לפחות 300 בתי ספר פונו באיטליה בעקבות איומי פצצה, איום גם על ראש הממשלה מלוני

לפחות 300 בתי ספר ברחבי איטליה פונו הבוקר (רביעי), בעקבות התראות על פצצות שנשלחו בדואר אלקטרוני. שר החינוך האיטלקי מסר כי ההודעה כללה גם איום מפורש המופנה כלפי ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני.

ההודעה נפתחה במילים: "באנו להשמיד אתכם. נבצע רצח עם באיטלקים". עוד צוין בה כי בבניין הוטמן "מטען חבלה רב-עוצמה" המצויד ב"מנגנון הפעלה מרחוק". "הטמנו פצצה במנוע המכונית של ראש הממשלה שלכם", נכתב בהמשך ההודעה, שנחתמה בשם "מיכאיל אנדרופוב, מנהיג 'וילאייט מיזוגיניסטן'".

שר החינוך האיטלקי: "ברור שיש כאן אסטרטגיה"

שר החינוך האיטלקי, ג'וזפה ולדיטרה, ציין כי התקבלו כ-300 התראות ברחבי איטליה, והוסיף: "ברור שיש כאן אסטרטגיה". שר ההגנה, גווידו קרוזטו, התייחס אף הוא לאירוע והודיע כי ידווח לפרלמנט על המצב ועל סוגיות הנוגעות לביטחון הכללי.

כמו כן, השר קרוזטו אמר כי ההתראות על הפצצות הן חלק מאסטרטגיה שמטרתה לערער את היציבות. "זהו חלק מאסטרטגיה שכעת ברורה: זריעת אימה או יצירת דאגה. כל אחד מאיתנו יכול, באמצעות האמצעים והכלים הקיימים כיום, לשלוח דואר אלקטרוני לבית ספר, לגן ילדים או לחברת תעופה, ולטעון כי הוטמנה פצצה".

איומים דומים התקבלו גם באירלנד ובבולגריה

איומים דומים שנשלחו על ידי דמות המכנה את עצמה "מיכאיל אנדרופוב" התקבלו בשבוע האחרון בכלי תקשורת באירלנד ובבולגריה, והובילו לפינויים ולהפסקת השידורים בתאגיד השידור הציבורי האירי.

עשרות טיסות ביצעו נחיתות חירום בעקבות איומי פצצה

איומי פצצה גרמו בחודש האחרון לנחיתות חירום של עשרות טיסות ברחבי אירופה. ביום השיא של האיומים, 25 טיסות ביצעו נחיתות חירום, חלקן בליווי מטוסי קרב ולאחר שהוסטו מיעדיהן המקוריים.

למרות השיבוש הקשה בחיי האירופאים, טרם דווח מי עומד מאחורי איומי הפצצות במטוסים, בכלי תקשורת וכעת גם בבתי ספר.