ברכה מוקלטת בה אמר "אני שמח לברך אתכם בשם מערכת הביטחון כולה, ולומר תודה רבה. מאז יצאנו למערכת התקומה הבאנו להישגים מרשימים, אתם העובדים מאחורי המערכת המרשימה הזו בזכות המקצועיות והמסירות שלכם. ימים ולילות, בחירום ובשגרה אתם מוכיחים עם המפקדים שיש על מי לסמוך. אנו נחושים להגן על אזרחי ישראל ולהבטיח שמה שהיה בשבעה באוקטובר לא יחזור. לקראת אתגרי העתיד אני מברך אתכם ואת בני המשפחות שלכם שהם חלק בלתי נפרד מהעשייה הביטחונית, וגם גמלאי הארגון שגאים בארגון ובעשייה שלו. תודה לך מאיר בן הרוש ולכל העובדים – המשיכו בעשייתכם החשובה".