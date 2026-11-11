תוספות שכר והגדלת ההפרשות לפנסיה: הסכם קיבוצי בחברת הקייטרינג של אל על

ההסתדרות, הנהלת חברת אל-על, הנהלת חברת ת.מ.מ (תעשיות מזון מטוסים) ונציגות עובדי ת.מ.מ, חתמו היום (שלישי) על הסכם קיבוצי חדש לעובדות ולעובדי החברה. ההסכם מעניק תוספות שכר ומשפר את התנאים הסוציאליים והפנסיוניים ואת רווחת העובדים. ההסכם יחול על מאות מעובדי החברה ותוקפו ל-4 שנים.

ההסכם כולל תוספות שכר לעובדים הזכאים עד לשיעור 15% בהתאם לוותק; הגדלת ההפרשות לפנסיה ל-7.5% מהשכר המבוטח; שיפור בדמי ההבראה לעובדים הוותיקים, הכולל שני ימי הבראה נוספים בשנה, וכן תוספת של 100 שקלים לשווי יום ההבראה; עדכון והגדלת רכיב אחזקת הרכב, בהתאם לוותק ולתפקיד; הגדלת השתתפות החברה בביטוח הבריאות לעובדים הזכאים; שיפור ההטבות בתחום כרטיסי הטיסה, לרבות גילום כרטיסי הסטנדביי והגדלת שיעור ההנחה בקופון השנתי לעובדים הקבועים הזכאים ל-75%.

בנוסף, הוקצב לראשונה תקציב ייעודי להשקעה ברווחת העובדים. ב-2026 יעמוד התקציב על סך 150 אלף ש"ח והחל מ-2027 ולאורך תקופת ההסכם התקציב יעמוד על כ-200 אלף ש"ח בכל שנה.

ת.מ.מ (תעשיית מזון מטוסים) הוקמה לפני 77 שנים, כחברת בת בבעלותה של אל-על . כיום היא מספקת ארוחות כשרות למטוסי אל-על ולמטוסים של חברות תעופה נוספות ברחבי העולם הממריאים מנמל התעופה בן גוריון. כמו כן היא מספקת שירותי הסעדה לעובדי אל-על.

"אני רואה בשמירה על אל-על והשיקום שלה לאחר הקורונה אחד ההישגים הגדולים שלי כיו"ר ההסתדרות", אמר יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, והדגיש את חשיבות האסטרטגית של התעופה הישראלית. "אל-על היא גאווה ישראלית, ות.מ.מ. בתוכה. גם מבחינת העוצמה, גם מבחינת יחסי העבודה, גם מבחינת השירות. אני שמח מאוד על ההסכם הקיבוצי הזה, שכולל בין היתר תוספות שכר, הפרשות לפנסיה, שיפור משמעותי בדמי הבראה, הגדלת ההשתתפות ברכב ובביטוחי בריאות, תקציבי רווחה לראשונה. זה הסכם שמביא לפרונט את העובדים שעושים עבודה קשה מאחורי הקלעים במחסנים ובמטבחים. נמשיך ביחד להוביל את התעופה במדינת ישראל בשיתוף פעולה, אהבה וחברות".

עמיקם בן צבי, יו"ר דירקטוריון אל על ות.מ.מ: "הסכם העבודה שנחתם בין הנהלת ת.מ.מ לנציגות העובדים נחתם בתום משא ומתן שנוהל בהידברות, הקשבה ומחויבות משותפת לעתיד. ההסכם מבטא את ההבנה שכוחו של ארגון טמון בראש ובראשונה באנשים המרכיבים אותו וכי הצלחתו נשענת על שותפות, אמון וראיית טובת הכלל. אני מאמין שהשינויים והחידושים בת.מ.מ יצעידו אותה קדימה. וכמו שאמר קהלת 'טובים השניים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם'".

יו"ר מרחב שפלה בהסתדרות משה ארבלי הודה להנהלת אל-על שהגיעה למעמד החתימה בפורום מלא. "אני חושב שיש בכך אמירה. תמיד אומרים שעובדים בתחום ההסעדה הם שקופים, וההגעה שלכם לכאן מדגישה שבאל-על רואים את עובדי ת.מ.מ. ואת החשיבות שלהם. בהסכם הזה הייתה שותפות אמיתית בין כולם – ההנהלה, ההסתדרות, הוועדים וגם יו"ר ועד עובדי אל-על שרון בן יצחק. הבאנו הסכם מכובד מאוד, שנותן ביטוי למעבר למפעל החדש והמודרני שהוא העתיד של החברה. ניהלנו מו"מ מאוד ענייני, וההנהלה הכניסה יד לכיס מתוך הערכה אמיתית למה שהעובדים הללו עושים ומביאים לחברה".

סמנכ"לית משאבי האנוש ומנהל באל-על לימור בוזגלו: "הסכם קיבוצי בעיני הוא לא רק הסדרה של תנאי העסקה אלא גם הזדמנות לתת הכרה והוקרה, לא רק במילים אלא גם במעשים. ההסכם מבטא את ההערכה שלנו לעבודה שלכם, עובדי ת.מ.מ, ויש בו אמירה של הבעת אמון ואחריות לעתיד. אנחנו נכנסים אמנם למפעל חדש, מודרני ומצויד, אבל עם כל הכבוד לתשתיות וטכנולוגיה, בסוף ארגון חזק נבחן באנשים שלו ולנו יש את האנשים המצויינים ביותר".

מ"מ מנכ"ל ת.מ.מ: אילן אברהמי: "תוספות השכר הן התוצאה, אבל מה שחשוב הייתה הדרך. מערכת יחסים בריאה מאוד בין ועד עובדים והנהלה שנמשכת לאורך שנים, ושהיא בעיני אות ומופת למשק הישראלי. אני מודה גם להנהלת אלעל. אחרי שהוקם המפעל החדש, מבנה שהוא מהמתקדמים בתעשיית המזון בישראל בעלות של כ-220 מיליון שקלים. האישור לתוספות השכר כעת הוא גם הבאת אמון נוספת ומשמעותית מצד אלעל בתממ ועובדיה. חובת ההוכחה עלינו".

יו"ר הסתדרות עובדי המזון, ההסעדה והפרמצבטיקה, אליעזר בלו: "מדובר בהסכם מעולה, שיגרום למקומות עבודה אחרים לקנא, וזה דבר טוב. שייקחו דוגמה. אני מודה למשה ארבלי שהוביל את המו"מ. ת.מ.מ. היא אחת מחברות ההסעדה המשמעותיות בישראל, וזה בא לידי ביטוי בין היתר בתקופת הקורונה במאמץ המשמעותי והיצירתי שעשתה לאפשר לעובדים לעבוד".

מוטי איטח, יו"ר ועד העובדים: "ההסכם הזה הוא תוצאה של עבודה ממושכת ונחושה למען עובדות ועובדי החברה, והוא מביא איתו הישגים משמעותיים בשכר, בתנאים וברווחה. אני גאה לייצג עובדים מסורים ומקצועיים, שנותנים בכל יום את הלב והנשמה להצלחת החברה. ההסכם מבטא את ההערכה הראויה לתרומתם ומעניק להם ביטחון והוגנות לשנים הבאות. אני מודה להסתדרות, להנהלת החברה ולכל מי שהיה שותף להשלמת המהלך החשוב הזה".

יו"ר ועד עובדי אלעל שרון בן יצחק הודה ליו"ר ההסתדרות: "בלי הדאגה שלך והאהבה שלך לאלעל ברגעים הכי קשים שלה – כל זה לא היה קורה. גם עובדי ת.מ.מ. וכתית שהתאחדה אליה היו איתנו ברגעים הקשים. מאז עברו מהפכה, ואני שמח לראות שהם חותמים כאן על הסכם תקדימי".

במו"מ מטעם ההסתדרות לקחו חלק גם מנהלת חטיבת הסכמים קיבוציים באגף לאיגוד מקצועי עו"ד ליאור בירנבאום, עו"ד עדית דוידוביץ מהלשכה המשפטית במרחב השפלה, והכלכלן אלעד טבצניק מאגף כלכלה ומדיניות.

מטעם אל-על וחברת ת.מ.מ: אלעד בוקרה, רא"ג משאבי אנוש אל על, מנהלת יחסי עבודה עו"ד גפן שפירו, ראשת אגף תכנון ובקרה מיטל מרטונוביץ', אולגה לין גובנקו ויוחאי פרסר מאגף תכנון ובקרה.

מטעם ועד העובדים לקחו חלק גם חברי הועד דני מלכה, נוח רז, אילן גואטה ושרון דהן.