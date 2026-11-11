יותר מחודש אחרי שנפצע בפיגוע: בנו של השגריר בארה"ב שוחרר מבית החולים

נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארה״ב יחיאל לייטר, שוחרר היום (רביעי) מהמרכז הרפואי שערי צדק להמשך שיקום.

לייטר, שנפצע באורח אנוש לפני כחודש וחצי בפיגוע דריסה במחסום מכבים, שוחרר מאשפוז במרכז הרפואי שערי צדק כשהוא מחוסר הכרה ונושם עצמאית. הוא הועבר להמשך טיפול במסגרת שיקום נוירולוגי ונפגעי חבלות ראש במרכז הרפואי שיבא.

בית החולים הודיע שלייטר התקבל בחדר הטראומה במצב אנוש והיה בסכנת חיים מיידית במשך ימים. הוא אושפז במשך מספר שבועות במחלקה לטיפול נמרץ כללי כשהוא מורדם ומונשם. לאחר שהתייצב מצבו והוא יצא מכלל סכנת חיים, הועבר ליחידה לטיפול נמרץ נוירולוגי-נוירוכירורגי.

אחיו של לייטר, רס"ן משה ידידיה לייטר, נפל במהלך מלחמת חרבות ברזל בנובמבר 2023. ממשפחת לייטר נמסר כי היא "מודה לצוותים הרפואיים בשערי צדק על הטיפול המסור והמקצועי מעל ומעבר". המשפחה אמרה כי היא רוצה לשמור על פרטיותה וביקשה מהציבור להרבות בתפילות.