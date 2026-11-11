שביתה כללית בספרד: מיליוני עובדים מוחים על מחירי הדיור

מיליוני עובדים ברחבי ספרד ערכו היום (רביעי) את השביתה הכללית הראשונה במדינה זה 14 שנים. ארגוני העובדים ערכו משמרות מחאה, ובהן הביעו את הזעם הציבורי על מחירי הדיור המאמירים, זאת לקראת הבחירות שיתקיימו בעוד כשבועיים.

במוקד השביתה הכללית, שתימשך 24 שעות, עומד המאבק במשבר הדיור שיזמו במקור ארגוני דיירים, ובהמשך זכה לתמיכתם של איגודי עובדים, ואף הביא לנפילת הממשלה. איגודי העובדים ארגנו צעדות מחאה בברצלונה ובמדריד, ולפי התקשורת הספרדית נערכו הפגנות ביותר מ-50 ערים ועיירות ברחבי המדינה.

איגודי העובדים דיווחו על שיעורי השתתפות גבוהים בשביתה במגזרים שונים – בהם 90% בענפי הרכב והנמלים, ו-82% בשירותי פינוי האשפה – אולם ציינו כי היקף ההשתתפות לא היה אחיד ברחבי המדינה. התמיכה החזקה ביותר נרשמה באזורי החוף, במחוזות קטלוניה ואנדלוסיה, שבהם בעיית מחירי הדיור המאמירים מורגשת באופן קיצוני.

לפי הדיווחים, בתי ספר ואוניברסיטאות רבים נסגרו או עבדו במתכונת מינימלית. במדריד התחברה השביתה לעיצומים של ארגוני המורים הנמשכים כבר כמעט חודש, בדרישה לשפור בתנאי התעסוקה שלהם. סנדרה מורה, מאיגוד הדיירים של מדריד, אמרה לרשת השידור הספרדית RNE: "חשוב מאוד להזכיר לאנשים שאנחנו, העובדים – שגם שוכרים דירות או משלמים משכנתאות – אנחנו אלו שמחזיקים בכוח לעצור את הייצור ולהביא את הכלכלה לכדי שיתוק".

בברצלונה כוסו רוב החנויות בשדרה מסחרית מרכזית בלוחות עץ, כהכנה לאפשרות של אלימות לקראת הערב, וזאת לאחר גל הביזות שהחל במחאה בצרפת והתפשט גם לשכנותיה. הרכבת התחתית והאוטובוסים הציבוריים לא פעלו היום. בתקשורת הספרדית דווח כי התנועה ברחובות הייתה דלילה, בשל סגירתן של חנויות רבות, אולם חלק מהעסקים הקטנים – כגון בתי קפה ומסעדות – נפתחו בכל זאת.

קרלוס פרר, עובד שירות לקוחות בן 45 שניסה לחזור לביתו באליקנטה ברכבת מברצלונה, אמר לסוכנות הידיעות AP כי לעיתים רק "צעדים קיצוניים, כגון שביתה כללית", יכולים להביא שינוי. "על הרשויות לחוש לחץ מצד האזרחים כדי שיוכלו לפעול", אמר.