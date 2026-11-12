מזג האוויר: בהיר עד מעונן חלקית; עלייה קלה בטמפרטורות

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.

בבוקר ייתכן גשם מקומי בעיקר במישור החוף הצפוני. הים התיכון יהיה נוח עד גלי, גובה הגלים ינוע בין 30 ל-60 ס"מ. בלילה יהיה בהיר בדרך כלל ולקראת בוקר הרוחות המזרחיות יתחזקו בהרי הצפון.

ביום שישי יהיה בהיר ולצד התחזקות הרוחות בצפון צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. בשבת יהיה בהיר עד מעונן חלקית. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל בהרים.

בראשון גם כן צפוי מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות שיהיו רגילות בעונה ברוב אזורי הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 10-20, תל אביב 15-24, חיפה 17-22, צפת 12-17, קצרין 13-21, טבריה 15-22, נצרת 15-21, עפולה 14-23, בית שאן 15-24, לוד 14-24, אשדוד 14-23, עין גדי 18-24, באר שבע 11-23, מצפה רמון 12-21, אילת 17-27.