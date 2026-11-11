עובד נפצע קשה מפגיעת חפץ כבד במפעל בנתניה

עובד נפצע היום (רביעי) קשה מחפץ כבד במהלך עבודתו במפעל בנתניה. אנשי מד"א ואיחוד הצלה העניקו טיפול רפואי לעובד, בן כ-50 לפי מד"א ופינו אותו לבית החולים לניאדו עם חבלה רב מערכתית.

חובש מד"א יוסף בוסקילה: "הפצוע היה בהכרה ובסמוך לחפץ כבד שנפל עליו. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים כשמצבו קשה ולא יציב".

נתי רחום, לידן פינדלינג ואיתי חממי, חובשי איחוד הצלה: "סיפרו לנו בזירה כי נפלו עליו מוטות ברזל (במשקל כבד) ממנוף תוך כדי עבודתו בחצר מפעל. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים לניאדו כשמצבו בשלב זה מוגדר קשה ולא יציב".

עובד נפל הבוקר מגובה כ-5 מטרים במהלך עבודתו בדרך אליהו נאוי בבאר שבע. העובד, בן 35 לפי מד"א, פונה לבית החולים סורוקה במצב בינוני עם חבלות ראש וגפיים.

בצוהריים נפצע עובד בינוני במהלך עבודתו ביישוב רבבה בשומרון. העובד, בן כ-60 לפי מד"א, פונה לבית החולים בילינסון עם חבלה רב מערכתית.