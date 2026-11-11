משפט נתניהו: התביעה דחתה את הצעת השופטים לזמן את היועמ"שית לבית המשפט

התביעה במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו דחתה היום (רביעי) את הצעת השופטים לזמן את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, לבית המשפט, במסגרת הדיון באפשרות להגיע להסדר בתיק. התביעה הבהירה כי היא אינה מתנגדת לקיום שיחות על הסדר, אך לשיטתה אין צורך בזימון היועמ"שית לבית המשפט כדי לקדם אותן.

התובעת במשפט, עו"ד יהודית תירוש, הסבירה כי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה זמינים לשיח ישיר בנושא. לדבריה, הפרקליטים המנהלים את התיק מטעם המדינה הם בעלי ניסיון וסמכות מקצועית, ויכולים להעביר אליהם כל פנייה או הצעה מצד ההגנה.

תירוש התייחסה גם לפנייה קודמת של נשיא המדינה בנושא ואמרה: "דלתם של היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה תמיד פתוחה ולכן נעננו לבקשת נשיא המדינה. הנאשם בחר שלא להיענות לבקשת הנשיא".

בתגובה לדברים, פנה סנגורו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, לשופטים והדגיש כי הם רשאים להורות על זימון היועצת המשפטית לממשלה לבית המשפט, גם ללא הסכמת התביעה.