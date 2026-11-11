דיווחים: שר האוצר האמריקאי עבר לגור בבסיס צבאי בגלל איומים מאיראן

שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט עבר לגור בבסיס צבאי בעקבות איומים מאיראן, כך דווח הלילה (בין שלישי לרביעי) ב'ניו יורק טיימס'. לפי הדיווח, מפי "שלושה אנשים עם ידע בנושא", גורמים רשמיים בארה"ב הגיעו בשבועות האחרונים למסקנה כי התוכניות האיראניות לפגוע בבכירים אמריקאים, מכהנים ולשעבר, הגיעו לשלב מתקדם יותר, בין היתר בשל מידע מודיעיני בנוגע לאיומים כלפי בסנט. בהמשך גם 'רויטרס' אישר את הדיווח ממקורותיו.

בסנט מוביל מאז אוגוסט מהלך לסנקציות מוגברות על איראן ולהפעלת לחץ כלכלי עליה, במטרה ללחוץ עליה לפתוח את מצר הורמוז. המהלך כולל סנקציות על בנקים וחברות שירותים פיננסיים במזרח התיכון המאפשרים סחר עם איראן. דובר משרד האוצר האמריקאי מסר בהצהרה רשמית כי מר בסנט "לא יירתע מאיומי המשטר האיראני", וכי הוא עדיין מחויב להמשך המערכה שמטרתה להדק את החנק על הכלכלה האיראנית.

לפי הדיווח בניו יורק טיימס, בשנה שעברה לפחות שישה בכירים אמריקאים עזבו את ביתם באזור וושינגטון לטובת מגורים בבסיס צבאי או מתחם מאובטח אחר, בהם סטיבן מילר (אז סגן ראש הסגל בבית הלבן, שמונה השבוע לראש הסגל בבית הלבן) ופאם בונדי, אז התובעת הכללית. לא כל האיומים קשורים לאיראן: במקרה של בונדי הממשל אמר כי היא אוימה בעקבות לכידת נשיא ונצואלה לשעבר ניקולאס מדורו.