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בריאות

בן 47 מהנגב נפטר מסיבוך של שפעת

המטופל, שאושפז במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע, סבל מפגיעה ריאתית קשה וחובר למכשיר אקמו | מתחילת העונה נפטרו 28 מאושפזים נוספים שאובחנו עם שפעת, 27 מהם מעל גיל 65

המרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע (צילום ארכיון: יוסי אלוני/פלאש90)
המרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע (צילום ארכיון: יוסי אלוני/פלאש90)
מאיה צוק
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עדכון אחרון: 12.11.2026 | 6:37
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אדם בן 47, שאושפז במצב קשה בעקבות סיבוך של מחלת השפעת, נפטר היום (רביעי) במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע.

לפי הודעת המרכז, המטופל סבל מפגיעה ריאתית קשה וחובר למכשיר אקמו, המספק תמיכה חוץ-גופית בתפקודי הריאות. בסורוקה אמרו כי "למרות המאמצים הרבים של הצוותים הרפואיים, למרבה הצער המטופל נפטר. אנו משתתפים בצער המשפחה".

לפי הדו"ח האפידמיולוגי של משרד הבריאות, שפורסם מוקדם יותר היום (ואינו כולל את המקרה הנוכחי), 28 מאושפזים בבתי החולים שאובחנו עם שפעת נפטרו מתחילת עונת החורף, מהם 27 בגיל 65 ומעלה, ואחד בקבוצת הגיל 50-64.

תגיות:
פעמון

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