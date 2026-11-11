צרפת דורשת מגרמניה לתאם את מדיניות התקיפות בעומק רוסיה מחשש למלחמה גרעינית

צרפת דורשת מגרמניה להבהיר באילו נסיבות וכיצד תשתמש בטילים ארוכי טווח במקרה של עימות צבאי עם רוסיה, מחשש ששימוש בהם יוביל להסלמה ולמלחמה גרעינית באירופה. לפי דיווח בפיננשיאל טיימס, שישה גורמים צרפתיים מסרו כי פריז מקיימת שיחות עם בכירים בגרמניה במטרה לגבש הבנות משותפות בנוגע לשימוש בטילים המסוגלים לפגוע במטרות בעומק שטח רוסיה. צרפת מבקשת לוודא שמדיניות השימוש בנשק זה תהיה מתואמת עם האסטרטגיה הגרעינית שלה, כדי למנוע מצב שבו רוסיה תפרש תקיפה גרמנית כאיום המצדיק תגובה גרעינית.

גורם צרפתי אחד הזהיר מפני מצב שבו תקיפת מטרה רוסית באמצעות נשק קונבנציונלי תוביל ל"תגובה גרעינית", שתחייב מכה שנייה ותגרור את אירופה למלחמה גרעינית. לדברי הגורם, ששמר על עילום שם, "אם הרוסים לא יפרשו נכון את האות, אתם עלולים לחצות את הסף הגרעיני מבלי לשים לב לכך".

גרמניה מפתחת טילים שיוכלו לפגוע במטרות בעומק רוסיה

חששותיה של צרפת עולים בעת שגרמניה, לצד מדינות נוספות, בהן בריטניה, פולין ומדינות נורדיות ובלטיות, מעצימה באופן משמעותי את ארסנל הנשק ארוך הטווח שלה, במטרה לחזק את ההרתעה מול רוסיה.

ברלין רוכשת ומפתחת סדרה של טילים המשוגרים מהקרקע, בעלי טווחים הנעים בין 500 ק"מ ליותר מ-2,000 ק"מ, אשר יאפשרו לכוחותיה לפגוע במטרות בעומק רוסיה. מהלך זה הוא חלק ממאמציה של גרמניה להתחמש מחדש, בתגובה לפלישה הרוסית לאוקראינה ולחוסר הוודאות לגבי מחויבותה של ארה"ב לביטחון היבשת תחת הנשיא דונלד טראמפ.

עם זאת, המאמץ לרכוש נשק ארוך טווח מעורר שאלות לגבי העיתוי ואופן השימוש בנשק זה, וכן לגבי סוג התגובה שהוא עלול לעורר מצד הקרמלין. צרפת מקיימת דיונים על הדוקטרינה הגרעינית שלה עם מספר מדינות אירופיות, לאחר שהנשיא עמנואל מקרון הצהיר לפני שמונה חודשים כי יפתח דיון על האופן שבו התוכנית הגרעינית הצרפתית עשויה לספק הגנה למדינות אירופה. עם זאת, פריז מתמקדת במידה רבה בגרמניה, לאור תקציב הביטחון הגדול שלה, המסתכם ב-780 מיליארד אירו לחמש השנים שעד סוף 2030, ותוכניותיה השאפתניות להתחמש מחדש.

החשש בצרפת: מוסקבה תראה בפריז אחראית לתקיפות של בעלות בריתה

בכירים צרפתים חוששים כי דוקטרינת "ההרתעה הקדמית" של מקרון עלולה להוביל לכך שמוסקבה תראה בפריז אחראית לתקיפות שיבוצעו על ידי בעלות בריתה. "אם אתה מזמין מישהו לביתך, אתה נושא באחריות אם הוא מצית בו אש", אמר גורם המעורה בפרטי הדיונים. לדברי אחד הבכירים, צרפת, כמדינה בעלת נשק גרעיני, פיתחה "דקדוק ואוצר מילים גרעיניים", המתוארים כשפת קוד שבה חשוב גם מה שלא אומרים: "ישנם הרגלים שפיתחנו לאורך זמן. לגרמנים אין כאלה", ציין הגורם האלמוני.

"יהיה הרבה יותר טוב לגבש דוקטרינה ברורה וגלויה למדי, כדי שהרוסים לעולם לא יפרשו לא נכון איתות כלשהו או יבינו את הדברים שלא כהלכה".

בכיר גרמני אמר כי ברלין "מסכימה לחלוטין" עם הטענה שבירות אירופה זקוקות ל"דוקטרינה משותפת והבנה משותפת בנוגע לסולם ההסלמה". הוא ציין כי גרמניה היא זו שיזמה, לפני שלוש שנים, את הדיון על הצורך לחזק את ההרתעה הקונבנציונלית מול מוסקבה.

"זה לא משהו שהצרפתים מבקשים ואנחנו מתנגדים לו", הוסיף. "רכישת יכולות מדויקות לטווח ארוך מחייבת הבנה משותפת לגבי אופן הפעלתן. זה היה ברור מלכתחילה".

הגורם הגרמני ציין כי השיחות הרשמיות התעכבו בשל דיון פנימי בצרפת על עתיד הדוקטרינה הגרעינית שלה, אך כעת הן צוברות תאוצה. לדבריו, תוצאה אפשרית אחת עשויה להיות הצהרה משולשת של גרמניה, צרפת ובריטניה, שתגדיר את האסטרטגיה המשותפת שלהן, אם כי הוא סייג ואמר שעדיין מוקדם מדי לכך.

בריטניה: "כולנו מודעים לצורך להימנע מהסלמה לרמה הגרעינית"

גורם בריטי בכיר ששוחח גם הוא עם הפיננשיאל טיימס ביקש להמעיט בחשיבות החששות הצרפתיים. "התרבות האסטרטגית של גרמניה מתפתחת במהירות, ואנו מאמינים בהחלט שיש לקבל זאת בברכה, במקום להיאחז בסטריאוטיפים מן העבר", אמר.

בריטניה, המעצמה הגרעינית היחידה הנוספת בקרב החברות האירופיות בנאט"ו, מנהלת דיונים דומים עם גרמניה. זאת כחלק מתוכניותיהן של שתי המדינות לפתח במשותף אמצעי לחימה בעלי טווח של למעלה מ-2,000 ק"מ, במסגרת הסכם הגנה דו-צדדי שנחתם ב-2024. הגורם הבריטי הוסיף כי שתי המדינות בוחנות גם את האפשרות שצרפת תצטרף לתוכנית.

הוא הזהיר כי לעיתים קיים "בלבול" סביב המונח "תקיפות מדויקות לעומק". המטרה העיקרית היא לפגוע ב"פוטנציאל הלחימה" של האויב באמצעות תקיפת אתרים כגון מרכזי פיקוד ושליטה, מוקדים לוגיסטיים, מחסני תחמושת או מפעלים לייצור נשק, אך לא מבני ממשל או מתקני גרעין.

"כולנו מודעים לצורך להימנע מהסלמה לרמה הגרעינית", אמר הבכיר הבריטי.

הדיון המתפתח סביב נשק לטווח ארוך חושף את המתחים הנובעים מהחלטתה של גרמניה לקחת על עצמה תפקיד מוביל בהגנה ובביטחון האירופיים, צעד המהווה שינוי ביחס לעמדתה הזהירה בעשורים שלאחר מלחמת העולם השנייה.

כמו כן, המהלכים ממחישים את ההשלכות של נסיגת ארה"ב מהיבשת ואת הסיכון לכך שהדבר יוביל למתחים חדשים בין מדינות אירופה. המנהיגים הפוליטיים והצבאיים בגרמניה מבקשים להציג את תוכניותיהם לפיתוח שורה של יכולות חדשות, כגון סיור ומודיעין מבוססי לוויין, כנכסים אירופיים, ולא רק כנכסים גרמניים בלבד.