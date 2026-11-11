איזנקוט דרש מנתניהו "איפוק וזהירות" בהחלטות ביטחוניות, נתניהו: "מהלך חסר אחריות"

יו"ר מפלגת 'ישר' ח"כ גדי איזנקוט פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לגלות זהירות בקבלת החלטות ביטחוניות בתקופת ממשלת המעבר. איזנקוט טען כי נתניהו אינו נהנה עוד מאמון הכנסת, ודרש ממנו לגלות "איפוק וזהירות", תוך שהוא מציין כי "הפעלה של כוחות הביטחון ללא איום ישיר ומיידי שאינו סובל דיחוי, עלולה להוביל להשלכות הרסניות על הדמוקרטיה הישראלית ועל אמון האזרחים במוסדות השלטון". זמן קצר לאחר מכן פנה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בבקשה שתתערב על מנת שראש הממשלה יעביר לו עדכונים ביטחוניים שוטפים. לדבריו העדכונים נדרשים "למען פיקוח אפקטיבי, שמירה על הליך קבלת החלטות לאומי תקין ושמירה על האינטרסים הביטחוניים".

בפנייתו לנתניהו כתב איזנקוט: "אל תחלל את אמון העם במוסדות השלטון ובהליך קבלת ההחלטות", והוסיף כי אין להציב את ראשי מערכת הביטחון בפני קונפליקט חוקתי.

בלשכת ראש הממשלה הגיבו למכתבו של יו"ר מפלגת "ישר" גדי איזנקוט ודחו את טענותיו. "כל ההחלטות שהתקבלו על ידי הממשלה בהובלת ראש הממשלה נתניהו התקבלו משיקולים ביטחוניים בלבד ובתיאום מלא עם מערכת הביטחון. הן הביאו להישגים חסרי תקדים למדינת ישראל, וכך יהיה גם בעתיד. במקום לזרוע פחד ופירוד, יש לנהוג באחריות.

"המכתב של איזנקוט הוא מהלך חסר אחריות לדון בפומבי בנושאי ביטחון רגישים. זהו ניסיון שקוף להכניס פוליטיזציה לסוגיות הביטחון הלאומי של ישראל. במקום לנסות להקים ממשלה עם תומכי טרור, ראש הממשלה נתניהו קורא פעם נוספת לגדי איזנקוט להצטרף לממשלה שנלחמת בטרור", נמסר מטעם לשכת נתניהו.

איזנקוט הגיב לדברי נתניהו: "אם כך, מדוע סירבת לפנייתי לקבל עדכון מבצעי בצירים רשמיים כנהוג? מדוע אתה מנסה לעכב את התכנסות ועדת חוץ וביטחון של הכנסת עד לשבוע הבא? לא אאפשר ואקום בפיקוח על ממשלה שאיבדה את אמון הכנסת. לא אאפשר סטייה של מילימטר משיקולי הביטחון".