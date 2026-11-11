ועדת הבחירות: הליכוד יקבל גישה חלקית לחומרי בחירות לצורך ערעור על התוצאות

יו״ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג קיבל היום (רביעי) חלקית את בקשת הליכוד לעיין בחומרי בחירות כדי לבחון הגשת ערעור, וציין כי חלק מהחומרים המבוקשים כבר זמינים למפלגה ובידי נציגיה. סולברג קבע כי העיון יתאפשר רק בחומרים שעשויים לסייע להוכחת הטענות שהעלתה.

הליכוד טען בבקשתו המעודכנת כי בקלפיות בחברה הערבית הועברו נתוני מצביעים ששימשו להמרצת בוחרים, ובעקבות זאת עלה שיעור ההצבעה בכ־190 קלפיות, כך לפי הודעת ועדת הבחירות. המפלגה מבקשת לבחון אם חומרי הבחירות יאפשרו לבסס ערעור הנוגע לאותן קלפיות.

הליכוד יקבל סריקות של טופסי מעקב הצבעה מסוג IVR ושל הערות והחלטות ועדות הקלפי. נוסף על כך יתאפשר עיון ברשימות המחיקה, שבהן מסומנים בעלי זכות הבחירה שהצביעו בפועל, לצד שעת הצבעתם. הבדיקה תיערך בידי עובדי ועדת הבחירות במסגרת מערך מפוקח, והליכוד יוכל לשלוח משקיפים מטעמו.

הבקשה לקבל צילומים של מפקחי טוהר הבחירות נדחתה. סולברג הבהיר כי בהתאם לפסיקה, חומרים אלה ניתנים להעברה רק למשטרה, לפרקליטות ולייעוץ המשפטי של הוועדה. ההחלטה אינה קובעת שטענות הליכוד הוכחו או שתוצאות הבחירות נפגעו.

דיווחים על שימוש אסור במידע מהקלפיות נגעו גם למפלגות נוספות, ובהן הליכוד עצמו. לפי נתוני משמר הבחירות האזרחי, משקיפי הארגון דיווחו על 374 מקרים של העברת מידע אסורה לכאורה. מבין המקרים שעליהם דווח, 32% יוחסו לנציגי הליכוד, 10% ליהדות התורה, 6% לש״ס, 2% לרע״ם ואחוז אחד לרשימה המשותפת. ב־35% מהמקרים לא זוהה או לא צוין הגורם האחראי. אלה נתוני הדיווחים שאסף הארגון, ולא קביעות של ועדת הבחירות או מיפוי מלא של ההפרות בכלל הקלפיות.

טענות הליכוד שבמוקד בקשת העיון עוסקות בהעברת נתוני מצביעים לצורך המרצה. הן נבדלות מהחשדות הנחקרים למימון זר ולהשפעה פסולה על הבחירות, והחלטת סולברג אינה עוסקת באימות החשדות האלה.