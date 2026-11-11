הולך רגל נהרג בתאונת דרכים ליד בית דגן, נהג משאית עוכב לחקירה

הולך רגל נהרג הלילה (בין שלישי לרביעי) בתאונת דרכים בכביש 44, ליד בית דגן. במד"א הודיעו כי בתאונת הדרכים היו מעורבות 2 משאיות. 2 נהגי המשאיות נפצעו קל.

המשטרה הודיעה כי עיכבה לחקירה נהג משאית תושב פתח תקוה, בשנות ה-70 לחייו, בחשד למעורבותו בתאונה. עוד הודיעה כי שוטרים הגיעו לזירה והחלו באיסוף מבצעים לבירור נסיבות התאונה.

אנשי מד"א ניתאי הרפז, משה סקעת ואהרן הס מסרו, לפני שנקבע מותו של הולך הרגל: "מדובר בזירה קשה מאוד. הולך הרגל שכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית קשה. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו מוגדר אנוש. צוותי מד"א נוספים העניקו טיפול רפואי ל-2 נהגי המשאית, ופינו אותם בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבם קל".