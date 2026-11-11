המליאה הראשונה של הכנסת ה-26: הוועדה המסדרת אושרה ברוב של 63 חברי כנסת

מליאת הכנסת ה-26 אישרה היום (רביעי), בישיבתה הראשונה, את הרכב הוועדה המסדרת על פי הצעתו של חבר הכנסת רועי פולקמן (ישר). ההצעה התקבלה ברוב של 63 חברי כנסת מול 50 מתנגדים. במהלך הישיבה נשאו חברי הכנסת נאומים, בהם נאומי בכורה של חברי כנסת חדשים, ונרשמו חילופי האשמות ועימותים סביב סוגיות של אחדות, גיוס חרדים, גזענות ויחס הממשלה לקבוצות בחברה הישראלית.

63 תמכו, 50 התנגדו: אושר הרכב הוועדה המסדרת בראשות פולקמן

מליאת הכנסת אישרה את הצעתו של ח"כ רועי פולקמן (ישר) להרכב הוועדה המסדרת, לאחר שנציגי הסיעות לא הצליחו להגיע להסכמות בנושא. לפי ההצעה שאושרה, בוועדה יכהנו 22 חברי כנסת, על פי מפתח של נציג אחד לכל חמישה חברי כנסת. פולקמן יעמוד בראש הוועדה.

על פי החוק, בראש הוועדה המסדרת יעמוד חבר כנסת מסיעתו של חבר הכנסת שעליו הטיל נשיא המדינה את מלאכת הרכבת הממשלה. ייצוג הסיעות בוועדה נקבע בהתאם לגודלן היחסי, ובלבד שלכל סיעה המונה ארבעה חברי כנסת או יותר יהיה נציג בוועדה.

ביום שני, 9 בנובמבר, התכנסו נציגי הסיעות שנבחרו לכנסת ה-26, אך לא הגיעו להסכמה על המפתח הסיעתי שלפיו ייקבע הרכב הוועדה. בעקבות זאת הובאו להצבעה במליאה שתי הצעות: האחת של פולקמן, והשנייה של ח"כ אופיר כץ (הליכוד).

לפי הצעת פולקמן שאושרה, הרכב הוועדה יהיה: חמישה נציגים לליכוד, ארבעה לישר, שניים לביחד, שניים לרשימה המשותפת, שניים לדמוקרטים, שניים לרע"מ, ונציג אחד לכל אחת מהסיעות ישראל ביתנו, עוצמה יהודית, יהדות התורה, ש"ס והציונות הדתית.

פולקמן אמר במליאה: "פוליטיקה טובה בעיניי היא פוליטיקה פרגמטית. דרך ארץ זה משהו שאי אפשר לחוקק, אבל יש נורמות ויש חוקים. הצעתי לח"כ כץ הסכמות על ההרכב, אני איש של הסכמות. לא להסכים לשם לא להסכים זה מיותר וחבל לייצר סתם מתחים".

מנגד, הציע כץ להקים ועדה בת 18 חברי כנסת, לפי מפתח של נציג אחד לכל שבעה חברי כנסת. כץ טען כי הצעתו נועדה להגיע לפשרה בין הגושים.

"אנו הצענו מפתח של 1 ל-4 חברי כנסת, כך שלגוש שלנו יהיו 15 חברים, לגוש השני 12 חברים ו-4 חברים לסיעות הערביות", אמר כץ. "בעקבות טענות לפיהן הוועדה תהיה גדולה מדי, הצענו הצעת פשרה אמיתית שאומרת 8 נציגים לגוש שלנו, 7 לגוש השני ו-3 חברים לח"כים הערבים. זו הצעה הוגנת אבל הם לא הסכימו כי הם מנסים להסתיר את שיתוף הפעולה עם תומכי הטרור בכנסת".

הוועדה המסדרת אחראית להביא לאישור הכנסת את הרכבן של הוועדות הקבועות. עד להקמתן היא רשאית לבחור ועדות זמניות לענייני כספים וחוץ וביטחון. נוסף על כך, עד לבחירת ועדת הכנסת, מוקנות לה סמכויות הנוגעות לסדרי עבודת הכנסת ולדיוניה, והיא מוסמכת למנות סגנים זמניים ליושב ראש הכנסת.

רוזין תקפה את נתניהו, פרוש האשים בהסתה נגד החרדים

במהלך נאומי חברי הכנסת מתחה מיכל רוזין ביקורת על נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמרה: "נאום אימים של נתניהו. אתמול הפרתם את הממלכתיות שוב".

רוזין התייחסה למאבקים הציבוריים בשנים האחרונות ולמתקפת שבעה באוקטובר: "עברנו בשנים האחרונות מאבקים קשים על הדמוקרטיה הישראלית, עברנו את יום הטבח, היום הנורא ביותר לעם היהודי מאז השואה, ואנחנו חייבים לעמוד כתף אל כתף, כל אזרחי ואזרחיות ישראל, כמו שנאמר במגילת העצמאות".

חבר הכנסת מאיר פרוש (יהדות התורה) תקף את היחס לציבור החרדי בשנים האחרונות ובמהלך מערכת הבחירות, וטען כי סוגיית הגיוס שימשה להסתה נגד החרדים. "אי אפשר לעמוד כאן היום מבלי לזעוק מול מחזה מביש של צביעות שאין לה גבול", אמר פרוש. "במשך קרוב לשלוש שנים ובמשך כל מערכת הבחירות האחרונה הובילו גורמים בתקשורת ומסיתים מקצועיים מסע שיסוי חסר רסן נגד היהדות החרדית".

פרוש טען כי הציבור החרדי ספג השמצות על רקע סוגיית הגיוס. "לא בחלתם בשום השמצה, הדבקתם לנו כינויי גנאי, קראתם לנו ברית המשתמטים", אמר. הוא התייחס גם ל-19 חברי הכנסת הערבים וביקר את מה שהציג כיחס שונה כלפי אוכלוסיות שאינן מתגייסות.

"הגעתם לשפל המוסרי הנורא מכל, להאשים ציבור שלם של לומדי תורה בדם ובמות חיילים", הוסיף.

לטענתו, בעקבות השינוי במפה הפוליטית השתנה גם היחס כלפי הציבור החרדי. "לפתע מאמרי המערכת מתרככים, הפרשנים משנים כיוון, העיתונים שתקפו אותנו בלי רחם מתחילים פתאום ללטף את הציבור החרדי. זו בושה וחרפה".

פרוש סיכם: "לא התרגשנו מההסתה שלכם, ואנחנו לא מתרגשים מהליטופים שלכם. אנחנו נמשיך לעמוד על המשמר, להמשיך בדרכנו ולשמור על עולם התורה".

עימות בעקבות נאום בערבית: "לדבר בשפה הערבית זו זכות בסיסית"

חבר הכנסת אחמד דראושה פתח את נאומו בברכה בערבית ואמר כי אף שאין מדובר בנאום הבכורה שלו, הוא אינו יכול לשתוק לנוכח מה שהגדיר כהסתה גזענית. כשעבר לדבר בערבית, חברת הכנסת טלי גוטליב קטעה את דבריו וקראה לעברו: "מה אתה אומר? מה אתה אומר?".

דראושה המשיך ואמר כי התקיפות נגד צעירים וצעירות ערבים בשל השימוש בשפה הערבית הולכות ומחריפות. גוטליב שבה וקטעה את דבריו וקראה: "אתה תדבר עברית".

"ההסתה התחילה במסדרונות ממשלת הכישלון וההסתה, שימיה ספורים בעזרת השם, המשיכה לאולפנים ובמיוחד לאולפן 14, ומשם הגיעה למקומות העבודה, נגד רופאים, נגד צוותים רפואיים ולמרחב הציבורי", אמר דראושה.

בהמשך הדגיש: "לדבר בשפה הערבית זו לא פרובוקציה, זו זכות בסיסית". גוטליב השיבה: "לא בכנסת", ודראושה הגיב: "את יכולה לשתוק, אנחנו לא נשתוק". לאחר מכן המשיך לדבר בערבית.

דראושה הציג גם את מטרותיו בכנסת: "לא הגעתי רק כדי להשמיע קול אלא כדי להשפיע, לקדם חקיקה להחמרת הענישה על תקיפות גזעניות ולפיצוי הנפגעים". הוא קרא לחברי הכנסת להתנגד להסתה גזענית ולהצטרף ליוזמת חקיקה שנועדה להבטיח מרחב בטוח לכולם. בסיום דבריו פנה לחבר הכנסת אחמד טיבי ואמר: "אולי לתופעה הזו אין תרופה, אבל אולי גם יהיה חוק".

לזימי: "אחדות היא איננה הכפפה, דריסה ונרמול גזענות"

חברת הכנסת נעמה לזימי התייחסה בנאומה לקריאות לאחדות בחברה הישראלית, והבהירה כי לשיטתה אחדות אינה יכולה להתקיים תוך פגיעה בקבוצות בחברה.

"אחדות, את כה נכספת, כה רצויה, כולנו כה רוצים בך. אבל אחדות היא איננה הכפפה, דריסה, נרמול גזענות, ניצול", אמרה.

במהלך דבריה קרא לעברה חבר הכנסת אלמוג כהן: "אחדות עם חמאס?". לזימי המשיכה והתייחסה לערכים המופיעים במגילת העצמאות ואמרה כי יש לבחון לאורם את מצבה של החברה הישראלית. כהן קטע אותה שוב וקרא: "ואתם עם חמאס".

"אחדות תיוולד מחדש כשנחליף את מי שהחליטו לקרוע כמדיניות ראשית. אחדות תיווצר כשנלמד לחיות פה יחד בחיים משותפים ולא לקרוע את החברה", אמרה לזימי.

בהמשך התפתח עימות בינה לבין אלי גולדשמידט, שאותו הציגה כאיש מחנה רבין. "הצטרפת, אתה איש מחנה רבין, לצד שקרע. אתה תסביר את זה בהרבה מילים", אמרה לו. גולדשמידט השיב: "את מחללת את זכרו", ואלמוג כהן הוסיף: "את מחללת את זכרו ועובדת עם חמאס".

גולדשמידט אמר בהמשך כי "רבין מתהפך בקברו", ולזימי השיבה: "תשאל את אלמוג כהן מה הוא חושב על רבין, נראה מה הוא יגיד לך".

טבג'ה בנאום הבכורה: "בכל הקשור לעולי אתיופיה, הממשלה גררה רגליים"

חברת הכנסת יפה טבג'ה (ישר) מתחה בנאום הבכורה שלה ביקורת על התנהלות הממשלה כלפי יוצאי אתיופיה, ובין היתר על היעדר הייצוג של הקהילה, על עיכובים בהעלאת הממתינים לישראל ועל היחס להנהגה הרוחנית של הקהילה.

"אני אתחיל בשאלה: האם ידעתם שראש הממשלה של מדינת ישראל הוא אתיופי?", פתחה טבג'ה. היא התייחסה לריאיון שבו, לדבריה, נשאל נתניהו מדוע לא שילב נציג של הקהילה האתיופית במקום ריאלי ברשימתו, והשיב כי הוא עצמו נציג הקהילה. "כמעט האמנתי לו", אמרה.

טבג'ה טענה כי הממשלה התייחסה לתמיכתם של יוצאי אתיופיה כמובנת מאליה. "בין נבחר לבוחר יש הסכם לא כתוב. ברגע שהנבחר מפסיק לעשות ולהתאמץ עבור הציבור, הבוחר צריך להיפרד ממנו", אמרה. "בהיכרות עמוקה עם השטח, אנחנו כבר נמצאים בתהליכים של פרידה".

בהמשך פנתה לנתניהו ואמרה: "אני פונה אליו יומיים אחרי חג הסיגד ואומרת: כשלתם. בכל הקשור לעולי אתיופיה הממשלה גררה רגליים".

טבג'ה האשימה את הממשלה בעיכוב עלייתם של בני הקהילה הממתינים להגיע לישראל. "במשך שנים במשמרת שלך השמיים עשו סלקציה בין יהודים. תקיימו את מה שהבטחתם, תעלו את הממתינים שאתם אישרתם לישראל. נתתם לנו להילחם על פירורים", אמרה.

היא מתחה ביקורת גם על היעדר תקציבים לקידום סטודנטים יוצאי אתיופיה, וטענה כי בתקופת כהונתו של נתניהו נרשמה עלייה של 70% במספר התיקים שנפתחו ליוצאי אתיופיה. עוד טענה כי ההנהגה הרוחנית של הקהילה זוכה להכרה סמלית בלבד, בעוד שמעמדם של הקסים נפגע והם אינם מורשים לערוך טקסים.

לקראת סיום נאומה התייחסה טבג'ה למשפחת קסאו ולמאמצים לאיתור היימנוט קסאו הנעדרת. היא פנתה לראש הממשלה ושאלה: "מה עשית למען הילדה הזו? מה עשית כדי שימצאו אותה? מה עשית אחרי שנפגשת עם המשפחה הזו?". לדבריה, דרישת המשפחה היא שהשב"כ יהיה מעורב במאמצים לאיתורה.

פייגלין: "צריך לעבור מדמוקרטיה מתגוננת ליהודית מתגוננת"

חבר הכנסת משה פייגלין התייחס בנאומו לאופייה של מדינת ישראל ואמר: "צריך לעבור מדמוקרטיה מתגוננת ליהודית מתגוננת".

פייגלין הציג גם את הצעת החוק הראשונה שבכוונתו לקדם ואמר: "הצעת החוק הראשונה שלי תהיה שינוי שם המדינה ל'ישראל – מדינת העם היהודי'".