הוועדה המסדרת המליצה על ח"כ לירן אבישר בן חורין לראשות ועדת הכספים

הוועדה המסדרת בראשות ח"כ רועי פולקמן קבעה היום (רביעי) בתום דיון סוער, כי תוקם ועדה זמנית לענייני כספים שתמנה 17 חברים. הוועדה המסדרת ממליצה כי ח"כ לירן אבישר בן חורין (ביחד) תעמוד בראשות הוועדה, זאת למרות החשש לניגוד עניינים שהעלו חברי הכנסת מגוש נתניהו, בעקבות קשריו של בן זוגה איתי בן חורין עם חברות ענק במשק. 13 חברי כנסת תמכו בהצעה ו-9 התנגדו.

כמו כן, קבעה הוועדה כי תוקם ועדה זמנית לענייני חוץ וביטחון אשר תמנה 17 חברים. הוועדה המליצה כי בראשה יעמוד ח"כ אביגדור ליברמן (ישראל ביתנו). 13 חברי כנסת תמכו בהצעה ו-9 התנגדו. הוועדות צפויות לאשר את המלצות הוועדה המסדרת ליו"ר בישיבתן הראשונה.

הדיון התנהל בצעקות, ובמהלכו ח"כ טלי גוטליב הוצאה מהחדר. יו"ר הוועדה פולקמן אמר בפתח הדיון: "אני אומר לכל החברים, הגענו להסכמות על המפתח. זה חלק מהאחריות שלנו כחברי כנסת לכונן ועדות כספים וחוץ ובטחון זמניות. אני לא מחנך אף אחד, אבל יש נורמות ואפשר להתנהג בדרך ארץ. סגנון זה סגנון, אבל בכנסת ישראל צריך לכבד כל אדם ודעותיו. ככה מנהלים מחלוקת לשם שמיים. מוכן לשמוע את הדברים הכי קשים כל עוד הם נאמרים בכבוד".

בן חורין התייחסה לטענות בדבר החששות לניגוד עניינים: "הלכות ניגודי העניינים שחלות בממשלה, לא חלות בכנסת. ועדיין אני אומרת, מוכנה להחיל על עצמי את הכללים המחמירים ביותר. ואם יהיה עיסוק שלא אוכל לעסוק בו- אני לא אעסוק בו ואמנה מישהו אחר במקומי".